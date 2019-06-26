Чем опасен туризм на Байкале?

С каждым годом вода Байкала содержит все больше токсичных веществ. Даже там, где она еще относительно чиста, пить ее рекомендуется только в небольших количествах, превышение дозировки может навредить здоровью, констатируют российские ученые.

За последние годы в Байкале значительно выросло содержание бактерий, местами до предельных значений, заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. По его словам, такую воду пить уже просто опасно, она токсична. Причина – в распространении практически по всему байкальскому мелководью водорослей спирогира. Они меняют экосистему этого самого глубокого озера на планете.

Кроме того, на состав воды влияют крупные лесные пожары, которые регулярно вспыхивают на берегах Байкала. Дым от них провоцирует появление в воде такого вредного для здоровья человека компонента, как аммоний.

Правда, бывший министр экологии России, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян успокаивает, что на глубине Байкал все еще остается чистым, но литрами такую жидкость тоже пить не рекомендует.

«Воду для питья берут из основного объема, из глубины как минимум 20 метров. Ее можно использовать для питья только в десертных целях. Если вы будете пить только байкальскую воду, то рано или поздно плоховато себя почувствуете. Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет», – приводит РИА Новости слова Данилова-Данильяна.

Так стоит ли по-прежнему ехать туристом на Байкал?

Помимо опасности отравиться, зачерпнув водички на мелководье, помимо угрозы надышаться дымом от таежного пожара, существует целый ряд предупреждений от местных жителей и бывалых путешественников.

В первую очередь угрозу представляют давние обитатели нетронутой таежной природы – медведи, волки и клещи. Хищники и так распространены в регионе, а участившиеся пожары сгоняют их с обычных мест обитания. Поэтому от неожиданной встречи с голодным диким зверем не застрахован ни местный житель, ни турист.

Еще более велика во время прогулок по берегам Байкала опасность подцепить клеща. С этими очень часто зараженными разными болезнями насекомыми, постоянно сталкиваются любители сибирской природы. Байкальские гиды настоятельно рекомендуют проходить тщательный осмотр после каждого возвращения из леса, чтобы избежать клещевого энцефалита или боррелиоза, так же известного, как болезнь Лайма.

Однако, несмотря на все эти «прелести», туристический поток на Байкал неуклонно возрастает.

По данным властей Бурятии, за последние 10 лет количество туристов в регионе увеличилось на 40%. За прошлый год республику посетили свыше 1,2 млн человек. 400 тысяч из них – иностранцы. Все последние годы Байкал уверенно остается в пятерке наиболее привлекательных объектов России для гостей из дальнего зарубежья.

Вполне логично, что такой рост числа путешественников не может не сказываться на экологической обстановке вокруг крупнейшего пресноводного резервуара Земли. Меры защиты, в том числе и от чрезмерного наплыва туристов, рассматриваются давно и на разных уровнях. В том числе и на уровне международных организаций, ведь водоем входит в перечень объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Получается, что туризм на Байкале представляет собой двоякую, обоюдную опасность – как для туристов, так и для экологии самого озера.

Дошло до того, что накануне спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предупредил о возможности ограничения доступа к Байкалу для туристов – для защиты озера от мусора и вредных выбросов.

«Возникает мысль, что рано или поздно нам придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (особо охраняемые природные территории) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», – сказал Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе, сообщает Интерфакс.

Иванов уточнил, что промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, зато обычные бытовые отходы на его берегах растут неимоверными темпами.