Российская школа меняется вместе с престижем учителя

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу, накануне Дня знаний, который отмечается 1 сентября, президент Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет (МПГУ). Это старейший педагогический вуз России – в 2022 году он отметил 150-летие. Глава государства осмотрел выставку достижений российского образования «Единая школа – Единая страна», а также в режиме видеоконференции принял участие в открытии пяти новых школ.

В МПГУ президент пообщался с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися педагогических классов. В начале встречи Путин отметил, что День знаний является общим праздником для россиян, независимо от возраста и профессии: «Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают так или иначе».

Президент также с теплотой вспомнил своего первого учителя – Чижову Тамару Павловну. «Какой-то была добрый, уравновешенный, спокойный и очень доброжелательный человек», – сказал глава государства.

Одной из центральных тем встречи стал престиж профессии учителя. Путин отметил, что он в России повышается. По словам президента, об этом свидетельствуют, в частности, растущий конкурс в педагогические вузы и увеличение среднего балла ЕГЭ у поступающих на соответствующие направления.

Глава государства также напомнил о подписанном в июле указе о поддержке преподавателей. Документ призван закрепить особый статус педагога на государственном уровне и вернуть лучшие советские наработки в этой сфере. В частности, речь идет о присвоении звания «Ветеран труда» при наличии 25 лет общего стажа педагогической работы. Кроме того, указ запрещает регионам снижать уже существующий уровень социальной поддержки учителей.

При этом, по мнению президента, главное для успешной работы педагога – интерес к профессии: «Максимальных результатов человек добивается тогда, когда происходит совмещение собственного выбора, удовлетворения от того, что человек делает, и понимания важности для общества, для государства того, что происходит и получается в результате этой созидательной работы».

Профессию учителя президент сравнил с твочеством: «Педагог как скульптор, создает человека: маленький к нему приходит, и дети очень восприимчивы, особенно к тем людям, которые пользуются у них авторитетом. И это влияние на формирование души человека – это исключительно интересный, очень востребованный, важнейший творческий процесс».

При этом президент подчеркнул, что никакие современные средства «никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника». «Почему? Ну, здесь вы, наверное, знаете это лучше меня… Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя», – сказал Путин.

Сами педагоги на встрече рассказали главе государства о вызовах, с которыми сегодня сталкивается школа. Одна из основных проблем – учителям сегодня приходится бороться за внимание детей с социальными сетями, с уже уже сформированными у школьника в интернете мифами. Поэтому педагогам приходится тратить время не просто на преподавание предмета, а на бережное «развенчание» фейков». Отвечая на этот вопрос, президент подчеркнул, что задача учителя – дать ребенку ориентиры в огромном информационном поле: «Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно».

Почему растет престиж профессии педагога

На встрече с президентом в субботу присутствовала советник директора по воспитанию пермской школе № 47 Елена Гущина. По ее мнению, престиж профессии учителя действительно вырос и причин у этого явления несколько.

«Во-первых, у нас год от года растут зарплаты – и это один из важнейших показателей. Во-вторых, благодаря советникам по воспитанию перестраивается воспитательная среда: школа из организации, которая оказывала услугу, превратилась в место, где воспитывают целостную личность. Родители это стали понимать, и у детей отношение к учителям стало более теплое. А выпускники все чаще выбирают профессию учителя, что тоже свидетельствует о ее возросшей значимости для молодежи», – говорит Гущина.

Максим Астраханцев, учитель географии и директор иркутского образовательного комплекса «Точка будущего», победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» 2025 года называет еще ряд факторов роста престижа профессии учителя в обществе.

«Молодые ребята учатся в обновленных школах, видят, как меняется инфраструктура, как оснащаются лаборатории. Все это формирует в общественном сознании образ современной, обновляющейся школы, куда приходят технологии. Соответственно, растет и статус учителя как человека – держателя этого процесса. Молодежь понимает, что появилась среда, в которой можно реализоваться», – рассказал Астраханцев.

