Чем опасен туризм на Байкале?

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Обсуждение: 4 комментария

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Чем опасен туризм на Байкале?

            		   26 июня 2019, 20:50
            Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            С каждым годом вода Байкала содержит все больше токсичных веществ. Даже там, где она еще относительно чиста, пить ее рекомендуется только в небольших количествах, превышение дозировки может навредить здоровью, констатируют российские ученые.

            За последние годы в Байкале значительно выросло содержание бактерий, местами до предельных значений, заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. По его словам, такую воду пить уже просто опасно, она токсична. Причина – в распространении практически по всему байкальскому мелководью водорослей спирогира. Они меняют экосистему этого самого глубокого озера на планете.

            Кроме того, на состав воды влияют крупные лесные пожары, которые регулярно вспыхивают на берегах Байкала. Дым от них провоцирует появление в воде такого вредного для здоровья человека компонента, как аммоний.

            Правда, бывший министр экологии России, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян успокаивает, что на глубине Байкал все еще остается чистым, но литрами такую жидкость тоже пить не рекомендует.

            «Воду для питья берут из основного объема, из глубины как минимум 20 метров. Ее можно использовать для питья только в десертных целях. Если вы будете пить только байкальскую воду, то рано или поздно плоховато себя почувствуете. Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет», – приводит РИА Новости слова Данилова-Данильяна.

            Так стоит ли по-прежнему ехать туристом на Байкал?

            Помимо опасности отравиться, зачерпнув водички на мелководье, помимо угрозы надышаться дымом от таежного пожара, существует целый ряд предупреждений от местных жителей и бывалых путешественников.

            В первую очередь угрозу представляют давние обитатели нетронутой таежной природы – медведи, волки и клещи. Хищники и так распространены в регионе, а участившиеся пожары сгоняют их с обычных мест обитания. Поэтому от неожиданной встречи с голодным диким зверем не застрахован ни местный житель, ни турист.

            Еще более велика во время прогулок по берегам Байкала опасность подцепить клеща. С этими очень часто зараженными разными болезнями насекомыми, постоянно сталкиваются любители сибирской природы. Байкальские гиды настоятельно рекомендуют проходить тщательный осмотр после каждого возвращения из леса, чтобы избежать клещевого энцефалита или боррелиоза, так же известного, как болезнь Лайма.

            Однако, несмотря на все эти «прелести», туристический поток на Байкал неуклонно возрастает.

            По данным властей Бурятии, за последние 10 лет количество туристов в регионе увеличилось на 40%. За прошлый год республику посетили свыше 1,2 млн человек. 400 тысяч из них – иностранцы. Все последние годы Байкал уверенно остается в пятерке наиболее привлекательных объектов России для гостей из дальнего зарубежья.

            Вполне логично, что такой рост числа путешественников не может не сказываться на экологической обстановке вокруг крупнейшего пресноводного резервуара Земли. Меры защиты, в том числе и от чрезмерного наплыва туристов, рассматриваются давно и на разных уровнях. В том числе и на уровне международных организаций, ведь водоем входит в перечень объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

            Получается, что туризм на Байкале представляет собой двоякую, обоюдную опасность – как для туристов, так и для экологии самого озера.

            Дошло до того, что накануне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предупредил о возможности ограничения доступа к Байкалу для туристов – для защиты озера от мусора и вредных выбросов.

            «Возникает мысль, что рано или поздно нам придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (особо охраняемые природные территории) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», – сказал Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе, сообщает Интерфакс.

            Иванов уточнил, что промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, зато обычные бытовые отходы на его берегах растут неимоверными темпами.


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