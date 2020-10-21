Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться?

В среду в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. По иронии судьбы, памятник Сладкову был установлен в селе Красном на улице, которая носит имя Чапаева – как знак примирения двух противоборствующих сторон в Гражданской войне.

С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки, которые собирали средства «всем миром». «Участник Первой мировой войны Тимофей Сладков после революции стал заметной фигурой белого движения, защищая свою землю и те устои, по которым четыре века жили представители уральского казачества», – рассказал «Российской газете» атаман Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) Сергей Слепов. После установки памятника внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.

Тимофей Сладков – участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе отряда 1000 человек провел Лбищенский рейд, в результате чего белогвардейцы уничтожили штаб 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. В результате операции погиб и сам Василий Чапаев – один из известнейших героев Гражданской войны, начальник дивизии Красной армии. После разгрома белого движения Сладков окончил жизнь в инвалидном доме под Парижем в 1956 году и был похоронен на кладбище в Монморанси.

Как отмечают эксперты, установка памятников героям Гражданской войны – крайне сложный вопрос для российского общества. Отсутствие консенсуса и продолжающиеся исторические споры создают риск напряжения среди сторонников тех или иных трактовок событий более чем столетней давности.

По мнению российского писателя, общественного деятеля и политика Захара Прилепина, реабилитация Белой гвардии и казачества, участвовавшего на стороне белых в войне против красных, началась еще при советской власти. В романе «Тихий Дон» прописаны и мотивация белых, и их правда, а в советском фильме «Служили два товарища» поручик Александр Брусенцов в исполнении Владимира Высоцкого вызывает лишь симпатию, напомнил собеседник.

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Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

Нет, нужно все снести



«Я приветствую такие памятники, если это символ примирения, а не утверждение своей позиции со стороны казачества. Примирение на тех основаниях, что это тоже русские люди, у которых была своя правда. Мы не вправе их осуждать или показывать их в черных тонах. Люди, которым дорого это наследие, имеют право так или иначе его зафиксировать», – сказал газете ВЗГЛЯД Захар Прилепин.

По его словам, государство должно соблюдать позицию равновесия. «Мы все это воспринимаем как свое личное наследие, и для нас история царизма, монархии и советская история – все это составляющие нашего национального сознания», – подчеркнул писатель.

В свою очередь историк Борис Кагарлицкий считает, что восприятие и переосмысление собственной истории является для российского общества очень сложным и неоднозначным процессом. «Если в Англии могут на одной улице стоять памятники Кромвелю и Карлу I, а на Украине в 2014 году власти устроили знаменитый «ленинопад», то в России господствует некий третий вариант отношения к памятникам. С одной стороны, памятники ставят представителям разных сторон прошедшей Гражданской войны, а с другой стороны – к этим памятникам относятся как к актам продолжающегося противоборства», – рассказал Кагарлицкий газете ВЗГЛЯД.

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По мнению историка, «установка памятников разным представителям борющихся сторон является не актом примирения, а актом взаимной агрессии». «Это связано с тем, что мы не завершили тот исторический цикл, который позволил бы нам смотреть на эти исторические события нейтрально», – считает эксперт. При этом сама по себе установка памятника убийце Чапаева на улице Чапаева выглядит скорее постмодернистским актом, нежели провокацией, считает эксперт.

«Но сейчас Россию нельзя делить на красных и белых, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, казачий генерал, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий. – Мы должны знать историю своей страны и должны объяснить потомкам, что нам нельзя скатываться к гражданской войне».

Кроме того, продолжил депутат, в России есть улицы, названные именем Якова Свердлова, подписавшего директиву о ликвидации казачества. «Миллионы людей были уничтожены. Дон, Кубань и Терек залиты казачьей кровью. Эти улицы никто не переименовывает, хотя мы настаиваем том, чтобы в названиях не было имен палачей нашего народа. Памятники воевавшим на стороне белых не отменяют мемориалы погибшим красноармейцам. Те же памятники Чапаеву никто не сносит», – добавил собеседник.

Водолацкий также напомнил, что в США сегодня уничтожаются монументы «южанам», воевавшим в Гражданской войне против сил Севера, и пытаются вымарать память о президенте Линкольне. «Это говорит о том, что их общество разделено. Американцы не чтут свою историю, они потомки тех, кто прибыл туда из других стран, а Россия – страна коренного населения. И мы должны беречь свое наследие. Подвиг полковника Сладкова заключается не в том, что он победил Чапаева, а в том, что он был активным участником Первой мировой войны, сражался за свою страну. И за это получал награды от императора», – подчеркнул казачий генерал.

По его словам, в российских школах необходимо уделить куда больше внимания изучению истории Октябрьской революции и Гражданской войны, что позволит снизить накал дискуссий в обществе. «Кроме того, у нас в Новочеркасске есть памятник Согласия и Примирения рядом с Вознесенским собором. Там вместе с шашкой и папахой казака размещена буденовка и винтовка красноармейца. И написано: «они воевали за Россию, каждый за свою». Этот мемориал, как и памятник полковнику Тимофею Сладкову в Оренбуржье, призван не допустить повторения в России событий столетней давности. Нам нельзя повторить то, что сегодня происходит сегодня на Украине, где в гражданской войне гибнут десятки молодых парней», – резюмировал Водолацкий.

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