Россию выгоняют из Приднестровья Украинцы прозрели Большинство украинцев выступили против отказа от Минских соглашений, за прямые переговоры с ДНР и ЛНР и за автономию для Донбасса, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». Эта же служба констатируют кризис доверия к президенту Зеленскому. Что означают эти цифры?

