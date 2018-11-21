Что делают с невостребованными трупами?

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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          Что делают с невостребованными трупами?

          		   19 декабря 2018, 20:45
          Текст: Олег Москвин

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          В ходе инвентаризации в медицинском центре онкологии имени Блохина сделана жуткая находка. В холодильной камере обнаружили три деревянных ящика, в которых оказались четыре мумифицированных трупа и одна отрезанная нога. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова предположила, что с момента смерти прошло более 10 лет.

          Начата доследственная проверка. В пресс-релизе самого онкоцентра лаконично сообщается, что «в связи с длительной невостребованностью родственниками 4 трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ». Как так получилось, что некие трупы годами лежат в морге больницы, в пресс-релизе не объяснено.

          Одна из сотрудниц онкоцентра предположила, что тела и ногу могли оставить «для науки». «Конечность могла остаться от живого человека, которому сделали операцию. А с телами вообще неизвестно – могли без документов остаться, просто родственники не разобрали», – сказала на условиях анонимности работница больницы телеканалу РЕН ТВ

          В соответствии со статьей 8 закона «О погребении и похоронном деле» труп может находиться в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в случае, если родственники умершего известны. Если же родственников ищут, то этот срок удваивается – до 14 суток. «Фактически в Москве этот срок бывает больше: тут площади для хранения есть», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. Срок, отведенный законом, строго выдерживается, допустим, в небольших городах, где мало моргов или они небольшие.

          Но по-любому даже в Москве, как сказал Авдеев, этот срок никак не может исчисляться даже месяцами, а уж тем более годами. Он отмечает, что в случае, если труп остается, как говорят гробовщики, «бесхозным», его передают правоохранительным органам и после соответствующего решения хоронят на специальных участках, имеющихся на многих кладбищах.

          Такие могилы выделяются – на воткнутых в землю столбиках нет ни имен, ни фамилий: лишь порядковые номера, заносимые в журнал смотрителя кладбища, и даты погребения. Если позднее все-таки удается установить личность, труп перезахоранивают.

          Судя по всему, работники медицинского центра однозначно допустили нарушение. Правда, в законе есть существенная оговорка: предельный срок нахождения трупа в морге исчисляется с момента установления причины смерти. Да и санкций за превышение этого срока не предусмотрено. В результате, допустим, трупы солдат, павших во время Чеченской войны, находились в Ростове в морге месяцами и годами – до опознания и официального установления причины гибели. В свое время это обстоятельство вызывало немало критики в прессе.  

          Возникает вопрос, была ли установлена причина смерти в случае с московским онкоцентром? Ответ на него должны дать правоохранительные органы в ходе досудебной проверки.

          Следует отметить, что захоронение неопознанных трупов (а таковыми чаще всего оказываются бомжи, умершие на улицах) порой превращается в проблему для ритуальных служб.

          В мае прошлого года в Челябинске городские власти и компания – подрядчик погребений даже вступили в конфликт. Дело в том, что похороны покойников, у которых не обнаружились родственники (личности далеко не всех из них не были установлены), оплачиваются за счет городского бюджета. А он за одно, как его именуют чиновники, социальное погребение платил 6,5 тысяч рублей, в то время как, по подсчетам подрядчика, стоимость составляла 10 тысяч.

          Сколько бывает таких погребений? Издание Znak.com со ссылкой на компанию-подрядчика сообщало, что в Челябинске, далеко не самом большом городе страны, за месяц набиралось 30 «социальных» покойников. В Москве их должно быть больше. По данным, которые обнародовал столичный аппарат уполномоченного по правам человека, в зимние месяцы численность бомжей в столице доходит до 12 тысяч. Типичный портрет бродяги: мужчина от сорока лет и выше, имеет проблемы с алкоголем, жилье потерял, став жертвой квартирной аферы или отсидев тюремный срок. Словом, такие люди долго не живут даже в московских условиях, где худо-бедно имеются ночлежки и система помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию.

          Говорят, ничто не пугает человека больше, чем смерть. Но вдвойне страшно осознавать, что после кончины останки могут не найти упокоения. Хочется надеяться, что находка в онкоцентре все же будет исключением из правил.


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