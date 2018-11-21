Какие ошибки чаще всего совершают на корпоративах?

Как прожить офисный праздник так, чтобы потом не было мучительно стыдно

Ощущение Нового года витает в воздухе, а к «офисному планктону» этот праздник приходит уже сейчас. Для кого-то новогодний корпоратив – это возможность наладить связи, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а для кого-то – просто способ снять накопившийся стресс.

Говорят, «на корпоративе – либо скучно, либо потом стыдно, третьего варианта не бывает». Но многие все же надеются на «третий» вариант. В канун Нового года газета ВЗГЛЯД представляет вам ряд правил, как говорят нынче, «лайфхак», который может помочь комфортно и без последствий отметить Новый год с коллегами.

1. Принять приглашение

Вы думаете, что не стоит вообще появляться на корпоративе? Подумайте хорошенько. Вы пропустите яркий момент жизни коллектива и выпадете из повестки своего маленького социума. Подобные мероприятия сплачивают коллектив, это удачный шанс наладить отношения с коллегами, в том числе и с начальством.

2. Соблюдать дресс-код

Вызывающие наряды и вычурные костюмы лучше приберечь для другого случая. В непривычном виде вы рискуете выглядеть как минимум нелепо. Для корпоратива женщинам, вероятно, подойдет скромное вечернее платье, а мужчинам – брюки и рубашка.

3. Соблюдать «свою дозу» в алкоголе

Офисный юмор гласит, что «чем раньше на корпоративе отключишься, тем меньше будет стыдно на следующее утро». Ну и все знают: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Всеми любимый фильм «Служебный роман» – это старая иллюстрация на тему того, что пьяные откровения в лицо своему начальнику и другим коллегам, тем более пьяная драка, наутро приведут к непредсказуемым последствиям для вашей трудовой биографии. В худшем случае уволят, в лучшем – следующие несколько месяцев будет совестно взглянуть в глаза коллегам.

4. Не заводить романы, проще говоря – не «лапать»

Как учит все тот же самый «Служебный роман», а также трагикомичная история вечеринки в редакции «Медузы», лишний алкоголь приводит к лишним эротическим порывам. Чаще всего мужчины, но нередко и женщины теряют контроль над собой, позволяют себе трогать то, что в будни они себе трогать не позволяют. Попытка начать роман на пьяную голову на корпоративе может закончиться скандалом и даже увольнением, как показал опыт бывшего главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, позволившего себе хлопнуть по попе жену одного из своих сотрудников.

5. Расслабиться и быть дружелюбным

Ненадолго забудьте о том, как вы выглядите перед коллегами. Иначе, скорее всего, вы покажетесь им неуверенным в себе человеком, занудой и мизантропом. Коллективное сознание обычно любит общительных и открытых людей. Если упорно будете молчать весь праздник, боясь сказать лишнего, вряд ли добьетесь доверия в отношениях с начальством и коллегами.

Все эти правила можно заменить одной короткой народной мудростью: «Отправляясь на корпоратив, помните, что вам с этими людьми еще работать».