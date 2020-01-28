Как получить маткапитал на первого ребенка?

Пока никак. Сперва нужно дождаться, когда российские власти внесут изменения в соответствующие федеральные законы. Президент поручил правительству подготовить поправки до 15 апреля, так что сначала они должны будут вступить в силу.

Когда это произойдет, все российские семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первенец, смогут получить по 466 тысяч рублей. А тем, у кого с этой даты родится второй ребенок, будет положено по 616 тысяч.

Кто может претендовать на маткапитал

Если судить по перечню поручений президента правительству, пункты закона о материнском капитале, касающиеся его базовых понятий, останутся прежними. Это значит, что на маткапитал за первенца смогут претендовать прежде всего россиянки любого возраста, родившие или усыновившие ребенка с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026-го (до этой даты продлят действие программы).

Что касается маткапитала за второго или последующих детей, здесь условия пока до конца не ясны. Программа действует в России с 1 января 2007 года и ранее распространялась на детей, родившихся после этой даты. И с такими семьями все понятно – если первый ребенок родился с 2007 по конец 2019 года, то с 2020-го после рождения второго можно будет оформить сертификат и получить 616 тысяч. А вот будет ли это распространяться на семьи, где старший ребенок родился до 2007 года, а младший – после 2020-го? Если даты в 3-й статье закона не изменятся после поправок, то ответ, возможно, будет отрицательным.

Помимо матери, маткапитал могут получить и другие члены семьи, в том числе сами дети. Но для этого нужно, чтобы право матери на сертификат «прекратили». Это возможно, если: а) ее лишили родительских прав; б) она умерла; в) она совершила умышленное преступление против детей. В таком случае средства могут перейти под управление отца или усыновителя (именно усыновителя, отчим или опекун не подойдет) либо самих детей – если только у одного из родителей было право на маткапитал и он его впоследствии по каким-то причинам лишился.

Как выглядит процедура получения маткапитала

Сначала нужно будет оформить сертификат на него. Сделать это можно сразу после рождения ребенка, подав заявку через сайт Госуслуг, сайт ПФР, а также при личном посещении МФЦ или регионального отделения ПФР. В случае с Госуслугами, однако, вам впоследствии все равно придется лично идти в ПФР с оригиналами документов для их подтверждения. Пакет документов при этом небольшой – достаточно паспорта заявителя (как правило, матери) и свидетельства о рождении детей.

С момента получения сертификата (он может быть и в электронном виде), можно считать, вы оформили право на маткапитал. Обналичить его не получится, по закону его можно направить только на определенные цели.

На какие?

Есть пять направлений.

– На улучшение жилищных условий. Под этим подразумевается покупка квартиры или строительство жилого дома в России, в том числе на садовых участках. Отремонтировать квартиру на эти деньги не удастся – закон предусматривает лишь «реконструкцию» капитального жилого дома, то есть своего коттеджа, например. Причем на восстановление сначала можно будет направить только 50% маткапитала – оставшаяся половина станет доступной только после завершения работ. Да, и недвижимость должна обязательно быть жилой – то есть для покупки апартаментов деньги использовать не получится.

– На образование детей. Это может быть как детский сад, так и школа с вузом – если обучение, равно как и пребывание в общежитии, платное, деньги можно направить туда. Есть только два ограничения – ребенок, за которого вы платите, должен быть не старше 25 лет, а сама организация – иметь лицензию и находиться в России. Можно оплачивать обучение как одного, так и нескольких детей сразу.

– На пенсию матери. Здесь все просто – все деньги или их часть можно направить в накопительную часть пенсии мамы. У отцов или усыновителей такой возможности нет ни при каких условиях.

– На различные товары и услуги для детей-инвалидов. Есть конкретный перечень, на что в данном случае можно тратить средства – от компьютерной техники до специальных кресел и кроватей. На лечение детей деньги направлять нельзя.

– На ежемесячные выплаты на ребенка. Этот пункт позволяет бедным семьям, где средний доход на каждого их члена не превышает двух прожиточных минимумов по региону, получать из маткапитала по сумме минимума на ребенка, пока он не достигнет трех лет. Но в нынешней версии закона речь идет только о втором ребенке. В каком виде эта норма останется после поправок и останется ли вообще, пока неясно. Эксперты считают, что может подняться планка по прожиточным минимумам на человека.

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По закону распоряжаться маткапиталом можно только через три года после рождения ребенка, однако есть ряд исключений. Сразу деньги можно направлять на погашение ипотеки, на помощь ребенку-инвалиду, на ежемесячные выплаты и на оплату детского сада.

Как оформить эти выплаты

Схема примерно та же, что и с получением сертификата. Обращаться можно в те же учреждения. Только потребуется множество дополнительных документов – их список сильно зависит от целей, на которые вы планируете направить деньги. Полный перечень можно найти на сайте ПФР.

Собрав полный пакет, проще всего подать заявку через портал Госуслуг или личный кабинет на том же сайте ПФР – в этом случае дополнительно никуда идти не надо. Решение придет вам по почте или сообщением в личный кабинет в течение месяца. Далее делать ничего не придется – деньги поступят указанной организации непосредственно из Пенсионного фонда.

Есть ли у маткапитала срок действия?

Нет. Если программу продлят до 31 декабря 2026 года, то сертификат можно будет получить за всех родившихся до этой даты детей. Если, конечно, у них или их родителей будет на это право согласно остальным условиям. Причем сертификат можно будет получить и постфактум, после завершения программы – просто нужно, чтобы дети родились в то время, пока она действовала.

Соответственно, возможность распорядиться деньгами тоже никуда не исчезнет – даже если сертификат у вас уже на руках, его использование вы можете откладывать столько, сколько вам нужно. Единственное – не забыть, что у «образовательного» направления есть 25-летний возрастной порог.