Когда распадется Украина Что изменит уход Меркель В 2021 году Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, пробыв в этой должности 16 лет. С ее уходом связывали надежду на потепление отношений между Россией и ФРГ, однако этим надеждам, судя по всему, не суждено сбыться. Напротив, все может стать еще хуже.

