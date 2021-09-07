Российским педофилам рекомендуют американские запреты

Расследование жестокого убийства двух девочек в Кузбассе выявило опасный аспект: предполагаемый педофил уже отбывал срок по похожей статье. Статистика гласит - уровень рецидива среди осужденных за сексуальные преступления против детей высок. Что надо изменить в практике надзора за вышедшими на свободу педофилами, использовать какой иностранный опыт, чтобы не допустить повторения подобных трагедий?

Следственный комитет, который ведет дело об изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске (Кемеровская область), начал еще одно расследование – по факту халатности. Следователи установили – задержанный по подозрению в преступлении мужчина в 2009 году уже был осужден на 10 лет за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

«В апреле 2019 года после отбытия наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения», – говорится в сообщении на сайте СК. Однако мужчина переехал в другой город и не был там поставлен на учет в органах профилактики. По факту халатности должностных лиц органов профилактики возбудили отдельное уголовное дело.

Напомним, что новое преступление педофила было раскрыто по горячим следам. Две десятилетние девочки пропали 6 сентября. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной. На следующий день дети были обнаружены мертвыми. Как уточняет местная пресса, задержанный подозреваемый сознался в содеянном и сам показал следователям, где спрятал тела жертв.

О том, что речь идет о повторном преступлении, стало известно практически сразу, но сейчас общественность получила подтверждение со стороны СК. Статистика показываетт, что среди зафиксированных преступлений сексуального характера много рецидивов.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, только за 2020 год было выявлено 2882 человека, совершивших такие деяния в отношении несовершеннолетних, и которые «ранее уже совершали иные виды преступлений». Это довольно большая доля в общей статистике – напомним, что всего в 2020-м было совершено около 15 тысяч преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Известие об убийстве детей в Кемеровской области активизировало дискуссию о том, как обезопасить общество от вышедших на свободу педофилов. Звучали призывы предельно ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних – вплоть до отмены моратория на смертную казнь. Во вторник законодатели и общественники озвучили и не столь радикальные идеи – речь шла, скорее, о механизмах слежения и контроля, в том числе с использованием зарубежного опыта.

В Госдуме вскоре приступят к разработке законопроекта, которые предполагает надевать электронные браслеты для слежения за освободившимися из заключения педофилами, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Трагедия в Кемеровской области – не единственный случай, когда освободившиеся из мест лишения свободы педофилы вновь совершают преступления, констатировал депутат. Хинштейн добавил, что до внесения подобного проекта закона в Госдуму важно просчитать все моменты, чтобы это был «реально работающий механизм», а не просто популизм.

С похожим предложением выступил и руководитель председатель организации по розыску пропавших людей – отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. «Очень много фатальных преступлений в отношении детей совершают преступники-рецидивисты.

Эти люди уже привлекались к ответственности за насильственные действия, но по окончании тюремного срока или лечения государство не обеспечило за ними должного контроля», –

констатировал общественник. Сергеев уверен – необходим постоянный контроль местоположения таких людей, «координаты неснимаемого браслета, регулярная работа с психиатром, непрерывное отслеживание того, чем человек занимается, с кем он контактирует и так далее».

С другой стороны, такая мера как химическая кастрация педофилов представляется излишней, считает сенатор Елена Мизулина, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По мнению сенатора, педофилы «должны находиться под контролем общества или специальных структур», отмечает ТАСС. Мизулина напомнила, что рабочая группа Совфеда ранее предложила ряд мер, которые, впрочем, не были поддержаны. По словам сенатора, были представлены предложения, касающиеся административного надзора за отбывшими наказание за преступления сексуального характера в отношении детей.

Мизулина подчеркнула, что все эти предложения могут быть достаточно оперативно подготовлены и внесены для рассмотрения в Госдуму. «Если мне будет дано такое поручение, я сделаю», – уточнила сенатор.

В Кремле отметили, что пока не занимаются изменениями в законах в связи с резонансными убийствами детей.

Глава президиума коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин напомнил, что согласно российскому законодательству, отсидевшие педофилы обязаны отмечаться в полиции, не выходить из дома по ночам и не покидать пределы населенного пункта своего проживания. «Плачевный опыт показывает, что административный надзор не исполняется должным образом. Нет смысла принимать новые законы, если не будет соблюдаться уже действующее законодательство», – считает адвокат.

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Впрочем, Жорин назвал российский закон об административном надзоре за педофилами «достаточно эффективным». Проблема лишь в должном исполнении. Что касается принудительной кастрации или даже смертной казни, адвокат предупреждает, что прежде нужно «добиться более высокого уровня следственного аппарата и суда». «Область уголовного судопроизводства далека от совершенства. Если невиновный человек будет казнен или навсегда лишен каких-то функций жизнедеятельности, это, мягко говоря, неправильно», – убежден эксперт.

