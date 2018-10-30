Почему миллионерам не следует комментировать прожиточный минимум

Регулярные «двухминутки ненависти» окончательно захватили Рунет. Практически каждый день находится региональный или федеральный чиновник или депутат, который говорит что-то ужасное с точки зрения общественной морали. После этого его фраза, зачастую вырванная из контекста, широко расходится по СМИ и соцсетям. Человек это читает, возмущенно качает головой, возможно, произносит что-то непечатное в стиле Сергея Лаврова, и переходит к другим новостям.

В особо «урожайные» дни таких антигероев находится по несколько штук – как, например, сегодня. На первом месте по возмутительности – сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, которая прокомментировала инициативу саратовского депутата Николая Бондаренко об увеличении размера потребительской корзины.

В интервью когда-то довольно известному, но оскудевшему ресурсу Regions.ru, на сайте которого не указано ни одного имени сотрудников редакции, Лахова якобы заявила следующее:

«Конечно, питаться на 3500 рублей трудно. Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующие день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет.

Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?»

Именно эти два абзаца были вызвали массовое возмущение и были перепечатаны практически всеми СМИ, популярными телеграм-каналами, разошлись по «Фейсбуку», «Твиттеру» и прочим соцсетям.

Сама Лахова в интервью деловой газете ВЗГЛЯД заявила следующее: «По «3,5 тысячам» могу сказать одно – пусть наши журналисты сначала научатся правильно информировать о том, что я говорю». В общем, если давать комментарий неизвестно кому, достаточно странно потом удивляться тому, что твои слова переврут.

Но, даже если исходить из того, что анонимы из Regions.ru не переврали слова уважаемого сенатора, все равно следует отметить, что помимо процитированных выше двух абзацев, Лахова произнесла ещё два:

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«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы. Странно, что сейчас об этом речь завели. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Да и кто будет против увеличения? Все будут «за»! Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься…

Другое дело, что до крайностей доходить не надо. И 3500 рублей в месяц – это, понятное дело, очень мало. Но как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть».

То есть лично Лахова ничего не имеет против повышения и прожиточного минимума, и потребительской корзины, просто считает разговоры об этом без соответствующих просчётов популизмом и недостатком опыта работы в органах власти.

Сама 70-летняя Екатерина Филипповна Лахова является одним из наиболее опытных российских политиков. Впервые она была избрана депутатом – тогда ещё Верховного Совета РСФСР – в 1990-м году и сразу стала главой Комитета по делам женщин, охране семьи, материнства и детства.

С 1992 по 1994-й она была советником Бориса Ельцина по тем же вопросам. В 1993 стала вторым номером в списке избирательного объединения «Женщины России», которое набрало 8,13% на выборах в Государственную Думу. Это четвертое место, аграрии, «Яблоко», а также все демократические блоки, за исключением «партии власти» в лице «Выбора России» получили меньше. Победителем тех выборов, напомним, стала ЛДПР.

В 1995 году «Женщины России» не прошли пятипроцентный барьер, но сама Лахова избралась по одномандатному округу в Ульяновской области. В 1999-м году она была четвертым номером в списке «лужковского» блока «Отечество – Вся Россия», а с 2003 по 2011 года избиралась по спискам «Единой России» от Брянской области.

В 2014 году Лахова ушла из Госдумы, избралась депутатом Брянской областной Думы и стала представителем этого органа власти в Совете Федерации.

Лахова является одним из авторов «закона Димы Яковлева», запрещающего американцам усыновлять российских детей, также она была инициатором принятия школьных программ «Планирование семьи» и «Половое воспитание школьников». Возглавляла редакционный совет журнала «Вопросы ювенальной юстиции».

В 2017 году задекларировала доход 5 миллионов 660 тысяч рублей, то есть 471 тысяча 666 рублей в месяц или 15,5 тысяч рублей за каждый календарный день.

Очень странно, что огромный, можно даже сказать, гигантский политический опыт не подсказал Екатерине Лаховой то, что во-первых, не надо общаться с изданием, скрывающим состав своей редакции, а во-вторых, что в принципе

не следует человеку, получающему почти полмиллиона рублей в месяц хоть как-то оценивать жизнь людей, вынужденных месяц питаться на сумму, которая значительно меньше её дневного дохода.

Другое дело, что с высоты её опыта, действительно, понятно, что разговоры о кратном повышении стоимости продуктовой корзины – это чистой воды популизм. В бюджете нет этих денег, и взять их неоткуда. То же самое касается повышения минимальной зарплаты.

Мало сомнений в том, что правительство было бы крайне радо повысить собственный рейтинг, увеличив все социальные выплаты. Но, цитируя «Кавказскую пленницу», «имею желание купить дом, но не имею возможностей, имею возможность купить козу, но не имею желания». Сделать так, чтобы желания граждан полностью совпадали с возможностями бюджета пока не смогло ни одно правительство в мире, и вряд ли подобная утопия в принципе может возникнуть на планете Земля. Потому что когда граждане довольны своим материальным положением, их перестает удовлетворять что-нибудь другое, а виноваты опять власти.

Но это вопросы философии. Реальность же выглядит очень просто:

граждане не готовы слушать поучения от представителей власти о том, что им можно было бы подзатянуть пояса,

да и вообще грех жаловаться, ведь мирное время, была бы война – было бы хуже. В принципе не готовы, и не важно, что имел в виду тот или иной чиновник и чем были вызваны его слова.

В подобной ситуации можно винить во всем перевравших слова журналистов, а можно извиниться – что и сделал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Общаясь «Вконтакте» с жительницей отдаленного села, которая требовала открыть детсад для её детей (на что в скудном республиканском бюджете нет денег), он допустил несколько резких высказываний: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

Когда скандал вышел в публичное поле, Парфенчиков извинился, и сказал, что «это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек».

Вряд ли Лахова хочет, чтобы граждане России питались по нормам военного времени с целью просветления. Но что она в реальности имела в виду, уже никому неинтересно, фраза прозвучала.

Поскольку подобные «оговорки», «вырванные из контекста фразы» и «эмоциональные срывы» случаются всё чаще и чаще, то, наверное, старшему поколению политиков есть смысл почаще вспоминать народную мудрость «Молчание – золото», а младшему – рекламу «иногда лучше жевать, чем говорить».