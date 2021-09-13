Волонтеры прошли проверку пожарами

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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Чехия может улучшить отношения с Россией за счет Украины

Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса franchettialeksandr/Instagram
В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...

Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Волонтеры прошли проверку пожарами

    Пожарные успешно справлялись сами - но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев    13 сентября 2021, 19:00
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Иван Ерофеев

    «Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни».

    Площадь пожаров в Якутии продолжает снижаться, от огня спасены миллионы гектаров тайги. Однако усилия пожарных - это еще не все, что нужно и региону, и его жителям.

    Две недели в Якутии работали десятки добровольцев команды «Молодежка ОНФ». О том, что их туда привело и чем именно смогли помочь волонтеру, рассказывает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

    ВЗГЛЯД: Игорь Юрьевич, завершилась двухнедельная добровольческая миссия в Якутии. Как была организована ваша работа?

    Игорь Кастюкевич: Во время миссии в лагере волонтеров рядом с селом Бясь-Кюёль в Якутии находилось около 100 человек из 19 регионов страны. Все ребята – из числа «Молодежки ОНФ». Мы сформировали команду так, чтобы в ней были не только подготовленные к физическому труду добровольцы, но и специалисты в сфере государственного и муниципального управления, юристы, строители, врачи.

    На протяжении двух недель мы демонтировали сгоревшие строения, расчищали лес от погибших деревьев, строили загоны для скота, хозяйственные сооружения. Организовали для пострадавших юридические консультации, помогали оформлять документы. Во время подомового обхода волонтеры общались с местным населением и выясняли, какие проблемы их беспокоят, в чем еще можно помочь.

    ВЗГЛЯД: О чем просили люди?

    И. К.: В основном – распилить и заготовить дрова, убрать строительный мусор на участках, восстановить заборы.

    ВЗГЛЯД: Зачем в лагерь волонтеров приезжал депутат Госдумы Николай Валуев?

    И. К.: Нам удалось обсудить инициативу создания в «лесных регионах» питомников для лесовосстановления на территориях, которые подверглись пожарам. Такие проекты важно развивать на федеральном уровне. Николай Валуев отметил, что благодаря работе волонтеров в зонах ЧС формируется алгоритм реагирования на данные ситуации.

    ВЗГЛЯД: Как в целом можете оценить командировку в Якутию?

    И. К.: Поездка в Якутию была не из легких как для меня лично, так и для участников команды «Молодежка ОНФ». Сложные погодные условия, удаленность населенного пункта. Просто представьте, что до ближайшей районной больницы и врача – 3–4 часа на машине. Электричество в лагере – только за счет работы бензогенераторов. Бензин был привозным, а до ближайшей заправки – около 100 километров. Ежедневно заготавливали дрова, чтобы поддерживать жизнедеятельность лагеря.

    В таких непростых обстоятельствах нужно было не просто жить, но и продуктивно работать. Для нас любой выезд в территорию ЧС – это проверка на прочность. И команда справилась с этим успешно.

    Игорь Кастюкевич (фото: Михаил Почуев/ТАСС)

    Игорь Кастюкевич (фото: Михаил Почуев/ТАСС)

    ВЗГЛЯД: А зачем вообще нужны волонтеры в таких ситуациях? Местные власти не справляются с ликвидацией последствий ЧС?

    И. К.: Такие добровольческие миссии в регионы – это устойчивая сложившаяся практика. Если где-то в стране плохо, внутри «Молодежки ОНФ» собирается команда ребят и выезжает туда. Неважно, в каком субъекте федерации произошла беда – Россия едина, когда речь идет о помощи пострадавшим.

    Главный смысл – именно в единении и взаимопомощи. В Якутию приехали добровольцы из 19 регионов, а в Иркутске, например, мы вообще работали практически всей страной. Вместе гораздо проще справиться с любой бедой, чем порознь.

    ВЗГЛЯД: Расскажете про самый запоминающийся случай за эту командировку?

    И. К.: В ходе миссии ребята-добровольцы оказывали адресную помощь. Одна из женщин, которой помогли, позвала волонтеров в гости, встретила их в национальном костюме и в знак благодарности спела якутскую песню. Этот момент очень запомнился своей оригинальностью и трогательностью.

    ВЗГЛЯД: «Молодежка ОНФ» – это история про молодых ребят. Сложно общаться с молодым поколением? Нужен ли к нему какой-то особый подход?

    И. К.: У нас любят говорить о «молодом поколении», что оно якобы какое-то не такое, как «были мы в свое время». Да все времена одинаковы, и молодежь во все времена одинакова: яркая, талантливая и небезразличная, остро реагирующая на все процессы, происходящие в обществе.

    Не нужно никакого особого подхода. С ними просто нужно разговаривать. Честно и открыто, на равных. И не врать. Вовлекать не нравоучениями, а личным примером. У нас в «Молодежке» девиз – «делай как я, а не делай, как я сказал». Этой фразой все сказано.

    ВЗГЛЯД: Почему так расширилось в последнее время движение волонтеров, особенно в рядах политических партий?

    И. К.: Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна. Нуждается ли политика и власть в таких людях? Убежден, что да. Нужна ли власть и политика волонтерам? Думаю, что здесь каждый должен решать для себя сам.

    Мы с командой занимались помощью людям три года назад, занимаемся сейчас и продолжим завтра. Неуспокоенность, сопереживание и способность воспринимать чужие проблемы как свои – это, если хотите, философия добровольцев.

    ВЗГЛЯД: Не получится ли так, что присутствие волонтёров в депутатских корпусах разных уровней станет номинальным?

    И. К.: Не стоит недооценивать волонтеров. Это взрослые, хотя и еще молодые в плане возраста, люди с четкой позицией. За их плечами – большой опыт помощи конкретно взятому человеку. Легко заявлять о помощи всем, а ты попробуй и помоги конкретному человеку. Выслушай его в 4 утра, например, или в 12 часов ночи. Разберись в его проблеме досконально и не отпускай, пока не решишь.

    Это сложно. Но волонтеры идут на такую общественную работу добровольно и осознанно, по зову сердца. Потому, что иначе просто не могут.

    ВЗГЛЯД: Вы стали одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Кадровые конкурсы – работающий лифт в политику?

    И. К.: Обучение, которое проходят победители после конкурса, это концентрированный объём знаний и практик. Коэффициент полезного действия сложно переоценить, потому что всю полученную информацию и наработки я сразу применяю в реальных условиях, при решении проблем людей в разных регионах страны. Сегодня от депутата, чиновника или руководителя крупной компании требуется мультифункциональность.

    И все же главная роль – за настоящими человеческими ценностями, на которые в конкурсе особенно обращали внимание. Ты можешь стать первым, но пройти по головам. Это не лидерство. В конкурсе такие люди не прошли дальше отборочных туров. Конкурс показывает, что лидерство – это когда за тобой идут, потому что ты надежен и берешь на себя ответственность.


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