Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

«Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят». Такими словами военные эксперты оценивают крайне неожиданное кадровое назначение в Минобороны - заместителем Сергея Шойгу стал недавний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Чем займется получивший звание генерал-лейтенанта Евкуров на новом месте?

Назначение экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на должность заместителя министра обороны стало очевидным еще задолго до появления указа президента о его возвращении в армейский строй. Пробывший на «гражданской» должности более десяти лет, Евкуров откровенно тяготился ей в последние годы из-за конфликта с местным мусульманским духовенством.

Не добавил единства в Ингушетии и конфликт из-за территориальных разногласий с соседней Чечней. О том, что уже не может полноценно контролировать Ингушетию, Евкуров честно, по-офицерски, и доложил президенту Владимиру Путину, заявив о готовности вернуться на военную службу. Просьба была удовлетворена.

Предполагалось, что Евкурову мог быть предложен пост начальника ГУ (ГРУ) Генштаба. Как-никак, он выходец из этой структуры и является профессиональным военным разведчиком, тем более что дослужился там до звания генерал-майора. Но кадровое решение Путина оказалось еще круче – Евкурова назначили заместителем министра обороны с одновременным присвоением воинского звания «генерал-лейтенант».

Относительно нового звания Евкурова – в этом нет ничего удивительного и «лишнюю» генеральскую звезду на погоны ему добавили не просто за красивые глаза. Все время своего пребывания в Ингушетии он оставался военным человеком, но форму надевал крайне редко (например, при посещении Рязанского высшего военного десантного командного училища, которое и сам окончил в 1989 году).

Есть такое понятие «находиться в резерве». Особенно оно распространено в спецслужбах, когда офицер или генерал занимает вполне себе мирную должность, но при этом за ним сохраняется воинское звание. При этом зачисляется срок службы и, соответственно, идет стаж, который и влияет на присвоение звания. И когда Евкуров был назначен на должность замминистра (а это должность генерал-полковника), ему присвоили очередное воинское звание. Можно предположить, что в ближайшее время на его погонах появится и третья генеральская звезда.

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«У Юнус-Бека Евкурова была безупречная репутация в армии, в том числе в структурах ГРУ, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Он был организатором и непосредственным участником целого ряда специальных операций военной разведки. Достаточно вспомнить, как российский спецназ взял в 1999 году под контроль международный аэропорт «Слатина» в Приштине и удерживал его до прибытия основных сил российского контингента. За что Евкурову было присвоено звание Героя России. Или как в Чечне с его участием были освобождены из плена чеченских боевиков 12 российских военнослужащих. Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят и положительно относятся к назначению на должность замминистра.

Другое дело, а чем Евкурову придется заниматься в Минобороны, будучи двенадцатым по счету замминистра? Логично – разведывательным управлением, но ГРУ находится в ведении Генерального штаба, подчиняется непосредственно начальнику ГШ генералу армии Валерию Герасимову. Возможно – курировать боевую подготовку в армии, за которые тоже есть кому отвечать из числа начальников Главных управлений. Есть и такой нюанс, что Евкуров профессиональный десантник и разведчик, а потому дела танкистов, артиллеристов, ракетчиков ему не особо знакомы.

Можно предположить, что ему достанется курирование ССО – сил специальных операций.

В любом случае наверняка его армейская карьера, ее новый виток, будет более продуктивной, чем на посту главы Ингушетии».

В связи с возвращением генерала Евкурова с «гражданской» должности на военную службу можно вспомнить пример с Владимиром Шамановым. Боевой генерал, герой чеченских кампаний, он не совсем удачно сходил в губернаторы Ульяновской области. Потом вернулся в армию и стал командующим родных ВДВ, которыми успешно командовал 7 лет, а сейчас возглавляет Комитет по обороне Государственной думы.

Так что у Юнус-Бека Евкурова, которому 30 июля исполнится 56 лет, на военной службе могут быть большие перспективы.