Когда закончится война в Карабахе Почему поляки взбунтовались В Польше проходят массовые протесты, перетекающие в вандализм и беспорядки. Формальный повод – ужесточение законодательства об абортах. В реальности все сложнее: в польском политическом кризисе нашлось место и борьбе «с остатками коммунизма», и борьбе за права животных.

