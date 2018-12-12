Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
Перейти а раздел…

Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
Перейти а раздел…

Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе в продажу автомобиль поступит лишь летом и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В ДТП под Воронежем погибли семь человек
          Россия отказалась платить взнос и отправлять делегацию в ПАСЕКомандиру украинских моряков продлили арестПосольство России в Судане отреагировало на данные об участии «вагнеровцев» в подавлении протестовРуководитель военными операциями Израиля в Сирии ушел в отставку
          Захарова прокомментировала заявление Китая по «Северному потоку-2»Украинские журналисты «потеряли» томосЛукашенко запретил внедрять в Белоруссии российскую систему высшего образованияПолицейские избили следователей в Уфе
          Патрушев рассказал о попытках Британии поднять свой авторитет за счет РоссииРоссия и США сравнялись в средствах контроля орбитыРадикалы попытались забросать краской генконсульство России в ОдессеРоссиянина застрелили в Абхазии

          слово пенсионера


          Лужков выступил за передачу Курильских островов Японии

          «проявите уважение»


          Китай выдвинул требование к США по «Северному потоку – 2»

          «я не понимаю»


          Анатолий Шарий: Из задержанных украинских моряков создают новых «надежд савченко»

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?

          Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

          Чистый снег - редкость на улицах Москвы   15 января 2019, 16:50
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Алексей Анпилогов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вместе с оттепелью в центральную часть России - особенно в ее столицу - пришла тотальная грязь. Реагенты, призванные очищать дороги Москвы от снега, вот уже который год вызывают отчаянные жалобы жителей. Как борются со снегом в других северных мегаполисах - и какие уроки из этого могли бы извлечь власти российской столицы?

          Рассказ о снеге и льде на дорогах стоит начать с климатической географии. Удивительно, но в списке из сотни самых крупных городов «северных» мегаполисов всего два. Как вы догадались, это российские Москва и Санкт-Петербург, занявшие в этом списке 7-е и 51-е место соответственно.

          Традиционно мегаполисом считается город, имеющий более 3 миллионов собственного населения. В урбанистике принято различать собственно единичный мегаполис, ареал мегаполиса, в который включают его пригороды и, наконец, городскую агломерацию, которая может включать в себя несколько мегаполисов.

          Например, собственное население Москвы составляет лишь около 13,2 млн жителей, а вот с пригородами она «тяжелеет» до 16,8 млн. Если же «приписать» к Москве всю городскую агломерацию Московской области, откуда многие жители каждый день посещают Москву, то эта цифра достигнет практически 20 млн. Громадность этой цифры можно понять, если учесть, что всего в России живёт около 146 млн человек. Таким образом, почти что каждый седьмой житель России проживает в Московской городской агломерации.

          Впрочем, даже это не является пределом: в крупнейшей мировой городской агломерации Токио-Иокогама проживает около 40 млн жителей, что составляет почти треть всего населения Японии.

          Надо отметить и ещё одну особенность городских агломераций Москвы и Санкт-Петербурга: они относительно компактны. Например, если сравнивать Московскую агломерацию с практически аналогичной с ней по размеру городской агломерацией Нью-Йорка (которая включает, кроме самого «Большого Яблока», ещё и горда Ньюарк, Бриджпорт и Нью-Хейвен), то окажется, что американские 20 млн жителей занимают площадь, более чем вчетверо превышающую размер «Большой Москвы» со всеми присоединениями последних лет. Что, конечно же, сказывается на интенсивности загрузки всех транспортных магистралей – более «размазанный» в пространстве мегаполис имеет в целом менее загруженные дороги.

          Ещё одним фактором, который надо учитывать в вопросе транспортной доступности, надо назвать размещение «точек интереса» внутри городской агломерации. Для Москвы и Санкт-Петербурга характерна сверхконцентрация мест дневного присутствия людей – в обоих случаях это исторические центры старых городов (внутри Садового кольца для Москвы и внутри Обводного канала для Санкт-Петербурга). Магистрали старых, тесных центров обеих городов сверхзагружены и даже небольшое снежное покрытие на них грозит коллапсом движения.

          Поменять что-либо радикально в построении «точек интереса» Москвы или Санкт-Петербурга практически нереально. Существующие связи складывались столетиями, новые мегаполисы вынужденно «прорастали» через старые улицы, явно неприспособленные к новым реалиям и транспортным потокам.

          Самые снежные

          Второй фактор, который надо учитывать при анализе проблемы транспортной доступности мегаполисов в зимнее время, конечно же, климатический.

          Вопрос снега принципиально нет смысла ставить для городских агломераций индонезийской Джакарты или же индийского Дели – там снега нет никогда. Нет смысла говорить о и снеге в европейских мегаполисах – так, в Лондоне за зиму выпадает около 5 см снега, который достаточно быстро тает и сам. Удивительно, но в формально более холодном Берлине снега даже меньше, чем в Лондоне: за год берлинцам выпадает лишь около 4 см снежного подарка, за счёт более сухого климата.

          Даже формально расположенный южнее Берлина и Лондона американский Нью-Йорк за год получает большую норму снега –около 50 см, в основном – за счёт холодного Лабрадорского течения, которое удачно перемешивается с тёплым Гольфстримом, идущим чуть дальше от восточного побережья США. Однако такая борьба течений, которая порождает обильные снегопады в Нью-Йорке зимой, служит и причиной их недолговечности – за счёт субтропического климата (широта Нью-Йорка соответствует Батуми) обильный снег часто тает сам, нередко – в день самого снегопада.

