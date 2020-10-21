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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
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Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 6 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

    Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева»    21 октября 2020, 14:58
    Фото: Первый отдел ОВКО
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться?

    В среду в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. По иронии судьбы, памятник Сладкову был установлен в селе Красном на улице, которая носит имя Чапаева – как знак примирения двух противоборствующих сторон в Гражданской войне.

    С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки, которые собирали средства «всем миром». «Участник Первой мировой войны Тимофей Сладков после революции стал заметной фигурой белого движения, защищая свою землю и те устои, по которым четыре века жили представители уральского казачества», – рассказал «Российской газете» атаман Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) Сергей Слепов. После установки памятника внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.

    Тимофей Сладков – участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе отряда 1000 человек провел Лбищенский рейд, в результате чего белогвардейцы уничтожили штаб 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. В результате операции погиб и сам Василий Чапаев – один из известнейших героев Гражданской войны, начальник дивизии Красной армии. После разгрома белого движения Сладков окончил жизнь в инвалидном доме под Парижем в 1956 году и был похоронен на кладбище в Монморанси.

    Как отмечают эксперты, установка памятников героям Гражданской войны – крайне сложный вопрос для российского общества. Отсутствие консенсуса и продолжающиеся исторические споры создают риск напряжения среди сторонников тех или иных трактовок событий более чем столетней давности.

    По мнению российского писателя, общественного деятеля и политика Захара Прилепина, реабилитация Белой гвардии и казачества, участвовавшего на стороне белых в войне против красных, началась еще при советской власти. В романе «Тихий Дон» прописаны и мотивация белых, и их правда, а в советском фильме «Служили два товарища» поручик Александр Брусенцов в исполнении Владимира Высоцкого вызывает лишь симпатию, напомнил собеседник.

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    «Я приветствую такие памятники, если это символ примирения, а не утверждение своей позиции со стороны казачества. Примирение на тех основаниях, что это тоже русские люди, у которых была своя правда. Мы не вправе их осуждать или показывать их в черных тонах. Люди, которым дорого это наследие, имеют право так или иначе его зафиксировать», – сказал газете ВЗГЛЯД Захар Прилепин.

    По его словам, государство должно соблюдать позицию равновесия. «Мы все это воспринимаем как свое личное наследие, и для нас история царизма, монархии и советская история – все это составляющие нашего национального сознания», – подчеркнул писатель.

    В свою очередь историк Борис Кагарлицкий считает, что восприятие и переосмысление собственной истории является для российского общества очень сложным и неоднозначным процессом. «Если в Англии могут на одной улице стоять памятники Кромвелю и Карлу I, а на Украине в 2014 году власти устроили знаменитый «ленинопад», то в России господствует некий третий вариант отношения к памятникам. С одной стороны, памятники ставят представителям разных сторон прошедшей Гражданской войны, а с другой стороны – к этим памятникам относятся как к актам продолжающегося противоборства», – рассказал Кагарлицкий газете ВЗГЛЯД.

    По мнению историка, «установка памятников разным представителям борющихся сторон является не актом примирения, а актом взаимной агрессии». «Это связано с тем, что мы не завершили тот исторический цикл, который позволил бы нам смотреть на эти исторические события нейтрально», – считает эксперт. При этом сама по себе установка памятника убийце Чапаева на улице Чапаева выглядит скорее постмодернистским актом, нежели провокацией, считает эксперт.

    «Но сейчас Россию нельзя делить на красных и белых, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, казачий генерал, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий. – Мы должны знать историю своей страны и должны объяснить потомкам, что нам нельзя скатываться к гражданской войне».

    Кроме того, продолжил депутат, в России есть улицы, названные именем Якова Свердлова, подписавшего директиву о ликвидации казачества. «Миллионы людей были уничтожены. Дон, Кубань и Терек залиты казачьей кровью. Эти улицы никто не переименовывает, хотя мы настаиваем том, чтобы в названиях не было имен палачей нашего народа. Памятники воевавшим на стороне белых не отменяют мемориалы погибшим красноармейцам. Те же памятники Чапаеву никто не сносит», – добавил собеседник.

    Водолацкий также напомнил, что в США сегодня уничтожаются монументы «южанам», воевавшим в Гражданской войне против сил Севера, и пытаются вымарать память о президенте Линкольне. «Это говорит о том, что их общество разделено. Американцы не чтут свою историю, они потомки тех, кто прибыл туда из других стран, а Россия – страна коренного населения. И мы должны беречь свое наследие. Подвиг полковника Сладкова заключается не в том, что он победил Чапаева, а в том, что он был активным участником Первой мировой войны, сражался за свою страну. И за это получал награды от императора», – подчеркнул казачий генерал.

    По его словам, в российских школах необходимо уделить куда больше внимания изучению истории Октябрьской революции и Гражданской войны, что позволит снизить накал дискуссий в обществе. «Кроме того, у нас в Новочеркасске есть памятник Согласия и Примирения рядом с Вознесенским собором. Там вместе с шашкой и папахой казака размещена буденовка и винтовка красноармейца. И написано: «они воевали за Россию, каждый за свою». Этот мемориал, как и памятник полковнику Тимофею Сладкову в Оренбуржье, призван не допустить повторения в России событий столетней давности. Нам нельзя повторить то, что сегодня происходит сегодня на Украине, где в гражданской войне гибнут десятки молодых парней», – резюмировал Водолацкий.

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