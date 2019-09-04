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              Что такое наследственный договор и как он работает?

              		   4 сентября 2019, 09:30
              Фото: YAY/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

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              С 1 июня в России появилось понятие наследственного договора. По сути, это то же завещание, только с рядом дополнительных условий. 

              Завещание представляет собой бумагу, где описана воля только одного человека – наследникам останется только грустно вздохнуть, когда нотариус зачитает им все условия, по которым они получат имущество. А вот наследственный договор – это прижизненное соглашение между наследодателем и наследниками – то есть предполагается, что если стороны подписали его, то все были согласны с условиями. 

              Что за условия

              Наследодатель может прописать в договоре ряд требований к наследникам, без выполнения которых они ничего не получат. Например, дедушка решил оставить квартиру внукам. Он заключает с ними договор, где пишет: квартира достанется Ване и Паше, если Ваня будет оплачивать услуги ЖКХ до моей смерти, а Паша – поддерживать меня материально, суммой в 10 тысяч рублей в месяц. Внуки соглашаются и подписывают договор. Можно прописать и посмертные условия – например, ухаживать за любимой собакой, не продавать ее или не сдавать в приют. Следить за выполнением этих условий может человек, которого дедушка назначил тем же договором – так называемый «душеприказчик». Это может быть кто угодно. Если его в договоре не упомянули, то роль может перейти к одному из родственников или даже к нотариусу. 

              Отличий от завещания в этом контексте несколько. Во-первых, прижизненные условия – так как наследники будут в курсе требований деда, раз подписали договор, то их можно обязать делать что-то до его смерти. С завещанием штука в том, что часто о нем становится известно уже после кончины человека – так что прописать там можно только посмертные условия, их еще называют завещательный отказ и завещательное возложение. Во-вторых, наследники могут ставить родственнику и свои условия. К примеру, дед обязывает Пашу переводить ему по 10 тысяч в месяц. Внук исправно платил в течение 5 лет, в общей сложности отдал родственнику 600 тысяч, и... скоропостижно скончался сам. Или дедушка вдруг решил разорвать договор. Чтобы деньги не улетели в пустоту, Паша может сразу прописать в договоре, что в случае его смерти наследником будет его жена или дочь, например. А если дед решит разорвать соглашение – то он обязан будет вернуть все потраченные внуком средства. Если этого не сделать, в результате может быть множество недовольных. 

              И еще один момент – в идеальном мире условия не должны были бы ограничивать гражданских прав участников соглашения. То есть дедушка не мог бы обязать Пашу или Ваню жениться или, наоборот, развестись для вступления в наследство. То же касается и поступления в университет, увольнения с работы, отказа от алкоголя, и так далее. Но по факту правоприменительная практика такова, что она свободно позволяет ставить подобные ограничения. В России если человек соглашается принять наследство, он делает это добровольно, то есть априори согласен с условиями. Так что если дедушка захочет, чтобы наследство вы получили только в том случае, если женитесь и поступите в университет, то вам, вероятно, останется только сделать это.

              Как родственники или душеприказчик будут следить за соблюдением условий?

              Пока громких прецедентов нет, но этот вопрос точно будет решаться через суд. То есть другие наследники или душеприказчик, уверенные в том, что Паша не поставил деду памятник на могиле, как этого предусматривал договор, собирают доказательства и идут в суд. Далее, судя по всему, на основании судебного решения нотариус будет пересматривать порядок наследования.

              Когда и как заключать

              Заключать его можно когда угодно, а вот местом всегда должна служить нотариальная контора. Если завещание в теории может заверить любое ответственное лицо, то с договором это может сделать только нотариус. 

              А что с близкими родственниками?

              Родственники «первой очереди», как и в случае с завещанием, таковыми и останутся – у них приоритетное право на наследство. Жена, дети, родители в любом случае получат существенную часть имущества умершего, даже если он по наследственному договору решил оставить все таксисту из соседнего подъезда. 

              Когда вступает в силу

              Договор вступает в силу сразу после смерти человека, а вот вступить в наследство другие участники соглашения все равно смогут только по истечении 6 месяцев, так что здесь никаких отличий от завещания нет.

              Как расторгнуть

              Выйти из такого соглашения можно в любой момент, но только заверив свое решение у нотариуса.

              А если у меня уже есть завещание, и я оформлю наследственный договор, что будет в приоритете?

              «Наследственный договор имеет приоритет над завещанием. Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору», – говорил в мае глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. 

              На самом же деле все не совсем так, объяснил ВЗГЛЯДу нотариус Илья Радченко. Приоритет будет у того, что было оформлено последним. «Наследственный договор имеет преимущество только над другим таким договором. Если есть и договор, и завещание, будет действовать более позднее», – говорит он.

              Минусы

              Недостатков у такого договора хватает. Первый и главный – он представляет собой широкое поле для мошенничества. Наследодатель по закону может заключить сразу несколько соглашений (здесь приоритет у самого первого) – и тем самым обмануть горе-наследников. Так, человек отпишет свою огромную квартиру сразу трем соседям одновременно – и с условием, что каждый из них будет содержать его до смерти. Двое из троих в итоге окажутся ни с чем. Причем нотариусы никак не смогут узнать о наличии ранее заключенных соглашений.

              «Есть общая база, но Гражданский кодекс у нас содержит безусловную тайну завещания, то есть до смерти человека никто не сможет получить эти данные», – говорит Радченко.

              К тому же договор никак не ограничивает право наследодателя распоряжаться своим имуществом. И если для него это совсем не плохо, то вот для другой стороны... К примеру, Паша согласился содержать дедушку, тот отписал ему квартиру. А уже будучи на смертном одре, решил продать ее. И никто ему этого запретить не может. Паша снова остался без денег и без квартиры.

              Плюсы

              Плюсов тоже много. Для обеих сторон. В первую очередь – все участники соглашения, если они, конечно, добросовестные, в курсе о намерениях остальных, и в некотором смысле могут себя обезопасить от неожиданностей. Для наследодателя так вообще открываются широкие возможности, как вы уже поняли.


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