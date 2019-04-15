Какую пенсию получит Анатолий Чубайс?

63-летний глава госкорпорации «Роснано»Анатолий Чубайс задумался о выходе на пенсию. «Точно пора уже на пенсию. Чем заниматься - не думал, но отойти от десятичасового графика работы - правильно и пора», - рассказал он на канале «Россия 1».

Какой же будет пенсия у бывшего младореформатора и соратника Ельцина, зарплата которого долгие годы наверняка была очень высокой? Точно подсчитать пенсию Чубайса невозможно - но можно сказать, выше какого размера она точно не будет.

«Минимальный предел страховой пенсии по старости – это прожиточный минимум пенсионера. В каждом регионе есть еще региональный прожиточный минимум. Если он больше федерального, то пенсионеру доплачивают из регионального бюджета», – говорит директор Научно-исследовательского финансового института, член Коллегии Минфина, член Экспертного совета при правительстве Владимир Назаров.

Так, в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составляет 8846 рублей, однако в Хабаровском крае 13456 рублей, в Чукотском округе – 16386 рублей. Прожиточный минимум пенсионера выше в северных регионах и в Москве из-за более дорогих продуктов и более высокой стоимости ЖКХ и т.д., поясняет Назаров.

«Что касается максимального уровня пенсии, то теоретически такого лимита нет. Однако на практике он все-таки есть. До 2002 года у нас была одна пенсионная формула, и по ней человек мог получить максимум на 20% выше, чем тот, кто получал среднюю заработную плату.», – рассказывает Назаров.

После 2002 года ситуация изменилась. «Стал важным порог, с которого отчислялись страховые взносы. Он по-разному относился к средней заработной плате. Но максимально можно было получить пенсию, примерно в два раза превышающую размер средней пенсии. При этом, была интересная лазейка, благодаря которой теоретически пенсия могла быть увеличена более существенно: если человек работал одновременно на нескольких работах и получал официальную белую зарплату выше средней. Все эти накопленные права суммировались. Например,

если бы человек одновременно работал, условно, на пяти работах и везде вбелую получал доход больше 600 тыс. рублей в год, то и пенсию он получал бы в пять раз больше, чем у человека со средней зарплатой»,

– отмечает Назаров.

«В 2015 году и это было изменено. Теперь можно набрать максимум 10 баллов, что эквивалентно примерно 2-2,5 средним заработным платам. Иными словами, самая большая пенсия будет превышать пенсию пенсионера, который до этого получал среднюю заработную плату, максимум в 2-2,5 раза», – поясняет эксперт.

В 2018 году Минтруд посчитал максимальный размер пенсии, которую сможет получать пенсионер – это около 34 тыс. рублей. По данным министерства, потолком для расчета будет предельная величина базы для начисления страховых взносов – 1,021 млн рублей в год, что соответствует ежемесячной заработной плате в 85 тыс. рублей.

Однако в реальности людей, которые смогут получить максимальную пенсию в 34 тыс. рублей, будет немного. Для расчета пенсии берется заработок на протяжении всей жизни, а не в последние годы. Поэтому база для расчета пенсии будет меньше. Средняя зарплата в стране составляет 39085 рублей в месяц, ей соответствует пенсия в размере около 16 тыс. рублей.

«Максимальная сумма пенсии возникла эмпирическим путем, теоретически сложно сказать, где этот максимум. Потому что было очень много правил во все эти годы, и в каждом году были свои ограничения. Есть люди, у которых действительно высокая пенсия, и я сам удивился, когда их нашел. Не будучи депутатом, прокурором, судьей, военным (то есть не относящимся к спецкатегории), есть люди, которые получают пенсию в районе 30 тыс. рублей. Это произошло из-за того, что у них было несколько работ и очень высокая белая зарплата в промежутке с 2002 по 2015 годы», – резюмирует пенсионный эксперт.

«Думаю, что Чубайс никаких миллионов на пенсии, конечно, не получит. Если, конечно, не было каких-то особых правил, когда он работал на госслужбе в 90-е годы», – предполагает эксперт.

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