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18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              «Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

              Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирус   18 мая 2020, 08:06
              Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
              Текст: Юрий Васильев, Ростовская область – Москва

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              Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии.

              – Адреналин эта работа дает, – спокойно говорит Андрей Кисляков, старший фельдшер станции скорой помощи в Каменоломнях. Десятитысячный поселок – центр Октябрьского сельского района Ростовской области. С районной больницей и прилегающим хозяйством – включающим станцию на две скорых и девять фельдшеров, плюс еще четыре машины и пятнадцать человек по району. Где главным по всей экстренной помощи как раз Кисляков.

              – Какой адреналин, Андрей Михайлович?

              – Например, – задумывается старший фельдшер Кисляков, – я дважды принимал роды. Прямо в машине. Мне нравится, что есть адреналин.

              На станции в Каменоломнях Андрей Кисляков работает двадцать шесть лет – с 94-го. С тех самых пор, когда станцией называлась одна комната на всех, включая водителей и санитаров. Не то теперь. По нацпроекту «Здравоохранение» – а также с помощью районных и поселковых властей, просит добавить Андрей Михайлович – для районных парамедиков построили одноэтажный модуль.

              – Диспетчерская, комната отдыха дежурных, комната для лекарств на сутки, душ, санобработка, – показывает Кисляков. – 100 квадратных метров. В той комнате даже 25 не было. И скорые нам привезли новенькие, отличные «Соболя». Тоже спасибо огромное. Хорошо, что до всего успели.

              Некогда в Каменоломнях был крупный железнодорожный узел. Сейчас лишь пригородная остановка и вагоноремонт. Крупный племенной совхоз обанкротился вскоре после распада СССР. Огромное производство индейки – общероссийское «серебро» на пике в 2010-х – закрылось пару лет назад: несколько волн птичьего мора сначала прижали, а потом и добили птицеводов. Впрочем, матчасть не разворована и достойно законсервирована: есть решение, ждут перезапуска – видимо, уже сильно «после всего». Возвращение «большой птицы» для Октябрьского сельского района, где и до ковида работали на удаленке, то есть на вахтах по всей стране – в коротком списке основных ожиданий и надежд.

              Район на 72 тысячи жителей. Концы большие, до пятидесяти километров. Поэтому в общей сложности шесть машин и шесть бригад. Две круглосуточных скорых в Каменоломнях. Две – в станице Кривянская, славной отличными помидорами. И по одной – в поселке Персиановский и в слободе Красюковская.

              Старший фельдшер станции скорой помощи в Каменоломнях Андрей Кисляков

              И, пожалуй, главное: скорые Кислякова на выезды по коронавирусу не выезжают. На них – в том, что касается экстренной помощи – просто все остальные районные пациенты. От грудных до глубоких стариков, говорит Андрей Михайлович. Со всеми остановками.

              Из Каменоломен – на две машины – приходится около 30 выездов за сутки. На четверть больше, если сравнить с апрелем прошлого года. Май, понятно, считать еще рано.

              – Жить можно, – говорит старший фельдшер. – Хотя, конечно, таких эпидемий у нас не было. Бывали периоды масочного режима – атипичная пневмония, сезонный грипп. Но не так, конечно. ФАПы на местах очень помогают, чтобы нас лишний раз не дергать. Им тоже большое спасибо. Так бы куда больше вызовов было.

              * * *

              – Из вызовов две температуры было. То есть три, – говорит фельдшер Олег, стаж - семь лет. Раннее утро, его суточное дежурство близко к финалу. – Третья болела недели три назад, повторно вызывала – убедиться, прошло ли. Градуснику своему не верит – электронное барахло, говорит.

              – И?

              – На ее и на моем – тридцать шесть и восемь. Зря костюм таскал...

              Как ложный вызов «третью температуру» не оформляли: в любом случае на адресе – и так какая-либо хроника, как у всех пожилых. И по весне обострения, как всегда. Проверить, измерить – ей-богу, лишним не будет. А вот лишняя поездка в костюме – то, чего лучше избежать.

              Костюм полной защиты – он же «тайвек», он же «хазмат», но можно и просто костюм – нужен Олегу и его коллегам даже при том, что на вирус как таковой они не ездят.