По его словам, подрастающее поколение видит, какое большое внимание государство уделяет школе и образованию, и это влияет на выбор профессии юношами и девушками. «Молодых учителей становится больше. Теперь важно дать им все условия на старте, сопроводить, помочь освоиться в профессии, чтобы они закрепились», – считает спикер.

Существенную роль в этом вопросе, по его мнению, играет недавний указ Владимира Путина, который закрепил обязанность регионов сохранять уже имеющиеся льготы: «В разных регионах есть свои доплаты, подъемные, помощь с жильем для молодых специалистов. Теперь педагогам гарантировано, что эти меры не исчезнут, а будут наращиваться».

Комфортная рабочая среда

Однако материальное обеспечение – лишь одна из составляющих привлекательности профессии. «Важны не только различные меры социальной поддержки, но и наставничество. Молодому педагогу, чтобы адаптироваться к работе с детьми, всегда нужен рядом тот, у кого можно спросить совета, с кем можно просто поговорить, обсудить дальнейшие планы. Я считаю, что благодаря этой поддержке многие молодые педагоги задержатся в школах», – отмечает Гущина.

По ее мнению, главная ценность наставничества в том, «что молодой педагог, приходя в школу, получает поддержку от опытного человека, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы». «Очень часто такое взаимодействие в форме наставничества перерастает в теплую дружбу. Получается, что молодой специалист не просто попадает в рабочий коллектив со своими буднями, а приобретает надежное плечо, на которое можно опереться», – рассказывает собеседница.

Закрепление молодого педагога в течение первых трех лет работы в школе – вот та задача, которую нужно решать в первую очередь, добавляет Астраханцев. И в этом он тоже видит важную роль наставничества. «Молодые специалисты должны реально ощущать, что в сложных случаях не останутся один на один с трудностями. Это позволит решить проблему кадрового дефицита, о котором говорят в системе образования», – полагает специалист.

Защита и безопасность учителей

А сложные случаи и даже кризисные моменты в работе педагога случаются, говорит Астраханцев. «Но сегодня у педагогов много возможностей получить помощь. Действует Совет по защите чести и достоинства – федеральный и региональные, педагоги обращаются туда и получают поддержку. Даже в самых серьезных случаях, вплоть до физической угрозы, оказывается и психологическая, и юридическая, и физическая защита. Государство уделяет большое внимание не только профессиональному росту, но и физической и психоэмоциональной безопасности учителей. Для этого создаются условия, и это очень важно», – подчеркивает он.

По мнению Гущиной, сейчас учитель в школе чувствует себя абсолютно комфортно и защищенно. «У нас администрация школы горой стоит за педагогов и помогает решать любые спорные ситуации, например с родителями или учениками. Учителя не оставляют один на один с конфликтом – администрация берет на себя заботу о безопасности. На уровне внутришкольных актов уже многое принято для решения споров. Если что-то будет дополнительно сделано на законодательном уровне, это будет безусловный плюс, но уже сейчас большинство школ своих педагогов защищают и оберегают», – рассказала специалист по воспитательной работе.

Единственным направлением, где, по ее словам, необходимы дополнительные меры, остается работа с детьми с девиантным поведением. «Необходимо подключать психологов, социальных педагогов, классных руководителей. Возможно, на законодательном уровне стоит пересмотреть некоторые нормы относительно таких детей, чтобы сохранить и права ребенка на образование, и учесть безопасность учителя и коллектива, в котором он находится. Здесь нужен очень взвешенный подход», – подчеркивает педагог. При этом, по ее словам, «дети всегда тянутся к свету, какими бы они ни были».

«Я провожу такую параллель: учитель – как вода для подсолнуха. Иногда они опускают голову, им тяжело расти, но стоит их немного «полить» – и они сразу поднимаются, а внутри у них созревают «семечки», которые они потом рассыпают вокруг себя. Если учитель показывает правильное направление, ребенок будет взращивать в себе семена доброты, сопричастности, милосердия. Самое главное качество учителя – любовь к детям. Поливайте их этой любовью – и они вырастут достойными гражданами», – подытожила Гущина.