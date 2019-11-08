Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?

О новом проекте губернатора региона Андрея Чибиса объявила его советник, глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга Вовк. По ее словам, в областной администрации Новый Мурманск видят, как будущий центр Заполярья, который «консолидирует всю мировую арктическую повестку».

Район Новый Мурманск, согласно проекту, разместится напротив нынешнего областного центра, на месте, известном как Абрам-Мыс. Там уже сейчас есть небольшой район города с тем же названием. Через Кольский залив из старого города в новый намечено пустить канатную дорогу стоимостью 2 млрд рублей. На Абрам-Мысе планируется поселить 25 тыс. человек (всего в Мурманске живет 292 тысячи).

Помимо жилых домов планируется построить научный кластер, офисный комплекс, торговый центр, выставочный зал, гостиницы, спорткомплекс, а также зону отдыха и набережную с пирсом. В планах также – создать Арктический научно-образовательный центр со студенческим кампусом, сообщила Вовк.

В Новом Мурманске должно появиться современное и комфортное жилье. Часть квартир предназначена для расселения аварийного жилого фонда старого города. Кроме того, там должны поселиться работники компании «Новатэк», военные и туристы. Сейчас, например, на западном берегу строится база для перевалки сжиженного газа «Новатэка», с 10 тысячами рабочих мест, треть которых – инженеры высокого класса, уточнила Вовк.

«И для их размещения в городе уже необходимо качественное жилье, с этим есть проблемы. В ближайшее время планируется переезд военных в Мурманск. Но жилищный фонд не отвечает имеющимся запросам. Сейчас у нас уже есть потребность в 100 тыс. квадратных метров жилья. Если мы не удовлетворим этот запрос, то от нас все уедут», – считает советник губернатора.

На эту тему

«Общая стоимость строительства Нового Мурманска составляет примерно 60 млрд рублей... Источником финансирования мы видим для себя федеральный бюджет, так как Мурманск может стать центром развития Арктики, и региональный бюджет, и местный, и частные инвестиции», – поделилась Вовк.

По ее словам, федеральный центр ежегодно выделяет на расселение аварийных домов 600 млн рублей. И эти деньги эффективнее направить на строительство новых домов, чем на приобретение квартир на вторичном рынке. Новый Мурманск могут включить в госпрограмму по развитию Арктического региона, надеется советник. Проект уже рассматривает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Поприветствовал проект и сенатор от Заполярья, бывший высокопоставленный сотрудник МИДа Константин Долгов. Он уверен, Новый Мурманск станет образцом удобного, по меркам Севера, места для жизни и работы и поможет в решении одной из главных проблем – отъезда мурманчан в более южные регионы.

«Над проектом продолжается очень серьезная работа. Стремление губернатора таково, чтобы сделать эту часть города максимально комфортной для проживания, максимально современной, чтобы объединить различные кластеры. Это и жилые дома, и научный центр, и студенческий городок. Это должно быть высокотехнологичное пространство», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.

«Если будет подведено серьезное обоснование, то федеральное финансирование проекта должно быть», – надеется Долгов. Для получения средств из федерального бюджета областные власти должны привести весомые аргументы, напомнил он. Один из аргументов – Арктика стратегически важна для страны с учетом перспектив Северного морского пути.

«Мурманск – это развивающийся город. Да, численность населения упала за последние годы, но у города большие перспективы, особенно при рассмотрении того, как эффективно использовать Северный морской путь. И чтобы решать социальные проблемы – нужно строительство», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Напомним, в ходе недавней избирательной кампании в сентябре Андрей Чибис победил и стал губернатором как раз под лозунгом «На Севере – жить!», так что замедлить отток населения было его предвыборным обещанием. На выборах Чибис набрал более 60% голосов.

На ваш взгляд Готовы ли вы переехать в северный регион России? Готов

Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

Нет, ни при каких условиях

Я уже живу в Арктике



Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов призывает мурманские власти позаботиться не только о комфорте, но и о развитии местной промышленности. «Экономика области формируется серией предприятий, расположенных большей частью за пределами города, поэтому важно понимать, в какой степени жители Мурманска формируют добавленную стоимость, а в какой, наоборот, обременительны для экономики и бюджета», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, население Мурманска резко снизилось по сравнению с временами СССР потому, что экономической потребности в новых жителях почти не возникло. «Это отражалось и на внешнем виде города – новое жилье почти не строилось, плюс немалая часть жителей все же стремится покинуть город по мере достижения старшего возраста в 40 или 50 лет. Степень комфорта жизни в Заполярье в любом случае ограничена», – предупреждает Виноградов.

Быстро обратить вспять отток населения не удастся, признает и эксперт Экспертного института социальных исследований, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Это не моментальная история. Наивно рассчитывать, что уже завтра люди массово начнут прибывать в Заполярье, – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД. – Но Новый Мурманск создаст рабочие места, разовьет инфраструктуру. Естественно, это задержит на Севере людей, нуждающихся в заработке, а также приведет какое-то число новых специалистов. Постепенно тенденция изменится в лучшую сторону».

По словам собеседника, отток населения – это большая проблема для большинства северных регионов. В молодости и зрелости люди едут туда зарабатывать, трудятся, копят на жилье, берут ипотеку, чтобы на пенсии, в старости жить в южных регионах, где жизнь полегче, констатировал Матвейчев. Полностью изменить жизненные стратегии людей очень трудно.

«Моя идея состоит в том, чтобы не уезжала молодежь, которая рождается на Севере, чтобы она там же и обучалась,

– акцентировал политолог. – Губернатор Андрей Чибис в рамках бюджета уже решает такие проблемы. Это и предоставление льготных ипотек, и субсидии специалистам, и доплаты».

Каждый регион, по его словам, по-своему решает эту задачу – в зависимости от того, кому каких специалистов не хватает. «Чаще всего не хватает медиков. А вот что касается образования, то мне кажется, надо открывать какие-то подразделения, филиалы университетов, чтобы специалисты могли обучаться на Севере на любых факультетах по месту жительства, а не уезжали в Петербург и Москву», – подытожил Матвейчев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД