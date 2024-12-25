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    25 декабря 2024, 23:05 • Общество

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море.

    В среду владелец одного из крупнейших российских сухогрузов Ursa Major (Большая медведица), группа компаний «Оборонлогистика», назвала причиной крушения судна террористическую атаку. «По данным экипажа, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», – сообщили в пресс-службе компании. 14 из 16 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, сообщал ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

    В «Оборонлогистике» подчеркнули, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность составляет 9,5 тыс. тонн, а вес груза на борту не превышал 806 тонн. Сухогруз перевозил два портальных крана весом 380 т каждый для развития портовой инфраструктуры Владивостока, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

    Ursa Major было построенно в 2009 году и ранее носило имя «Спарта». Оно  перевозило грузы весом до 1200 т и уже прошло множество международных рейсов. Длина судна – 142 м, ширина – 23 м, осадка – 7 м. «Оборонлогистика» известна тем, что перевозит грузы в интересах Минобороны РФ, поэтому компания находится под санкциями США с 2022 года.

    Согласно данным испанской прессы, сухогруз вышел из Петербурга под российским флагом около двух недель назад и направлялся в порт Владивостока, где планировалось его прибытие 22 января. Оно шло по Средиземному морю, пройдя через Гибралтарский пролив между Европой и Африкой. Первый сигнал бедствия был подан в понедельник утром. После того, как судно накренилось, с него на воду была спущена спасательная шлюпка.

    В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России ранее озвучивали версию о том, что крушение сухогруза в международных водах между испанской провинцией Мурсия и Алжиром произошло после взрыва в машинном отделении. На место происшествия прибыли несколько находившихся поблизости судов для участия в спасательных работах. Позже к поисковым операциям присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Туда же были направлены дежурные смены департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ и Ситцентра Минтранса.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель более двух человек.

    Отметим, что за несколько часов до затопления судна главное разведывательное управление Украины (ГУР) заявляло в социальных сетях, что Ursa Major якобы направлялось в Сирию, чтобы вывести оттуда российское оружие и оборудование. При этом судно якобы сломалось у берегов Португалии, но экипаж устранил неполадку и продолжил следовать по маршруту. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил во вторник, что Россия столкнулась с «системными проблемами» в обслуживании своего флота, но не дал никаких пояснений о причастности Киева к инциденту.

    В экспертной среде уверены, что к этот теракт дело рук Украины, либо ее покровителей на Западе. «Этой террористической атакой России причинен экономический и психологический урон. Это попытка наших недоброжелателей вызвать недовольство внутри страны. Этот теракт и убийство генерала Кириллова – звенья одной цепи. Нельзя рассматривать подрыв Ursa Major в отрыве от других террористических актов», – считает депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник.

    По его словам, эта атака на сухогруз выгодна Украине и странам НАТО. «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением», – предположил собеседник.

    Депутат подчеркивает, что атака против Ursa Major открывает новый этап террористической борьбы на море, где ходят гражданские суда.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – считает Колесник.

    Окончательно установить детали случившегося можно будет после осмотра затонувшего сухогруза, владелец которого уже заявил о возможности использовать герметичные видеокамеры, а не глубоководные спускаемые аппараты. «С помощью такой камеры можно с борта судна осмотреть и понять, что произошло по характеру пробоин в корпусе», – пояснил спикер.

    Что касается версий случившегося, то собеседник не исключил использование магнитных мин, которые могли прилепить во время дрейфа, остановки или во время стоянки на якоре. Он особо отметил, что взрыв произошел в тот момент, когда судно находилось в Средиземном море, где большие глубины – минимальная 400 метров, а в среднем – 2 км, то есть найти судно на дне будет непросто.

    «По показаниям команды, произошло три взрыва с интервальной отсечкой. Если бы произошел взрыв энергетической установки, то отсечек не было бы. Вдавленный внутрь корпус тоже может свидетельствовать о внешнем воздействии. Прилепить магнитные мины довольно просто, более того, они могут срабатывать по гидроакустике, может быть применен временной взрыватель. В таком случае у судна не было шансов на выживание, тем более с таким тяжелым грузом», – пояснил собеседник.

    Кроме того, если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, отрезав часть корпуса, потому что, как правило, такие устройства делаются с элементом неизвлекаемости. «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – отметил Колесник.

    Собеседник подчеркнул, что сухогруз перевозил ценный груз. «Я не помню, чтобы шаланду с селедкой подрывали. Поэтому этот теракт нанес определенный ущерб российской экономике, тем более с учетом небывалого развития торговых отношений с Юго-Восточной Азией. Это были уникальнейшие краны – штучный товар, потому что они могут грузить негабаритные грузы. Эти краны довольно серьезно влияют на экономику Дальнего Востока», – отметил депутат.

    Говоря о судьбе двух членов экипажа, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, то вероятнее всего они находились в машинном отделении. «Два человека – это вахта в машинном отделении. А то, что остальным членам экипажа удалось спастись, говорит о том, что была хорошо отработана борьба за живучесть», – отметил Колесник.

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