Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

Взгляд
8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
Разделы

Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
Перейти а раздел…

Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...

Внутренний Гонконг есть в каждой стране

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем зарабатывают президенты на пенсии

    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 20 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Грузинский журналист Габуния отстранен от эфира
            Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия ПобедыКомитет Госдумы поддержал ограничение импорта вина и воды из ГрузииУкраинский министр разместил картинку с вторжением ВСУ в МосквуГосдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в Россию
            Российский канал после срыва телемоста пригласил украинских участников в МосквуЕвкуров назначен замминистра обороны РоссииВ Госдуме сравнили руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерамиУ могил иностранных военных предложили ставить таблички «От русского меча погиб»
            Нино Бурджанадзе оценила реакцию России на брань ГабунииПремьер Грузии назвал партию Саакашвили «антигосударственной»В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщинЭкклстоун захотел заслонить Путина от пули

            «ждем извинений»


            Комитет Госдумы поддержал ограничение импорта вина и воды из Грузии

            «F-15 чуть быстрее»


            В США оценили шансы F-15 и Су-35 в бою друг с другом

            тренируется в Москве


            Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

            Видео

            «пробил дно»


            Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

            Конотопская битва


            Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

            ошибки контрразведки


            Как Украина смогла похитить в ДНР «ключевого свидетеля катастрофы «Боинга»

            монополия доллара


            Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Пакости и санкции


            Евгений Примаков: Российско-грузинские отношения нужно заморозить

            Возрождение глубинки


            Ирина Алкснис: Дайте России время

            Водка подвела


            Сергей Мардан: Русские люди перестали пить

            на ваш взгляд


            Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?

            Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

            Евкуров уже менял военную одежду на гражданскую - а теперь должен будет сделать наоборот   8 июля 2019, 19:08
            Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
            Текст: Виктор Сокирко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят». Такими словами военные эксперты оценивают крайне неожиданное кадровое назначение в Минобороны - заместителем Сергея Шойгу стал недавний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Чем займется получивший звание генерал-лейтенанта Евкуров на новом месте?

            Назначение экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на должность заместителя министра обороны стало очевидным еще задолго до появления указа президента о его возвращении в армейский строй. Пробывший на «гражданской» должности более десяти лет, Евкуров откровенно тяготился ей в последние годы из-за конфликта с местным мусульманским духовенством.

            Не добавил единства в Ингушетии и конфликт из-за территориальных разногласий с соседней Чечней. О том, что уже не может полноценно контролировать Ингушетию, Евкуров честно, по-офицерски, и доложил президенту Владимиру Путину, заявив о готовности вернуться на военную службу. Просьба была удовлетворена.

            Предполагалось, что Евкурову мог быть предложен пост начальника ГУ (ГРУ) Генштаба. Как-никак, он выходец из этой структуры и является профессиональным военным разведчиком, тем более что дослужился там до звания генерал-майора. Но кадровое решение Путина оказалось еще круче – Евкурова назначили заместителем министра обороны с одновременным присвоением воинского звания «генерал-лейтенант».

            Относительно нового звания Евкурова – в этом нет ничего удивительного и «лишнюю» генеральскую звезду на погоны ему добавили не просто за красивые глаза. Все время своего пребывания в Ингушетии он оставался военным человеком, но форму надевал крайне редко (например, при посещении Рязанского высшего военного десантного командного училища, которое и сам окончил в 1989 году).

            Есть такое понятие «находиться в резерве». Особенно оно распространено в спецслужбах, когда офицер или генерал занимает вполне себе мирную должность, но при этом за ним сохраняется воинское звание. При этом зачисляется срок службы и, соответственно, идет стаж, который и влияет на присвоение звания. И когда Евкуров был назначен на должность замминистра (а это должность генерал-полковника), ему присвоили очередное воинское звание. Можно предположить, что в ближайшее время на его погонах появится и третья генеральская звезда.

            «У Юнус-Бека Евкурова была безупречная репутация в армии, в том числе в структурах ГРУ, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Он был организатором и непосредственным участником целого ряда специальных операций военной разведки. Достаточно вспомнить, как российский спецназ взял в 1999 году под контроль международный аэропорт «Слатина» в Приштине и удерживал его до прибытия основных сил российского контингента. За что Евкурову было присвоено звание Героя России. Или как в Чечне с его участием были освобождены из плена чеченских боевиков 12 российских военнослужащих. Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят и положительно относятся к назначению на должность замминистра.

            Другое дело, а чем Евкурову придется заниматься в Минобороны, будучи двенадцатым по счету замминистра? Логично – разведывательным управлением, но ГРУ находится в ведении Генерального штаба, подчиняется непосредственно начальнику ГШ генералу армии Валерию Герасимову. Возможно – курировать боевую подготовку в армии, за которые тоже есть кому отвечать из числа начальников Главных управлений. Есть и такой нюанс, что Евкуров профессиональный десантник и разведчик, а потому дела танкистов, артиллеристов, ракетчиков ему не особо знакомы.

            Можно предположить, что ему достанется курирование ССО – сил специальных операций.

            В любом случае наверняка его армейская карьера, ее новый виток, будет более продуктивной, чем на посту главы Ингушетии».

            В связи с возвращением генерала Евкурова с «гражданской» должности на военную службу можно вспомнить пример с Владимиром Шамановым. Боевой генерал, герой чеченских кампаний, он не совсем удачно сходил в губернаторы Ульяновской области. Потом вернулся в армию и стал командующим родных ВДВ, которыми успешно командовал 7 лет, а сейчас возглавляет Комитет по обороне Государственной думы.

            Так что у Юнус-Бека Евкурова, которому 30 июля исполнится 56 лет, на военной службе могут быть большие перспективы.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............