Волонтеры прошли проверку пожарами

«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни».

Площадь пожаров в Якутии продолжает снижаться, от огня спасены миллионы гектаров тайги. Однако усилия пожарных - это еще не все, что нужно и региону, и его жителям.

Две недели в Якутии работали десятки добровольцев команды «Молодежка ОНФ». О том, что их туда привело и чем именно смогли помочь волонтеру, рассказывает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

ВЗГЛЯД: Игорь Юрьевич, завершилась двухнедельная добровольческая миссия в Якутии. Как была организована ваша работа?

Игорь Кастюкевич: Во время миссии в лагере волонтеров рядом с селом Бясь-Кюёль в Якутии находилось около 100 человек из 19 регионов страны. Все ребята – из числа «Молодежки ОНФ». Мы сформировали команду так, чтобы в ней были не только подготовленные к физическому труду добровольцы, но и специалисты в сфере государственного и муниципального управления, юристы, строители, врачи.

На протяжении двух недель мы демонтировали сгоревшие строения, расчищали лес от погибших деревьев, строили загоны для скота, хозяйственные сооружения. Организовали для пострадавших юридические консультации, помогали оформлять документы. Во время подомового обхода волонтеры общались с местным населением и выясняли, какие проблемы их беспокоят, в чем еще можно помочь.

ВЗГЛЯД: О чем просили люди?

И. К.: В основном – распилить и заготовить дрова, убрать строительный мусор на участках, восстановить заборы.

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ВЗГЛЯД: Зачем в лагерь волонтеров приезжал депутат Госдумы Николай Валуев?

И. К.: Нам удалось обсудить инициативу создания в «лесных регионах» питомников для лесовосстановления на территориях, которые подверглись пожарам. Такие проекты важно развивать на федеральном уровне. Николай Валуев отметил, что благодаря работе волонтеров в зонах ЧС формируется алгоритм реагирования на данные ситуации.

ВЗГЛЯД: Как в целом можете оценить командировку в Якутию?

И. К.: Поездка в Якутию была не из легких как для меня лично, так и для участников команды «Молодежка ОНФ». Сложные погодные условия, удаленность населенного пункта. Просто представьте, что до ближайшей районной больницы и врача – 3–4 часа на машине. Электричество в лагере – только за счет работы бензогенераторов. Бензин был привозным, а до ближайшей заправки – около 100 километров. Ежедневно заготавливали дрова, чтобы поддерживать жизнедеятельность лагеря.

В таких непростых обстоятельствах нужно было не просто жить, но и продуктивно работать. Для нас любой выезд в территорию ЧС – это проверка на прочность. И команда справилась с этим успешно.

Игорь Кастюкевич (фото: Михаил Почуев/ТАСС)

ВЗГЛЯД: А зачем вообще нужны волонтеры в таких ситуациях? Местные власти не справляются с ликвидацией последствий ЧС?

И. К.: Такие добровольческие миссии в регионы – это устойчивая сложившаяся практика. Если где-то в стране плохо, внутри «Молодежки ОНФ» собирается команда ребят и выезжает туда. Неважно, в каком субъекте федерации произошла беда – Россия едина, когда речь идет о помощи пострадавшим.

Главный смысл – именно в единении и взаимопомощи. В Якутию приехали добровольцы из 19 регионов, а в Иркутске, например, мы вообще работали практически всей страной. Вместе гораздо проще справиться с любой бедой, чем порознь.

ВЗГЛЯД: Расскажете про самый запоминающийся случай за эту командировку?

И. К.: В ходе миссии ребята-добровольцы оказывали адресную помощь. Одна из женщин, которой помогли, позвала волонтеров в гости, встретила их в национальном костюме и в знак благодарности спела якутскую песню. Этот момент очень запомнился своей оригинальностью и трогательностью.

ВЗГЛЯД: «Молодежка ОНФ» – это история про молодых ребят. Сложно общаться с молодым поколением? Нужен ли к нему какой-то особый подход?

И. К.: У нас любят говорить о «молодом поколении», что оно якобы какое-то не такое, как «были мы в свое время». Да все времена одинаковы, и молодежь во все времена одинакова: яркая, талантливая и небезразличная, остро реагирующая на все процессы, происходящие в обществе.

Не нужно никакого особого подхода. С ними просто нужно разговаривать. Честно и открыто, на равных. И не врать. Вовлекать не нравоучениями, а личным примером. У нас в «Молодежке» девиз – «делай как я, а не делай, как я сказал». Этой фразой все сказано.

ВЗГЛЯД: Почему так расширилось в последнее время движение волонтеров, особенно в рядах политических партий?

И. К.: Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна. Нуждается ли политика и власть в таких людях? Убежден, что да. Нужна ли власть и политика волонтерам? Думаю, что здесь каждый должен решать для себя сам.

Мы с командой занимались помощью людям три года назад, занимаемся сейчас и продолжим завтра. Неуспокоенность, сопереживание и способность воспринимать чужие проблемы как свои – это, если хотите, философия добровольцев.

ВЗГЛЯД: Не получится ли так, что присутствие волонтёров в депутатских корпусах разных уровней станет номинальным?

И. К.: Не стоит недооценивать волонтеров. Это взрослые, хотя и еще молодые в плане возраста, люди с четкой позицией. За их плечами – большой опыт помощи конкретно взятому человеку. Легко заявлять о помощи всем, а ты попробуй и помоги конкретному человеку. Выслушай его в 4 утра, например, или в 12 часов ночи. Разберись в его проблеме досконально и не отпускай, пока не решишь.

Это сложно. Но волонтеры идут на такую общественную работу добровольно и осознанно, по зову сердца. Потому, что иначе просто не могут.

ВЗГЛЯД: Вы стали одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Кадровые конкурсы – работающий лифт в политику?

И. К.: Обучение, которое проходят победители после конкурса, это концентрированный объём знаний и практик. Коэффициент полезного действия сложно переоценить, потому что всю полученную информацию и наработки я сразу применяю в реальных условиях, при решении проблем людей в разных регионах страны. Сегодня от депутата, чиновника или руководителя крупной компании требуется мультифункциональность.

И все же главная роль – за настоящими человеческими ценностями, на которые в конкурсе особенно обращали внимание. Ты можешь стать первым, но пройти по головам. Это не лидерство. В конкурсе такие люди не прошли дальше отборочных туров. Конкурс показывает, что лидерство – это когда за тобой идут, потому что ты надежен и берешь на себя ответственность.