Откуда в России появился обряд «женского обрезания»?

Скандал разгорелся вокруг московского медицинского центра, предлагавшего пациентам – девочкам от 5 до 12 лет – процедуру клиторэктомии трех видов, два из которых подразумевают полное удаление клитора, а одна – сшивание больших половых губ. При этом сайт учреждения уточнял: «Медицинских показаний для этой операции нет, вмешательство проводится по религиозным или ритуальным мотивам».

После журналистского расследования медицинский центр снял объявление на сайте, а его персонал пояснил, что предложение продиктовано спросом – с просьбой о проведении «женского обрезания» в клинику уже обращались.

Чаще всего клиторэктомию называют именно «женским обрезанием», но такое определение некорректно. ВОЗ и ООН, где осуждающую клиторэктомию резолюцию приняли в 2012-м, используют другие – «калечащие операции на женских половых органах» (FGM от female genital mutilation) или «повреждение женских гениталий».

По данным президента центра «Кавказ. Мир. Развитие» Саиды Сиражудиновой и авторов прогремевшего в 2016 году доклада правозащитной организации «Правовая инициатива», в России такого рода операции проводятся в высокогорных районах Дагестана среди некоторых аварских и андо-цезских народов. Делаются они, как правило, неофициально, на дому. При этом опрошенные журналистами «хирурги» и «пациенты» заявляли, что это необходимо, чтобы «девочка стала мусульманкой».

Действительно, FGM часто ассоциируют с исламом, хотя к исламу такие операции прямого отношения не имеют. В Коране они не упоминаются, зато существуют исламские фетвы, прямо осуждающие FGM. Судя по всему, речь идет еще о доисламских практиках некоторых народов Африки, сохранившихся до наших дней. Также они существовали у индейцев Латинской Америки, но были искоренены европейскими колонизаторами.

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Другое дело, что ряд исламских богословов находят в FGM свои плюсы. Два года назад председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заявил следующее:

«Ислам не предписывает обрезание женщин. Но необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. А это не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше».

Не менее активными сторонниками «женского обрезания» являются богословы ИГИЛ* с теми же примерно мотивами. Собственно, для того, чтобы женщины не испытывали удовольствие от секса (а испытывали, например, боль), и проводится клиторэктомия. По оценке ВОЗ, общее число пострадавших по всему миру – порядка 130 миллионов человек. В основном это население Египта, Эфиопии, Эритреи, Йемена, Сомали, Судана, Мали, Чад, ЦАР, ряда других африканских стран.

Но где Чад и кенийское племя кампа – а где высокогорный Дагестан с андо-цезскими народами. Откуда там подобные практики, тем более что в других российских республиках с мусульманским населением они не отмечены?

Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что клиторэктомия является в Дагестане древней традицией. Судя по всему, проникновение этой дикости в нашу страну произошло уже после падения железного занавеса и провозглашения свободы совести. Тогда в Россию зачастили разнообразные миссионеры из-за рубежа.

Вероятно, что в Дагестан «женское обрезание» «завезли» проповедники из Египта, которых было особенно много. Эта страна известна на весь мир как наибольшим количеством операций подобного рода, так и своими богословскими учебными заведениями. В итоге калечащие практики укоренились в труднодоступных районах Дагестана, менее всего соприкасающихся с цивилизацией и традиционным для республики взглядом на ислам. А теперь, как свидетельствует пример московской клиники, получили дальнейшее распространение.

В Египте, а также в Эритрее, Йемене и ряде других стран, где проблема FGM стоит наиболее остро, «женское обрезание» запрещено. В России Госдума поднимала этот вопрос в 2016 году, однако безрезультатно. Впрочем, и без нового закона, согласно Семейному кодексу, лишение родительских прав предусмотрено в таких случаях, как «осуществление физического или психического насилия над детьми», «покушение на половую неприкосновенность детей», «умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей».