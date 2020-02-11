Российским ученым нашли защиту от иностранцев

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11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Протесты против ущемления прав русских в Прибалтике начали приносить результатыФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

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              Российским ученым нашли защиту от иностранцев

              Российским ученым упростили взаимодействие с зарубежными коллегами    11 февраля 2020, 19:00
              Фото: home.cern
              Текст: Оксана Борисова,
              Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Минобрнауки отменило приказ, который ограничивал и регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Этот документ реально тормозил развитие науки — в современном мире большинство исследовательских проектов носит международный характер. Но новейшие разработки российских ученых не должны утекать за границу и наносить ущерб безопасности страны. И решения этой проблемы уже есть.

              Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об отмене приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве, который ужесточал правила контактов российских ученых с иностранцами. Фальков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с другими странами на «принципах открытой науки», тем более что российские ученые принимают участие во всех крупнейших международных проектах.

              Вместе с тем министр признал, что в отдельных отраслях науки ужесточенный порядок общения с иностранными коллегами продолжит действовать в целях обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что это «мировая практика».

              Отмену приказа приветствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что предыдущее правительство уже давало пояснения по документу. «Если вы помните, объяснение насчет вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации – я уж не знаю, как это называлось – давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим. А то, что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи, – это позитивный факт», – сказал Песков.

              Напомним, в 2019 году Минобрнауки издало приказ, усложняющий требования к международному сотрудничеству российских ученых. В документе говорилось, что до намеченной встречи с иностранным коллегой российские ученые должны были за пять дней предупредить министерство, предоставить сканы паспортов иностранных участников и указать главную тему беседы. Кроме того, на подобные встречи, согласно приказу, нельзя было ходить в одиночку – важно присутствие не менее двух российских ученых. А неформальные встречи специалистов допускались только с разрешения руководства. 

              Также в приказе были и другие пункты, которые жестко регламентировали встречи российских ученых с иностранцами. В частности, зарубежным коллегам запрещалось иметь при себе записывающие и копирующие информацию устройства, к которым также относились телефоны и часы. 

              Эти ограничения вызвали шквал критики со стороны российских ученых. Например, нобелевский лауреат по физике Андрей Гейм назвал приказ «идиотизмом», который «крепчает по всему миру, а не только в России». Вице-президент РАН Алексей Хохлов писал на своей странице в Facebook, что приказ противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», а «мелочная регламентация контактов ученых» ведет «к изоляции и стагнации российской научной сферы».

              Среди ярых критиков приказа был и завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. «Я, возможно, рисковал, когда первым выступил против него, но потом меня многие поддержали. Ведь сложности возникали с участием наших ученых в любой международной конференции», – сказал Фрадков газете ВЗГЛЯД.

              «В минувшем октябре РАН единогласно проголосовала за отмену этого приказа. И когда у думающих людей есть такое единство мнений – на душе становится хорошо. Здравый смысл восторжествовал»,

              – подчеркнул Фрадков, добавив, что ему «особенно приятно было услышать новость об отмене приказа из уст нового министра Валерия Фалькова».

              В свою очередь химик, профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов напомнил, что сначала Минобрнауки выпустило «вредный приказ», но затем, на волне возмущения общества, ведомство объявило, что документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

              «Однако ректоры некоторых вузов, в частности Казанского федерального университета, принимали приказы, аналогичные этому, и делали их обязательными для исполнения. Не мытьем, так катаньем приказ воплощался в жизнь – нанося вред науке, увеличивая документооборот, деморализуя ученых, ставя палки в колеса международному сотрудничеству», – напомнил Оганов газете ВЗГЛЯД.

              «Потому отмена этого приказа – хорошая новость, которая положительно характеризует нового министра Валерия Фалькова. Его совсем недавно назначили, и за такое короткое время он успел сделать доброе дело», – добавил Оганов.

              В то же время директор космических исследований РАН Анатолий Петрукович напомнил, что основная проблема приказа была в том, что он не соответствовал современным реалиям. «В нынешних условиях, когда происходит постоянный международный обмен информацией, в том числе при помощи современных технологий связи, невозможно было выполнить эти условия, не приостановив работу», – сказал Петрукович газете ВЗГЛЯД.

              «Бывает, встречи с иностранными коллегами организуются в течение одного дня. Человек находится в стране, обзаводится новыми контактами и хочет обменяться мнениями на свою профильную тему. Мы их принимаем, оформляем как положено, но за пять дней узнать обо всех визитах иностранных коллег, согласовать программу, а потом отчитаться при современных масштабах обмена информацией просто невозможно», – поделился директор Института космических исследований РАН.

              Он отметил, что у всех, кто реально работает в сфере науки, есть международные проекты.

              «В течение всего прошедшего года иностранные коллеги не единожды спрашивали, мол, а что у вас там происходит?» – заметил собеседник.

              «Конечно, нельзя сказать, что целый год ученые сидели на месте, ничего не делали, а теперь начнут работать. Но все, что связано с геофизикой, с космическими исследованиями, с физикой элементарных частиц, ускорителями частиц – это очень интернационализированные области науки. Есть также области науки, где вообще все проекты международные, там по-другому нельзя. И эти проекты, конечно, в первую очередь получали негативное воздействие от введения этого приказа. Но теперь все вздохнут спокойно. Отмена приказа существенно облегчит работу. Мы надеемся на лучшее», – сказал Петрукович.

              При этом, как отмечают эксперты, не следует забывать о реально существующей опасности утечки информации о разработках российских ученых, что может нанести ущерб национальной безопасности страны. В связи с чем возникает вопрос: как защитить наших специалистов от банальной вербовки и непредумышленной утечки данных?

              По мнению генерального директора Group-IB Ильи Сачкова, при помощи технологий и очень сильной внутренней безопасности, правильного использования психологов и полиграфологов, а также контрразведки можно сделать так, чтобы информация была надежно защищена. 

              «Для обычной организации, в том числе и в сфере науки, это не такая сложная задача. Эти правила прописаны в международных стандартах – работа с людьми, технологии, постоянные проверки и скрининг при приеме на работу», – рассказал Сачков газете ВЗГЛЯД. Он также добавил, что значительную часть проблемных вопросов можно решить с помощью обычных полиграфов.

              «Я выступаю за обязательное использование полиграфов. Но главное, чтобы проверка проходила при помощи профессионально обученных людей и профессионального оборудования», – резюмировал Сачков.

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