          На этом фоне российские мегаполисы выглядят настоящей рождественской сказкой – в Санкт-Петербурге за зимний период нормой является 60-80 см снега, а для Москвы этот показатель и того выше – до 150 см снега. В среднем в Санкт-Петербурге уже к декабрю лежит 18 см снега (к марту – до 30 см, максимальное значение), а в Москве в декабре среднестатистически наблюдается 13 см снега, а максимум снежного покрова наблюдается в феврале – до 35 см.

          Что, в общем-то означает единственно возможное решение – каким-то образом снег с улиц российских мегаполисов надо убирать.

          Окончательное решение снежного вопроса

          В целом, если снежное покрытие не превышает нескольких сантиметров, оно даже полезно на слабозагруженных дорогах. Связано это с тем, что в норме асфальтобетонная дорога всегда чуть теплее окружающего воздуха – черный асфальтобетон хорошо поглощает солнечные лучи, а колёса машин трением нагревают покрытие. На «голой» дороге это приводит к неприятному эффекту «ледяного клина»: растаявшие под солнцем и колёсами остатки дорожного снега ночью снова застывают в лёд, который оказывается в трещинах и неровностях дорожного полотна, быстро разрушая его за счёт расширения при замерзании.

          Так, например, ещё зимой 2014-15 года дорожники северных областей России по инициативе Росавтодора провели натурный эксперимент на 4500 км местных областных дорог. Целью эксперимента было выяснить, что произойдет, если не убирать снег, а создавать так называемый снежный накат, который представляет собою плотно укатанный снег на дороге.

          Результаты эксперимента оказались феноменальны. Помимо того, что

          дорожное покрытие перестало интенсивно портиться во время зимнего периода, со стороны автовладельцев исчезли жалобы на «химию», которая в прошлом заставляла их лить литрами жидкость в стеклоомыватель и приводила к страшной коррозии конструкции автомобилей. Количество аварий также резко упало, на целых 25%: оказалось, что снежный накат заставляет водителей снижать скорость.

          В результате стало ясно, что трассы с нагрузкой менее 300 автомобилей в сутки экономически и экологически выгоднее содержать под снежным накатом. Затраты на содержание дорог со снежным накатом упали на 30%, если даже не учитывать выгоду для автолюбителей и снижение общей аварийности.

          Однако, одновременно с этим выяснились и другие особенности технологии снежного наката: при интенсивности движения более 300 автомобилей за сутки технология уже не столь выигрышна. Связано это с понятной особенностью снежного наката – интенсивное движение его быстро разрушает, после чего преимущества его применения быстро пропадают.

          При этом не надо понимать снежный накат или же, как его официально называют, «уплотнённый снежный покров» как процедуру «сами автолюбители что-то там накатали на трассе». Сначала выпавший снег укатывается и частично убирается, а потом помощью специального навесного оборудования в снегу нарезаются бороздки, либо же создается рифленая/рельефная поверхность при помощи навесных катков или фрез.

          Наряду с этим, для повышения коэффициента сцепления проезжая часть всё равно обрабатывается противогололедными материалами – солью, природным песком или же отсевом дробления. Кроме того, максимальная разрешенная скорость движения на таких участках федеральных трасс снижается относительно скорости, установленной правилах дорожного движения ещё на 10-20 км/час.

          Отсюда ясны и границы применения снежного наката в мегаполисах: с его помощью можно уйти от бездумного применения сплошной противогололёдной химии на массе городских «капилляров», улиц и проездов с низкой интенсивностью движения. В то время, как основные магистрали мегаполиса, к сожалению, по-прежнему надо будет чистить от снега.

          Кстати, именно так и поступают с дорогами в Скандинавии, где российские дорожники и «подсмотрели» технологию снежного наката: мелкие дороги сохраняют со снежным накатом на протяжении всей зимы, а загруженные магистрали чистят от снега.

          Так, всё-таки — вывозить или плавить?

          Понятным образом, убрать снег с магистрали можно лишь двумя способами – либо вывезти его в виде снега, либо же химическими реагентами превратить в воду и снежное месиво. Вторая технология, с использованием химических плавителей, искусственно снижающих температуру таяния снега, всё равно предполагает уборку полученного «жижи» с дорожного полотна и тротуаров. Однако, как показывает практика, московские коммунальные службы часто пренебрегают этой второй частью процедуры, в надежде, что гравитация, колёса автомобилей и ноги пешеходов доделают за них всю работу.

          Самый наглядный пример разумного использования противогололедных химических материалов, как ни удивительно, это другой российский мегаполис – Санкт-Петербург.

          В северной столице ещё зимой 2016-2017 годов отказались от массового использования реагентов на улицах и тротуарах. Вместо этого упор был сделан на прометание, вывоз снега и на обычную гранитную крошку. Противогололедные химические материалы в Санкт-Петербурге остались лишь на скоростных автострадах (КАД и ЗСД), а опасные участки нагруженных улиц (повороты, перекрёстки) просыпаются песком с небольшим содержанием соли или крошкой.

          Результат не заставил себя ждать: городская среда в Санкт-Петербурге зимой резко улучшилась, при том, что город не встал в транспортном коллапсе. Один из показательных результатов: количество жалоб на ожоги лап у животных сократилось в городе до нуля. Снег положительно повлиял на питерских водителей, ровно в логике эксперимента Росавтодора со снежным накатом – люди стали ездить аккуратнее и внимательнее.

          Хочется пожелать, чтобы московские власти активнее использовали и зарубежный, и отечественный опыт по разумному управлению снегом, а не зарабатывали деньги на бездумной «борьбе» со снежным покровом. Да, Москва и Санкт-Петербург являются самыми снежными мегаполисами мира. Но это не означает, что все их улицы и дворы должны утопать в грязной жиже, жители задыхаться в противогололедной химии, а чиновники – пребывать в благостном ощущении того, что «снега на улицах нет».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............