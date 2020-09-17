Акция «Сохраним лес» стала масштабной экологической инициативой

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...

В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Акция «Сохраним лес» стала масштабной экологической инициативой

    17 сентября 2020, 17:44

    Текст: Елизавета Булкина

    В этом году кампания «Сохраним лес» (0+) стартовала 26 августа. Менее чем за месяц в ней поучаствовали более 1300 человек. Презентация акции «Сохраним лес» состоялась 15 сентября на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

    «В этом году мы уже видим, что к акции присоединяются все больше волонтерских организаций. То есть кампания действительно обретает черты настоящего экологического движения. Движения масштабного, охватившего всю страну», – передает ТАСС слова депутата Госдумы, члена президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова.

    Тема лесных пожаров остается одной из самых обсуждаемых в мире. Кадры из Калифорнии, которые распространились в социальных сетях на минувшей неделе, интернет-пользователи сравнили с концом света: смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, окрасив его в оранжево-красные цвета. В связи с этим вновь была поднята и тема глобального потепления.

    Несмотря на стабильную ситуацию в России, в рамках акции «Сохраним лес» особое внимание по-прежнему будет уделяться регионам, ранее наиболее пострадавшим от лесных пожаров. Это Красноярский край, Иркутская область, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ.

    «Наша цель – не просто восстановить лес, но также привлечь внимание жителей к проблеме лесных пожаров. Человеческий фактор был и остается основной причиной возгораний в лесу», – напомнил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

    На участие в акции откликнулись специалисты лесной отрасли из всех регионов страны. Растет и количество волонтеров. Так, акцию вновь поддержала «Молодежка ОНФ». «Нам это видится проявлением гражданской позиции. Она объединяет вокруг себя продвинутых сознательных людей, параллельно из акции превращаясь в масштабное экологическое движение. Люди присоединяются семьями», – говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

    Поддерживают акцию и известные люди. В частности, сегодня деревья с детьми на Камчатке сажал спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, член Общественной палаты РФ и рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Сергей Бурлаков. Во время пресс-конференции он поделился, что в следующий раз дети обещают привести на акцию родителей. Одним из амбассадоров акции стал и приглашенный премьер Баварского государственного балета Сергей Полунин.

    «Для меня всегда было понятно: защитим природу – она защитит нас, поможем природе - она поможет нам. И, как говорил Уоррен Баффет, кто-то сидит в тени, а кто-то посадил это дерево много лет назад. Поэтому то, что мы будем делать сейчас, это для наших детей, это для будущего. Это наши легкие, это наше все, это одна из самых, наверно, главных задач – помочь природе восстановиться, и она будет оберегать наше поколение, будущее наших детей. А я, в свою очередь, буду максимально поддерживать и помогать», – сказал Полунин.

    Тем временем акция продолжает шествие по стране. Сегодня в прямом эфире новые леса появились в Воронежской и Тульской областях. А уже завтра «Сохраним лес» пройдет в Пермском крае.

    Всего в рамках акции планируется высадить 40 млн деревьев. Присоединятся все регионы страны. Все места высадок уже доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».


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