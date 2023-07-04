Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

Нападение в Грозном на Елену Милашину и Александра Немова было выгодно врагам Чечни

В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. По мнению наблюдателей, произошедшее похоже на провокацию против Чечни.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике провести проверку после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката «Команды против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Во вторник утром неизвестные в масках напали на журналистку и адвоката, когда те ехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, объявленного в федеральный розыск. Нападавшие отобрали у журналистки и адвоката телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Милашину и Немова также избили дубинками и ногами.

Позже врачи в Грозном диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук. Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших перевезли на машине скорой помощи в больницу в Беслане. В Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре, куда были доставлены пострадавшие, с ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания Тамерлан Цгоев.

Елена Милашина стала известна после серии публикацией о затонувшей подлодке «Курск», получив за них премию Союза журналистов России «Золотое перо России». В дальнейшем сосредоточилась на журналистских расследованиях, в том числе теракта в Беслане, гибели Анны Политковской и Натальи Эстемировой, ситуации с геями в Чечне и дела Мусаевой.

Мусаеву, напомним, приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за нападение на полицейских и мошенничество. Семья Мусаевой связывала уголовное преследование с якобы правозащитной деятельностью ее сыновей – Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обвинял семью Янгулбаевых в связях с террористами.

О произошедшем был информирован президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал нападение серьезным происшествием. «Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения», – сказал представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что оценку инциденту должны давать правоохранительные органы, однако речь идет об «очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер». Кадыров также пообещал разобраться в этом деле и «дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших». «Органы приступили к работе сразу после сообщения о произошедшем», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в интервью РИА «Новости» назвал нападение «диверсией и провокацией против республики». «Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», – заявил Солтаев.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Военный корреспондент и член президентского Совета по правам человека Александр Коц заявил, что не имеет значения, что конкретно писала Милашина, так как избиение журналиста, да еще и женщины – поступок, который ставит пятно на Чечне. Он добавил, что нельзя оправдать криминальные действия политической или идеологической позицией человека. «Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику», – написал Коц в своем Telegram-канале.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников призвал провести объективное расследование произошедшего, потому что «это мерзкий поступок, особенно по отношению к женщине». «Нужно искать и наказывать тех, кто совершил это нападение. Я очень надеюсь, что виновные будут найдены и наказаны», – сказал Мельников.

Между тем он отметил, что «тусовка», к которой принадлежит Милашина, извращает правозащитную деятельность, деля правозащитников на «нормальных» и «негодяев». По его словам, ее деятельность нельзя назвать журналистикой.

«Они сострадают убитому террористу Басаеву и в это же время отказывают в сострадании условному Ивану из «Вымпела» или «Альфы».

Помалкивают в плане дачи оценок преступным действиям ВСУ, убийствам и терактам на территории России. Если кого-то убьют, кто не разделяет их взгляды, будет ли сострадание от этих «демократов»? Нет. Максимум они напишут: «Убит такой-то, известен тем, что поддерживал СВО и/или являлся дочерью/сыном идеолога «русского мира». Тем самым они как бы оправдывают теракты в отношении тех, кто им неугоден», – считает Мельников.

Собеседник допускает, что нападение на Милашину и Немова было провокацией против Чеченской Республики. «После СВО стало понятно, где чьи и кто за кого. Милашина и издания, с которыми она работала, давно не воспринимаются всерьез российским обществом. Большого резонанса их работы не создают. Кому выгодно это нападение, мне сложно понять. Надо дождаться, что скажут правоохранительные органы», – добавил правозащитник.

«Сам факт нападения на любого гражданина – это явное нарушение закона,

тем более с учетом полученных травм понятно, что нападение было серьезное. Но вполне возможно, что это была провокация, рассчитанная на получение негативного результата для имиджа республики», – считает Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии.

Он убежден, что «ни один нормальный чиновник не мог бы отдать такого указания». «Понятно, что последствия нападения уже принесли очевидный ущерб для республики, когда чеченские бойцы находятся на фронте и бесстрашно воюют – это, безусловно, удар изнутри», – считает собеседник.

Григорьев полагает, что Милашина и Немов приехали в Чечню с провокационными целями. «Эти люди явно готовили материалы против республики и в стилистике, связанной с дискредитацией российской власти. Эти люди на протяжении долгого времени работают против России. Тем не менее расследовать нападение на них необходимо», – добавил член ОП.