Как наказывают за богохульство в разных странах?

Смертной казнью, ударами плетью, тюремными сроками и штрафами – причем в Европе тоже.

Более тридцати стран мира имеют законы или другие нормативно-правовые акты, предусматривающие наказание за оскорбление религиозных традиций. Где-то карают за «оскорбление чувств верующих», где-то за «хулу на Бога», но так или иначе, речь идет о защите интересов сторонников религиозной картины мира.

По данным Исследовательского центра Pew, подобные законы наиболее широко распространены в мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки. Известны и конкретные примеры правоприменительной практики.

Например, в Саудовской Аравии блогера признали виновным в оскорблении религиозных деятелей и назначили ему наказание в виде ударов плетью. Писали, что была тысяча ударов, но это сомнительно. Остаться живым после такой экзекуции невозможно.

В некоторых странах за неподобающее отношение к религии могут приговорить и к смерти. В Пакистане получил огласку случай, когда женщину обвинили в оскорблении ислама во время спора из-за стакана воды и приговорили к смертной казни.

В Бирме завели дело об оскорблении верующих против трех мужчин. Они обвинялись в том, что распространяли картинку Будды в наушниках.

Но не надо думать, что в западных странах можно запросто говорить оскорбления о религиях или верующих.

В уголовном кодексе Дании есть статья за богохульство. Правда, последний известный случай ее применения относится к 1938 году, когда зарождавшихся там нацистов наказали за антисемитизм.

На Мальте, 98% населения которой составляют католики, нередко выносятся судебные решения с формулировкой «за публичное богохульство». Наказывают за такое не только штрафами, но и тюремным заключением.

В Греции к 10 месяцам тюрьмы был приговорен мужчина, написавший в Facebook что-то не то о православном монахе. В этой стране есть даже специальная статья конституции об «оскорблении христианской или любой другой известной религии», а местный УК предусматривает наказание тем, кто «публично и злонамеренно ругает любым образом Бога» или «Божественные предметы». Правда, все судебные решения потом отменялись.

Уголовный закон Израиля запрещает публикации в СМИ и любое публичное оскорбление веры или религиозных чувств граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности. Еще несколько лет назад за это было предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком на один год.

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В России за богохульство в разные периоды наказывали по-разному. Самой жестокой карой была смертная казнь через сожжение в Средние века. Такая участь ждала всех, кого признавали виновным в «хуле на Бога» или в оскорблении церковных обрядов. В XIX веке отправляли в ссылку или наказывали ударами плетью, а в начале XX века карали арестом от трех недель до трех месяцев или тюремным заключением на срок от четырех до восьми месяцев.

С 2013 года действует федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». Согласно этому документу, предусмотрено наказание за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Санкции такие: штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до одного года. Самое жесткое наказание – лишение свободы на тот же срок.