Самые громкие допинг-скандалы с иностранными спортсменами

Российские спортсмены снова оказались под ударом. Из-за действий группы лиц, удаливших данные Московской антидопинговой лаборатории, ВАДА снова требует ввести коллективную ответственность. При этом последствия даже самых громких допинг-скандалов за рубежом были куда меньше.