Где и как живут российские шпионы-перебежчики

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, «пропавший» в 2017 году, мог годами передавать ЦРУ данные из Кремля, сообщили американские СМИ. Они же отыскали якобы принадлежащий ему роскошный дом в Вирджинии.