              Дресс-код времен эпидемии: выезд на температуру, любую – костюм. К выявленному контактному пациенту, хоть на холецистит, хоть на что – костюм. Заболел чем-нибудь тот, кто живет с контактным в одном доме (а где же еще ему жить, не в сарай же болезного) – опять костюм.

              Более того. Приехал пациент из-за пределов региона или хоть ненадолго выезжал за областные границы, вернулся, а две недели не прошло? Костюм, и никаких разговоров. Душный, неудобный, сковывающий все и вся, многократно за эти месяцы описанный костюм.

              – Хроники, температурные, боящиеся, – перечисляет основные вызовы Кисляков. – Боятся многие, конечно. При том, что самоизоляцию в принципе нормально держат, тут опять только спасибо людям можно сказать.

              Потихоньку подъезжают коллеги Олега: «Лада», бюджетный «кореец», еще «Лада». Подруливает одна из двух новеньких скорых.

              – Бабулю возили с инсультом, – докладывает фельдшер Юлия. – 60 с хвостиком.

              – Выплывет? – спрашивает Олег.

              – Выплывет, – уверена Юлия.

              – Из чего сие следует? – чуть наклоняет голову Олег. Так, откуда это? А, ну да: прокурорский следователь Панков экзаменует Глеба Егорыча на месте убийства Ларисы Груздевой. В майские праздники «Место встречи изменить нельзя» идет не по одному каналу. Запросто можно ухватить в дежурке, если не на вызове.

              – Функции не утеряны, координация в норме, речь тоже. Только парусит немного. Пф-пф, – Юлия дважды выдыхает через левый угол рта. – А так – инсульт первый, быстро поймали, быстро в больницу доставили. Значит, выплывает.

              – А я еще к М. ночью ездил, – сообщает Олег. Коллеги согласно кивают: М. тоже «из старших» – знакомый адрес где-то в 40 километрах от Каменоломен. Хронический панкреатит, раз в месяц либо в три недели – приступ. Костюм, в смысле the костюм – не нужен.

              – Что на этот раз? – спрашивают Олега.

              – Поела наша М., – говорит Олег. – Говорит, пара кусочков уточки под рюмочку. И луком очень пахло.

              – Уточку, – повторяет вновь приехавший коллега. – Жирную такую. С лучком острым. При панкреатите.

              – Пару кусочков, – подтверждает Олег. – Где-то пол-уточки.

              – Значит, и рюмочка у нас равняется?..

              – Не исключено, – соглашается Олег.

              В «доковидное» время и М., и другие районные пациенты заполнили бы двор поликлиники – она тут же, неподалеку – уже с раннего утра. С первыми автобусами на Каменоломни. Электронная очередь есть. Но никто, ни в одном сельском районе не отменял поликлинику как место, где самые старшие могут встретиться, обменяться новостями, пожаловаться друг другу на жизнь. Социализироваться, одним словом.

              Сейчас поликлиники в Каменоломнях – и взрослая, и новенькая детская (еще один модуль по нацпроекту) – почти пусты. И режим, и все 17 терапевтов 72-тысячного района в постоянных разъездах. Вызовы, профилактика тех, кому за 65, выявление респираторных инфекций.

              А еще медики сейчас нужны старшим для того, чтобы с ними поговорить, конечно.

              – Зачем на М. обижаться-то? – Олег искренне не понимает вопрос. – Панкреатит же у нее не отменял никто. И у остальных бабушек-дедушек. А сейчас мало им болезней, так еще и людей толком не видят. Все понимаем, никто не сердится. Проскочить вот всем бы это поскорее...

              – Даже на 37,2 вызывают, – говорит Кисляков. – И те, кто в возрасте, и кто помоложе. Не часто, но бывает и так. Ездим, конечно.

              * * *

              Договор на берегу: «на температуру» вместе с бригадой не проситься, не возьмут. После выезда тот самый костюм требует полной дезинфекции и просушки. И то и другое – не пять минут. И даже не полчаса. А как скоро и насколько срочно тот или иной костюм понадобится линейным бригадам в следующий раз – не знает никто.

              – В режиме «каспера» – можно поездить, почему нет, – говорит Кисляков. «Каспер» – костюм одноразовый, тонкого материала, общей защиты. В нем можно на все вызовы, где не требуется «хазмат». Точнее, нужно.

