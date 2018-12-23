Как нужно наказывать за стриптиз на чиновных мероприятиях

Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода?

Скандал со стриптизом на корпоративном мероприятии переместился из Бурятии в Волгоградскую область. Появилось видео, на котором запечатлен танец полуобнаженных девушек перед мужчинами в актовом зале на фоне баннера с логотипом ОАО «РЖД» и надписью: «Эксплуатационное вагонное депо «Максим Горький».

Руководство железнодорожников отреагировало отрицательно: начальник пресс-службы Приволжской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Владислав Покоев заявил, что «сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Напомним, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, практически аналогичная история произошла в Бурятии: на торжественном мероприятии в честь 23 февраля выступила стриптизерша, руководство вознегодовало. «По выявленному в сети «Интернет» видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики», – говорится в сообщении республиканского МВД.

Словом, реакция полицейского и железнодорожного руководства схожа, как говорится, до степени смешения. И хоть заявлениям обеих пресс-служб не хватает эмоциональности, по сути их реакция мало чем отличается от страстной рецензии модного театроведа Хабиба Нурмагомедова, резко раскритиковавшего спектакль «Охота на мужчин».

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Отметим, что в обоих случаях «ведомственного стриптиза» ни о каком нарушении закона речи не идет – как, подчеркнем, и в случае со спектаклем. Стриптиз не является порнографией согласно действующему российскому законодательству и ничего не нарушает (если при этом не присутствуют несовершеннолетние).

Хотя некоторые виды двигательной активности несовершеннолетних бывают ничуть не менее эпатажны, чем стриптиз (достаточно вспомнить наделавший в 2015 году много шуму «танец пчелок» – именно тогда большинство граждан России узнало, что слово «тверк» не имеет никакого отношения к Твери).

В обоих сообщениях речь идет о «дисциплинарной ответственности». Мало сомнений в том, что инициаторы приглашения стриптизерш в обоих случаях будут наказаны, но справедливо ли это?

С одной стороны – да, причем дело тут не в «неприличии», в конце концов, представления о неприличном у всех разные. Скажем, тот же Нурмагомедов считает вполне приличным, когда мужчины в трусах хватают друг друга за разные места, но грозит массовым гражданским неповиновением, когда женщина в комбинации изображает соблазнение мужчины.

В чем можно обвинить организаторов «корпоративного стриптиза» – это, в первую очередь, в неуместности. Странно быть одетым на пляже или в бане, и так же странно быть голым в вагонном депо или в актовом зале отделения полиции. Поскольку дисциплина – это не только порядок и послушание, но и уместность действий сотрудников, то, на первый взгляд, наказание кажется заслуженным.

С другой стороны, сейчас 2019 год. Выросший непосредственно из стриптиза танец на шесте давно утратил свою эротическую составляющую (еще раз отметим, что представления об эротичном у всех разные, кого-то возбуждают фигуристки, кого-то – штангистки, а кого-то биатлонистки, но большинство людей все-таки видят в первую очередь спортсменок, а не эротические объекты). Приглашать танцевальные коллективы на корпоративные мероприятия – древняя советская традиция. Какой век – такие и танцы. И если нормально (как выяснилось по итогам скандала с «пчелками») танцевать тверк в школе, если по танцам на шесте проводятся соревнования среди несовершеннолетних, неудивительно, что кому-то показалось, что и в стриптизе «нет ничего такого».

То есть просто люди не разобрались, утратили, так сказать, ориентиры, но как их не утратить, если в фигурном катании, которое транслируют по федеральным каналам, элементы стриптиза – это главный хит прошедшего сезона.

Поэтому, наверное, и полицейскому, и железнодорожному руководству есть смысл не пороть горячку и не увольнять тех, кому пришла в голову идея порадовать коллег приглашением раздевающихся танцовщиц. Напомнить о неуместности – да, можно. Отправить за казенный счет на курсы (можно онлайн) по современным танцам – тоже можно, чтобы отличали стриптиз от похожих, но менее эпатажных танцев.

Россия – светское государство, это зафиксировано в Конституции. Увольнять за дурновкусие – в Трудовом кодексе такой статьи нет. А дисциплинарное нарушение все-таки было не настолько серьезным, чтобы расплачиваться за него карьерой.

В конце концов, в отличие от руководства РЖД, у большинства простых служащих железной дороги, не говоря уж о почти всех полицейских, нет возможности поехать в Париж, пойти на Пляс Пигаль и посмотреть стриптиз в кабаре «Мулен Руж», где это абсолютно уместно.