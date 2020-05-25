Какие курорты планируют открыться летом 2020 года?

Взгляд
25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Для обвиняемого в России в шпионаже гражданина США потребовали 18 лет колонии
              Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге МосквыНазвана причина перестрелки на юге МосквыЛукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавирусаВ России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
              Россиян призвали воздержаться от поездок за границуРоссияне определились с планами на летний отдыхГрузия поставила Украине условие для возвращения послаВ ЕС заявили о необходимости разумного баланса в отношениях с Россией
              Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19Названа основная мишень коронавируса в организмеУченые доказали пользу популярного способа профилактики коронавирусаМаск и Граймс изменили необычное имя сына

              Главная тема


              Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

              огромные деньги


              Эксперт усомнился в способности «Роскосмоса» создать наследника «Бурана»

              «Специалист по допросам СБУ»


              Соловьев объяснил отказ от интервью Гордону

              блицкриг по-украински


              На Украине выпустили игру, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади

              Видео

              70 лет назад


              Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета

              рынок вооружений


              Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

              радикальные перемены


              Коронавирус ведет США к социализму

              важные результаты


              Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              Какие курорты планируют открыться летом 2020 года?

              		   25 мая 2020, 14:58
              Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Keystone Press Agency
              Global Look Press

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В основном европейские.

              Россия, возможно, возобновит международное авиасообщение с июля. По крайней мере, с таким прогнозом в середине мая выступил глава Минтранса. Это означает, что желающие провести свой отпуск вне страны россияне теоретически все же смогут это сделать. Если, конечно, не побоятся вируса или ограничительных мер, с которыми так или иначе придется столкнуться на новой земле. 

              Испания

              «Сегодня мы посылаем всем сообщение: Испания ждет вас с июля», – с такими словами 21 мая выступил премьер-министр страны Педро Санчес. 

              И речь тут не только о внутреннем туризме, но и о внешнем тоже – Испания все еще остается любимой точкой отдыха для жителей многих менее теплых стран Евросоюза, ее ежегодно посещают около 80 млн человек. 

              При этом еще в апреле, когда в Испании был пик эпидемии, местные власти довольно уверенно говорили о том, что до конца года курорты страны не откроются. Видимо, угроза экономического краха перевесила – на туризм приходится около 11% ВВП страны, и без него Испании было бы крайне сложно восстанавливаться. 

              Как именно испанцы намерены обеспечить противовирусную безопасность – свою и приезжих, пока до конца не ясно. Конечно, предложений вроде обязательного масочного режима на пляжах, которое недавно озвучил мэр Геленджика, в Испании не поступает, но вот речь о кабинках из плексигласа уже заходила. Судя по всему, муниципалитеты и отели должны будут решать проблему социального дистанцирования самостоятельно. Власти Малаги, например, планируют открывать крупнейшие пляжи только для организованных туристов, прибывших туда на специальных автобусах – так будет легче контролировать потоки людей.

              Италия

              Идея «кабинок из плексигласа» возникла именно тут, в курортном Римини. Но вряд ли стоит их там ждать – глава спасательной службы города заявил, что люди, загорающие в таких кабинках, просто «умрут от обезвоживания».

              На самом деле Италия открывается для туристов практически раньше всех – граждане «шенгенских» стран могут поехать туда уже с 3 июня. По прочим туристам сроков пока нет, но если страна послушает рекомендации Еврокомиссии, то с 15 июня границы, возможно, откроют и для остальных.

              При этом в стране не сказать, что ввели строгие требования для приезжих, нужны только маски в общественных местах, и все. Остальное ляжет на плечи бизнеса – отели, рестораны и им подобные заведения должны будут обеспечить возможности для дистанцирования. 

              Греция, Кипр

              Обе страны открываются по схожему сценарию – они выпустили списки государств, откуда пустят к себе туристов. У Греции в списке 20 стран, у Кипра – 19. России нет ни в одном. Остров открывается с 20 июня, Греция – с 1 июля.

              Греки при этом будут более лояльны к туристам – там долго не могли определиться, тестировать ли приезжих, требовать у них сертификат об отсутствии вируса, либо вообще не поднимать этот вопрос, и в итоге решили остановиться на выборочных проверках на месте. 

