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В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов

1997 год, Иркутск. Ан-124 упал на жилые дома сразу после взлетаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Почему самолеты падают на жилые дома? Увести падающий самолет от людей – неписаный «кодекс чести» или продукт пропаганды? Да и вообще – способны ли летчики это сделать? Подобные вопросы возникают регулярно, и очередная авиакатастрофа вновь дала этому повод. В советское время на такие вопросы отвечали абсолютно однозначно, но было ли это правдой? Подробности...
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              Сколько людей спас режим самоизоляции в России?

              		   21 мая 2020, 18:25
              Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

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              Жизни более 55% американцев, скончавшихся от COVID-19, можно было спасти, если бы власти США ввели режим самоизоляции всего на неделю раньше, выяснили ученые из Колумбийского университета. 

              Данные были приведены на 3 мая, когда в стране скончались 67 тысяч человек. То есть, если бы людей своевременно призвали к социальному дистанцированию, выжить бы могли 37 тысяч американцев. 

              Подобные модели очень индивидуальны и сильно зависят от особенностей страны или региона, от степени урбанизации и уровня мобильности населения, от выстроенности транспортной сети и много другого, но можно попробовать на минутку отбросить факты и просто «отзеркалить» американскую схему на Россию. В случае, если бы власти российских регионов промедлили с требованием о самоизоляции на неделю, умерших бы на 20 мая было не 2,9 тысячи, а 4,6 (+55%). И это, конечно, некорректное и сильно заниженное число, поскольку в сослагательном наклонении довольно сложно рассчитать, как бы эти проценты менялись, если бы число скончавшихся росло не линейно, а по экспоненте. 

              Но попробуем все же разобраться, как и на фоне каких цифр реагировали на вспышки коронавируса в своих странах российские и американские власти. 

              14 января - 0

              21 января - 1

              28 января - 5

              4 февраля - 11

              11 февраля - 14

              18 февраля - 25

              25 февраля - 59

              3 марта - 125

              10 марта - 1,004

              Это число официально подтвержденных случаев заражения в США. До начала марта все выглядело довольно спокойно, резкого роста не было, Дональд Трамп писал, что все под контролем. Никаких мер по-прежнему нет, за исключением запрета на полеты из Китая. «Ничего не закрывается. Жизнь и экономика продолжаются», – пишет тогда президент. 

              Но восьмикратный рост числа зараженных в начале марта заставляет Белый дом задуматься. Одиннадцатого числа власти вводят запрет на полеты из Европы, но не всей – для британцев Америка останется открытой еще на неделю. Тринадцатого марта Трамп вводит режим ЧС, но он направлен прежде всего на то, чтобы развязать руки медикам, и никакого социального дистанцирования не требует. 

              И только 17-го числа президент проводит пресс-конференцию, на которой призывает всех американцев оставаться дома, работать удаленно и ограничить число контактов с другими людьми. Официально заболевших в США на тот момент – уже 6,5 тысячи человек. Большая часть из них находилась в Нью-Йорке, позже ставшем очагом распространения инфекции. Там указ об обязательной самоизоляции вышел двумя днями ранее, 15-го числа, когда зараженных было еще 3,5 тысячи. Кажется, что цифры пока не столь устрашающие, и меры вполне своевременны и адекватны.

              Но на самом деле это не так. Указ нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо хоть и вышел в середине марта, вступал в силу только 22 числа. А в других штатах, большинство из которых последовали примеру «Большого яблока», и того позже – в Мичигане например, где сейчас 50 тысяч зараженных, режим самоизоляции начался 24-го. Во Флориде – и вовсе 3-го апреля. 

              Идея предоставить людям некий самоизоляционный «буфер» оказалась не самой верной. 15-го марта, как мы помним, в США было 3,5 тысячи инфицированных и 74 умерших. 22-го числа, к началу самоизоляции в Нью-Йорке – уже 33 тысячи зараженных и 587 скончавшихся, 24-го, когда люди остались дома в Мичигане, – 53 тысячи подхватили вирус и тысяча человек умерли. Пока очнулась Флорида, умерли уже 9 тысяч, а заразились 276 000 американцев.

              Россия ввела самоизоляцию позже многих американских штатов, это действительно так. Власти большинства регионов попросили граждан оставаться дома примерно 29-31 марта. Но было два существенных отличия от американского сценария. 

              Во-первых, никакого «буфера» почти нигде не было – режим вступал в силу уже через 1-2 дня после объявления, что лишало коронавирус форы, которую ему предоставили в США. А во-вторых, отличались исходные данные. По состоянию на 29 марта, когда об обязательной самоизоляции объявил столичный мэр Сергей Собянин, в стране было 1543 случая заражения. Это вдвое меньше, чем было в США на 15-е число, но все равно разница кажется не столь существенной – если не знать одного обстоятельства.

              На самом деле истинные цифры по США были в разы крупнее. В конце апреля ученые из бостонского университета Нортистерн подсчитали, что первого марта, когда в пяти крупнейших городах страны (Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Чикаго и Сиэтле) официально было зафиксировано всего 23 человека с «ковидом» в сумме, по факту инфицировались там уже около 28 тысяч американцев. То есть в 1217 раз больше. И это по состоянию на 1 марта. Конечно, в течение двух-трех или даже четырех недель, пока штаты вводили у себя режим социального дистанцирования, вирус стремительно распространялся.

              Главное и единственное по большому счету объяснение такой «теневой» статистике – проблемы с тестированием. США проводили крайне мало анализов на коронавирус на начальном этапе развития эпидемии в стране. В России их тоже было немного, но все равно в разы больше, чем в Штатах (вот данные с 7 по 15 марта, до указа Куомо). И это при меньшем числе заболевших.

              Причем нельзя сказать, что США не знали, как проводить тесты, или же не имели ресурсов для этого – помешала политика властей, в феврале обязавших все лаборатории использовать не собственные тесты или уже проверенные в Азии или Европе, а исключительно разработанные Центром по профилактике и контролю заболеваний (CDC). Это привело к тому, что частные или университетские лаборатории, которые могли оперативно выявлять вирус собственными методами, вынуждены были работать с ПЦР-тестом от CDC, который оказался совершенно неэффективным. Кроме того, поначалу клиникам даже не позволяли отсылать анализы в частные лаборатории – только в те, что получили разрешение на это. То есть тестов было мало, и эффективность их страдала. Когда систему наладили, было уже поздно. 

              Логика здесь примерно следующая: чем больше тестов, тем меньше смертей. 

              «Самый эффективный способ предотвратить инфицирование и спасти жизни людей – разорвать цепь передачи инфекции. С этой целью нужно тестировать и изолировать больных. Невозможно тушить пожар вслепую. Мы не можем остановить пандемию, если не знаем, кто заражен. И наш призыв ко всем странам прост: тестировать и еще раз тестировать», – говорил еще в середине марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. 

              Чем раньше выявить COVID-19, тем выше шанс, что пациента удастся спасти. И тем выше шанс найти зараженных, контактировавших с ним. Россия по количеству проведенных тестов меньше чем за месяц вошла в тройку мировых лидеров. США же, если брать цифры по числу тестов на миллион человек, едва входят в десятку даже сейчас.

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