Собеседник подчеркнул, что предложения по кастрации и смертной казни для педофилов «требуют глубокой проработки», «но мне такой вариант скорее нравится». Что касается идей раскрывать информацию о месте проживания отсидевших тюремные сроки педофилов, то Жорин считает это «аналогом смертной казни». «Я не думаю, что человек долго проживет, если учитывать российский менталитет... Такие предложения надо обсуждать со специалистами и обществом», – уверен адвокат.

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов убежден, что кроме уголовного наказания нужно пожизненно запрещать педофилам общаться с детьми, употреблять алкоголь, смотреть видео и печатную продукцию с изображением детей. В США, напомнил он, за нарушение подобных ограничений педофилы «садятся пожизненно».

«Когда я был уполномоченным по правам ребенка (занимал эту должность с 2009 по 2016 год),

мне писал из заключения один педофил письма по 20 листов: вы меня отправили в тюрьму, а меня здесь никто не лечит, я вернусь и все равно буду продолжать насиловать детей...

Никто, к сожалению, за этим не следит. Нужен пожизненный надзор. Я неоднократно ставил этот вопрос, будучи уполномоченным. Но МВД отвечало, что у них нет возможностей, сил и средств. Какие возможности, ребята? Заставьте его самого приходить отмечаться. Чтобы он не менял место жительства, не выходил после десяти вечера на улицу. Нарушил – все, пожизненно в тюрьму», – говорит Астахов.

Адвокат согласен, что электронный браслет эффективен для отслеживания передвижений бывших педофилов, но нужны более строгие меры. До сих пор не создана база данных по осужденным педофилам, а в «Америке есть две базы данных: закрытая, для правоохранительных органов, и открытая, в которой каждый житель может посмотреть, что на соседней улице, в соседней квартире живет осужденный за насилие над детьми».

В США уголовное законодательство не имеет единого перечня преступлений сексуального характера, в том числе и в отношении несовершеннолетних, и в каждом штате действует свой список деяний, которые подпадают под такую категорию. Как отмечает РИА «Новости», основополагающие федеральные законы в этой сфере, названные в честь пострадавших детей, были приняты в 1994 («Закон Джейкоба Веттерлинга»), 1996 («Закон Меган») и 2006 годах («Закон Адама Уолша»).

Помимо развращения малолетних и сексуального насилия над ними, преступными действиями считаются отправка им непристойных сообщений, изготовление и распространение детской порнографии, а в ряде штатов и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Во всех таких случаях проводится регистрация преступника и его жертвы в специальном реестре.

В случае условно-досрочного освобождения в отношении педофилов действует ряд ограничений. Например,

им могут запрещать находиться рядом с несовершеннолетними, жить рядом со школами и детсадами и вообще приближаться к местам пребывания детей, а также иметь игрушки или другие предметы, вызывающие у них интерес.

В некоторых штатах (например, во Флориде) педофилам запрещают жить рядом с детьми, что фактически вынуждает отбывших наказание преступников переезжать в своеобразные «гетто». Преступники должны периодически являться в местные правоохранительные органы и указывать свой адрес, предоставлять информацию о работе. Их фотографируют и берут отпечатки пальцев, а в некоторых случаях собирают образцы ДНК.

В большинстве штатов информация о педофилах публикуется на специальных сайтах или в СМИ. Иногда это вынуждает преступников переезжать в другой штат с более мягкими ограничениями. Аналогичные базы данных действуют во всех штатах и содержат фотографии и личные данные осужденных за общественно опасные преступления (с поправкой на местные ограничения).

В Европе существуют во многом схожие способы надзора. В Польше одно из самых строгих законодательств. В стране есть открытый реестр педофилов на сайте минюста со всеми личными данными вплоть до адресов проживания осужденных за педофилию. В отношении осужденных педофилов применяется химическая кастрация. За преступления сексуального характера в отношении детей также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

В Германии, наоборот, одно из самых мягких законодательств в отношении сексуального насилия над детьми. Тюремные сроки за педофилию составляют от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы (такую меру назначают в случае смерти ребенка). В случае, если педофилы признаются неисправимыми, то могут они сидеть за решеткой пожизненно. А тех, кого эксперты сочтут угрозой обществу, подвергнут принудительному лечению в психбольнице. Педофил может облегчить себе участь, если согласится на добровольную кастрацию, которая существует в Германии с 1969 года. В Великобритании химическая кастрация появилась в 2008 году. Операцию проводят с согласия самого педофила после отсидки.