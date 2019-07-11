Опасны ли ветрогенераторы для червяков и птиц?

Опасны, и для птиц с червяками, и в целом, как и любое производство чего-либо. Однако степень их воздействия на окружающую среду практически минимальна по сравнению с аналогами. Но и к ветрякам есть вопросы.

Слова Владимира Путина на саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге недвусмысленно намекают, что с оптимизмом смотреть на развитие в стране возобновляемой энергетики не стоит. Особенно в части, которая касается ветряных турбин.

«Комфортно ли будет людям жить на планете, заставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Да, ветровая генерация хороша, но разве про птиц вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет. Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле», – заявил глава государства.

Сразу возник ряд вопросов: правда ли, что гибнут птицы? а что червяки разбегаются, кроты (о кротах Путин говорил ранее)? Ответ на оба вопроса будет «да». Гибнут и разбегаются. Но все, похоже, не так уж и страшно.

По птицам – в 2016 году вышло исследование, которое в числе прочих финансировало правительство Великобритании, а проводили его ведущие британские и европейские орнитологи по заказу компаний, занимающихся морской ветроэнергетикой. За два года наблюдений на ветряной ферме на 100 турбин погибло 6 птиц. А основной вывод – пернатые меняют траекторию полета, чтобы избежать «мельниц». Еще ранее кто-то подсчитал, что число птиц, гибнущих от ветряков, в три тысячи раз меньше, чем от встречи с кошкой. И вообще гибнут скорее не птицы, а летучие мыши – вот по ним статистика действительно возросла.

Что же касается эрозии почвы вокруг турбин от постоянных вибраций, которые могут обратить в «бегство» тех же червяков и кротов – такая проблема действительно есть. Почвы и правда могут разрушаться и стать непригодными для того же сельского хозяйства, например. Но эта проблема решаема – просто потребует дополнительных затрат на обработку земель вокруг таких электростанций. Если земля под ним действительно будет кому-то дорога и нужна. Либо деньги потребуются на серьезные виброгасители.

«В Европе довольно высокий уровень экологической безопасности, и никто бы не позволил ставить такой ветряк, если бы не было предусмотрено защитных средств. Вибрацию, например, можно снизить до безопасного уровня за счет точности конструкции», – сказал ВЗГЛЯДУ Юрий Рыков, ведущий специалист института энергетики и финансов.

Третья «экологическая» проблема – утилизация лопастей ветрогенераторов. Сейчас их делают исключительно из композитов. От них несложно избавиться – сейчас в подавляющем большинстве случаев продукцию из композитов просто сжигают. Однако вред от сожженных лопастей сведет на нет саму идею ветрогенератора как экологичного источника энергии, поскольку не навредить окружающей среде или человеку тем самым будет невозможно. В ЕС с этим уже столкнулись – в ближайшие годы странам союза придется что-то делать с 12 тысячами турбин (лопастей, соответственно, будет не менее 36 тысяч), которые выйдут из эксплуатации. Придумают способ переработки – хорошо. А если нет?

На этом основные экологические претензии заканчиваются. Если сравнивать с теми же ТЭС, работающими на угле, мазуте или другом топливе, которые и формируют немалую долю вредных выбросов в атмосферу, то ветрогенераторы просто идеальный источник энергии. Но и у него есть минусы, которые объясняют, почему Россия сейчас идет другим курсом.

Если отбросить аргументы вроде «портят ландшафт» и «мозолят глаза», останутся вещи посерьезнее. Например, стоимость. Установка и последующее обслуживание ветрогенераторов не так уж и дешевы. «Для ветряных электростанций нужна хорошая инфраструктура: батареи, сети, связь. Во-первых, это все стоит больших денег, а во-вторых, у нас на всю страну такую сеть сделать нельзя, в отличие от Европы», – уверен Рыков.

Себестоимость 1 кВт электроэнергии с ветряков в десятки раз выше, чем на тех же ГЭС или АЭС. А если добавить к этому тот факт, что ветер дует не всегда, и турбина просто не может постоянно работать в режиме полной загрузки, то выбор в пользу АЭС становится очевиден. Коэффициент использования установленной мощности у ветрогенераторов в 4 с лишним раза ниже (20%), чем у атомных станций (84%). И еще одна деталь, не играющая на руку сторонникам ветряков: скорость ветра в мире, возможно, снижается.

Выбор России, с ее богатыми запасами различных видов топлива, довольно очевиден.

«Мы углеводородная страна, так что нам нужно актуализировать свои энергетические мощности. Неизвестно, когда ждать прорыва в этой области, но будут это не солнечная и не ветроэнергетика, это в большей степени ядерная энергия», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.

«Крен на возобновляемые источники энергии» для России «вреден и не нужен», считает Пасечник. Акцент, по его мнению, нужно сделать на атомную энергетику, на безопасность новых реакторов. А те же ветрогенераторы можно размещать в отдельных отдаленных регионах, но никак не повсеместно, добавляет Рыков.