              «АНОНИМНЫЕ НАРКОМАНЫ В ШАХТАХ», – сообщает придорожный плакат. Город Шахты граничит с Каменоломнями и окружен Октябрьским районом. В Шахтах, помимо прочего, лечат новую инфекцию и пневмонию как по городу, так и по району: под это здесь специально отрядили больницу скорой помощи. И к пациентам «по профилю» тоже едут из... ну да, теперь госпиталя в Шахтах. Оставляя Андрею Кислякову и его коллегам обычную работу скорых по селам, поселкам и хуторам.

              Каменоломни, станция скорой помощи

              До поселка Новокадамово – пациентка О., «острый живот» – 20 километров. С учетом езды через Шахты – где-то полчаса. Калитка заранее открыта, больная О. встречает в доме.

              – Остаетесь здесь, – кивает Андрей, закрывая за собой и О. дверь из зала в соседнюю комнату.

              В зале – портреты «Привет из Сочи». Фронтовые фотографии старших – судя по всему, стоят всегда, не только к празднику. Со стены свисает медаль «Любимой жене за веру и верность». Из комнаты доносится звук старого модема. Телеметрический ЭКГ – старой модели, но надежный – передает кардиограмму в областную больницу.

              – Сильная боль в области живота вполне может быть связана с инфарктным состоянием, – чуть позже объясняет Кисляков. – Хорошо, что есть возможность сразу же проконсультироваться с коллегами.

              Осмотр О. занимает полчаса. Госпитализация по основному диагнозу не требуется. И подозрений на инфаркт нет: коллеги из Ростова отвечают быстро. Можно прощаться и ехать обратно. Правда, не сразу.

              Главное после вызова, перед посадкой в скорую – снять перчатки. По правилам противовирусной защиты. Несмотря на то, что выезд штатный, а инфицированных вокруг не просматривается: таков протокол.

              Инструктажи по защите Андрей Михайлович дает всей районной медицине: учит, потом снимает на телефон, что получилось, отправляет отчет по команде. «Тьфу-тьфу-тьфу, все сотрудники здоровы, спасибо ему огромное», – говорит Вера Подройкина, главврач Октябрьской районной больницы.

              – Девяносто процентов случаев заражения медицинского персонала, – разъясняет Андрей Кисляков, – происходит при снятии экипировки. Ключевую важность имеет предотвращение контакта кожи и слизистых с наружной стороной... Сейчас, погодите, дайте помогу, пока свои не снял...

              Правая перчатка, которую толком и не подцепить, в руках Кислякова выворачивается за доли секунды. Левую – медленнее, при одобряющем «вот так, как чулок, ровненько» – удается снять самостоятельно. Дезинфекция, по запястья. Затем Андрей снимает перчатки себе. Опять дезинфекция.

              Все упаковывается в желтый пакет. Желтый – категория Б: «Потенциал инфицирования, который может привести к эпидемиям». Опасные отходы, наравне с патологоанатомическими и послеоперационными.

              И еще одна дезинфекция. Все, можно в машину – и на базу.

              * * *

              – Ото...шел! – тихо командует ближайший фельдшер, отодвигая спецкора газеты ВЗГЛЯД себе за спину.

              Пятачок перед станцией скорой в Каменоломнях. Около уазика-буханки, в которой ездят участковые терапевты – движение вокруг красного пластикового пакета. Красный – отходы категории «В», «чрезвычайно эпидемиологически опасные, которые контактировали с инфекционными болезнями и могут спровоцировать распространение инфекции». Выше только «Г» и «Д» – токсичность и радиация.

              За полтора часа до этого участковый терапевт Ольга выехала по вызову в дальнее село. Двое детей, один из них инвалид. Муж с хронической болезнью легких. И жена, «не респираторная» – к ней-то Ольга и приезжала.

              Итого – четверо в доме. И еще один человек, пятый – про которого при вызове терапевта ничего известно не было. Родственник. Прибыл в Октябрьский сельский район Ростовской области из Подмосковья. И не просто прибыл – а, как выясняется, сбежал из-под карантинного предписания.

