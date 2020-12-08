США подбивают жителей Курил предать Россию Альтернатива для России и Германии В Москву по приглашению Госдумы прибыла делегация от парламентской фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге. В программу визита вошла встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркнувшим, что отношениям РФ и ФРГ необходима «перезагрузка». Какой она может быть?

