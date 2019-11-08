Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?
О новом проекте губернатора региона Андрея Чибиса объявила его советник, глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга Вовк. По ее словам, в областной администрации Новый Мурманск видят, как будущий центр Заполярья, который «консолидирует всю мировую арктическую повестку».
Район Новый Мурманск, согласно проекту, разместится напротив нынешнего областного центра, на месте, известном как Абрам-Мыс. Там уже сейчас есть небольшой район города с тем же названием. Через Кольский залив из старого города в новый намечено пустить канатную дорогу стоимостью 2 млрд рублей. На Абрам-Мысе планируется поселить 25 тыс. человек (всего в Мурманске живет 292 тысячи).
Помимо жилых домов планируется построить научный кластер, офисный комплекс, торговый центр, выставочный зал, гостиницы, спорткомплекс, а также зону отдыха и набережную с пирсом. В планах также – создать Арктический научно-образовательный центр со студенческим кампусом, сообщила Вовк.
В Новом Мурманске должно появиться современное и комфортное жилье. Часть квартир предназначена для расселения аварийного жилого фонда старого города. Кроме того, там должны поселиться работники компании «Новатэк», военные и туристы. Сейчас, например, на западном берегу строится база для перевалки сжиженного газа «Новатэка», с 10 тысячами рабочих мест, треть которых – инженеры высокого класса, уточнила Вовк.
«И для их размещения в городе уже необходимо качественное жилье, с этим есть проблемы. В ближайшее время планируется переезд военных в Мурманск. Но жилищный фонд не отвечает имеющимся запросам. Сейчас у нас уже есть потребность в 100 тыс. квадратных метров жилья. Если мы не удовлетворим этот запрос, то от нас все уедут», – считает советник губернатора.
«Общая стоимость строительства Нового Мурманска составляет примерно 60 млрд рублей... Источником финансирования мы видим для себя федеральный бюджет, так как Мурманск может стать центром развития Арктики, и региональный бюджет, и местный, и частные инвестиции», – поделилась Вовк.
По ее словам, федеральный центр ежегодно выделяет на расселение аварийных домов 600 млн рублей. И эти деньги эффективнее направить на строительство новых домов, чем на приобретение квартир на вторичном рынке. Новый Мурманск могут включить в госпрограмму по развитию Арктического региона, надеется советник. Проект уже рассматривает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Поприветствовал проект и сенатор от Заполярья, бывший высокопоставленный сотрудник МИДа Константин Долгов. Он уверен, Новый Мурманск станет образцом удобного, по меркам Севера, места для жизни и работы и поможет в решении одной из главных проблем – отъезда мурманчан в более южные регионы.
«Над проектом продолжается очень серьезная работа. Стремление губернатора таково, чтобы сделать эту часть города максимально комфортной для проживания, максимально современной, чтобы объединить различные кластеры. Это и жилые дома, и научный центр, и студенческий городок. Это должно быть высокотехнологичное пространство», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.
«Если будет подведено серьезное обоснование, то федеральное финансирование проекта должно быть», – надеется Долгов. Для получения средств из федерального бюджета областные власти должны привести весомые аргументы, напомнил он. Один из аргументов – Арктика стратегически важна для страны с учетом перспектив Северного морского пути.
«Мурманск – это развивающийся город. Да, численность населения упала за последние годы, но у города большие перспективы, особенно при рассмотрении того, как эффективно использовать Северный морской путь. И чтобы решать социальные проблемы – нужно строительство», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.
Напомним, в ходе недавней избирательной кампании в сентябре Андрей Чибис победил и стал губернатором как раз под лозунгом «На Севере – жить!», так что замедлить отток населения было его предвыборным обещанием. На выборах Чибис набрал более 60% голосов.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов призывает мурманские власти позаботиться не только о комфорте, но и о развитии местной промышленности. «Экономика области формируется серией предприятий, расположенных большей частью за пределами города, поэтому важно понимать, в какой степени жители Мурманска формируют добавленную стоимость, а в какой, наоборот, обременительны для экономики и бюджета», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
По его мнению, население Мурманска резко снизилось по сравнению с временами СССР потому, что экономической потребности в новых жителях почти не возникло. «Это отражалось и на внешнем виде города – новое жилье почти не строилось, плюс немалая часть жителей все же стремится покинуть город по мере достижения старшего возраста в 40 или 50 лет. Степень комфорта жизни в Заполярье в любом случае ограничена», – предупреждает Виноградов.
Быстро обратить вспять отток населения не удастся, признает и эксперт Экспертного института социальных исследований, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.
«Это не моментальная история. Наивно рассчитывать, что уже завтра люди массово начнут прибывать в Заполярье, – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД. – Но Новый Мурманск создаст рабочие места, разовьет инфраструктуру. Естественно, это задержит на Севере людей, нуждающихся в заработке, а также приведет какое-то число новых специалистов. Постепенно тенденция изменится в лучшую сторону».
По словам собеседника, отток населения – это большая проблема для большинства северных регионов. В молодости и зрелости люди едут туда зарабатывать, трудятся, копят на жилье, берут ипотеку, чтобы на пенсии, в старости жить в южных регионах, где жизнь полегче, констатировал Матвейчев. Полностью изменить жизненные стратегии людей очень трудно.
«Моя идея состоит в том, чтобы не уезжала молодежь, которая рождается на Севере, чтобы она там же и обучалась,
– акцентировал политолог. – Губернатор Андрей Чибис в рамках бюджета уже решает такие проблемы. Это и предоставление льготных ипотек, и субсидии специалистам, и доплаты».
Каждый регион, по его словам, по-своему решает эту задачу – в зависимости от того, кому каких специалистов не хватает. «Чаще всего не хватает медиков. А вот что касается образования, то мне кажется, надо открывать какие-то подразделения, филиалы университетов, чтобы специалисты могли обучаться на Севере на любых факультетах по месту жительства, а не уезжали в Петербург и Москву», – подытожил Матвейчев.
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