              Сразу приняли меры. Родственника уже отправили в госпиталь в Шахты со всеми вытекающими. Коронавирус, пневмония, ОРВИ – тут все едино: предписание нарушено.

              Саму Ольгу после того, как она помогла женщине и закрыла вызов, отвезли домой на двухнедельную самоизоляцию. То есть – минус один участковый терапевт из 17. И кому-то из этих 16 добавилось работы. И с четырьмя выявленными контактными. И с Ольгой.

              Так выглядит местная станция скорой помощи внутри

              Остается только унести пакет в спецхранилище для красных и желтых. Впрочем, скоро за пакетами прибудет ежедневная машина из Ростова. Тут без сбоев – как и во всем, что касается противовирусного протокола.

              – Люди – вот как этот... пациент – не хотят понимать простых вещей, – чуть медленнее, чем обычно, говорит старший фельдшер Кисляков. – Не в большинстве, но иногда – очень не хотят. И еще, наверное, гордятся этим непониманием. Молодец какой, на природу за тыщи километров из-под Москвы сбежал...

              * * *

              Чем хорош Октябрьский сельский район – здесь еще можно проследить контакты по инфекции, имеющиеся и потенциальные. Приезжие – раз. Вернувшиеся вахтовики – два: нефтегаз и стройки по всей стране, уроженцы Каменоломен и района там весьма востребованы. Как раз перед объявлением строгих мер многие вернулись в область со смен. Под двухнедельное предписание и карантин на дому.

              – Есть контактные. Есть прибывшие с неблагополучных территорий. А неблагополучные – по факту все, что не Ростовская область, – поясняют в больнице.

              Итого под наблюдением в Октябрьском районе, по последним данным, 105 человек. С забором мазков, с приездом терапевтов. Участковых, как мы помним, было 17, пока Ольга из строя не вышла.

              Карантином дело, однако, не ограничивается. Район пограничный с ДНР, и граница не закрыта – это три. И четыре – около границы крупный город Новошахтинск, еще один анклав внутри Октябрьского района. Основные районные диагнозы «по ковиду» – в поселках между границей и Новошахтинском. Под два десятка случаев, двое летальных.

              Детская поликлиника в Каменоломнях

              – А знаете, чего совсем на фоне эпидемии не стало? – спрашивает Андрей. 

              – ДТП, разумеется.

              – Не просто ДТП. А на федеральной трассе... 

              Уточнение важное. Помимо прочего, скорой помощи в Каменоломнях вверена пара десятков км трассы М4. В обычное время – до крайности оживленной, потому что на юг: Кубань, Новороссийск. Но даже с февраля – Бог миловал. Пока не было вообще.

              – Обычно одно крупное в месяц – как отдать. А то и два, – говорит старший фельдшер Кисляков.

              Утром, однако, один из первых выездов – как раз на трассу. Номера ростовские, «японка» с включенной аварийкой. Водитель Н. почувствовал себя плохо, остановился и позвонил в скорую. Выясняется, что у Н. давление, причем приличное – но, как оказалось, вполне сбиваемое. Ехать ему недалеко, продолжать движение в состоянии.

              * * *

              – Молодец, что остановился. Молодец, что вызвал нас. Что все правильно сделал без риска создать аварийную ситуацию, – как обычно, со всей возможной тщательностью, разъясняет Кисляков. – И он и мы сделали свою работу как надо.

              Андрей Михайлович спокоен и, пожалуй, даже благостен в конце своего дежурства. Если словами классика, который в Ростове окончил школу и вуз, то «на дню у него сегодня выдалось много удач».

              За последние сутки на всю станцию, на все вызовы ни одного температурящего. Дорожно-транспортных – нет.

              Больные в основном легкие и средние. Госпитализаций четыре, и по району еще три. Не так много, и не по инфекции: нет необходимости полностью обрабатывать машины и выдерживать их на двухчасовой экспозиции. Нежданных контактных на вызовах не обнаружено – стало быть, никто из фельдшеров скорой на две недели карантина не ушел, из строя не выбыл.

              Возвращаясь к тому же автору-земляку, а именно к Александру Солженицыну: «прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». День в зоне эпидемии. Для каменоломненских скорых – в том же режиме, «плюс четверть к обычной нагрузке», как и накануне.

              И как сейчас, конечно.


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