              Киприоты же разделили 19 разрешенных стран на две категории, А и В. В первой будут 13 «безопасных» стран, и туристам оттуда никакие сертификаты не понадобятся. Жителям же шести стран из категории В придется за 72 часа до вылета на Кипр сдать тест на наличие вируса, и показать его в аэропорту после посадки. «Положительных» туристов в страну не пустят.

              Турция

              Турция открылась 20 мая, но только для медицинских туристов из 31 страны, в том числе России. То есть пока в страну можно приехать для лечения. Для этого придется подать заявку в специализированное турецкое агентство, затем получить одобрение, и потом уже покупать билеты. 

              При этом за пределы госпиталя человека не выпустят – так что желающим искупаться в море придется искать клинику со своим пляжем. Кроме того, либо за 48 часов до вылета, либо сразу после придется сдать тест на коронавирус.

              Что же касается обычного пляжного туризма, турецкие власти собираются перезапускать его в июне. В начале месяца будет опубликован список «безопасных» стран, и России в нем, вероятнее всего, не будет. Власти думают открыть страну для россиян в середине июля. Но для этого сначала должно открыться международное авиасообщение, о котором говорил Евгений Дитрих.

              Некоторые ограничительные меры в курортных зонах, по всей видимости, сохранятся – туристам придется носить маски, а на пляж добираться только организованно, на шаттлах.

              Болгария

              Болгарские курорты откроются 1 июля, и жителей отдельных стран попросят показать сертификат здоровья с результатом анализа на коронавирус. Причем власти действуют точечно – списка разрешенных стран пока нет, они договариваются с руководителями других государств в индивидуальном порядке. Пока у болгаров есть соглашения об ослаблении пограничного режима с греками и сербами, они также ведут переговоры с немцами и австрийцами. 

              Для россиян Болгария пока закрыта, но туроператоры уже планируют туры на август.

              ОАЭ

              Большинство эмиратов начали ослаблять карантинные меры с конца апреля, только вот туризма это не касается. Глава департамента туризма Дубая хоть и обнадежил желающих отдохнуть там заявлением об июле как о времени, когда иностранцев допустят в эмират, сразу оговорился, что даты могут отъехать и на сентябрь. Объяснил он это тем, что пара месяцев может уйти на отладку новой системы туризма, направленной на социальное дистанцирование. 

              Мальдивы

              По Мальдивам ситуация прояснится 8 июня – в этот день рекламщики, продвигающие островное государство, проведут онлайн-брифинг по туристическим перспективам страны. 

              Предварительных вариантов два. Первый схож с дубайским и предусматривает формальный запуск международного авиасообщения с июля, а фактический переход к сезонному туризму – в октябре. Если же власти сочтут, что пока открывать страну слишком рано, то сроки сдвинутся на начало 2021 года.

              Таиланд, Индонезия, Вьетнам – «закрыты» летом

              Таиланд будет закрыт для всех иностранных туристов как минимум до четвертого квартала 2020 года, то есть до октября, сообщали местные власти в середине мая. Причем впоследствии они собираются частично отбить свои расходы на борьбу с вирусом за счет туристов, включив небольшой налог до 9 долларов в стоимость каждого авиабилета из-за рубежа. Первыми в страну допустят соседей из Китая и стран Юго-Восточной Азии, а когда дойдет очередь до России и дойдет ли в 2020 году, пока непонятно. 

              Схожая ситуация и в Индонезии, власти Бали уже объявили, что раньше октября на остров иностранным туристам не попасть. 

              Вьетнам, возможно, откроют быстрее – внутренний туризм в стране уже запустили, но относительно рейсов из других стран вестей пока нет.

              В целом же власти юго-восточных стран можно понять – в некотором смысле им повезло, что пандемия выпала на низкий сезон, поэтому у них нет нужды открывать границы раньше срока.

              Рекомендации властей

              Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник призвал россиян не торопиться планировать зарубежные туристические поездки.

              «Я прошу наших граждан не торопиться», – призвал глава правительства, отметив, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». «Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», – добавил Мишустин.

              «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», – заключил премьер.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............