Откуда в России появился обряд «женского обрезания»?

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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
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Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Откуда в России появился обряд «женского обрезания»?

          И какое отношение данная процедура имеет к исламу?

          		   27 ноября 2018, 18:10

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          Скандал разгорелся вокруг московского медицинского центра, предлагавшего пациентам – девочкам от 5 до 12 лет – процедуру клиторэктомии трех видов, два из которых подразумевают полное удаление клитора, а одна – сшивание больших половых губ. При этом сайт учреждения уточнял: «Медицинских показаний для этой операции нет, вмешательство проводится по религиозным или ритуальным мотивам».

          После журналистского расследования медицинский центр снял объявление на сайте, а его персонал пояснил, что предложение продиктовано спросом – с просьбой о проведении «женского обрезания» в клинику уже обращались.

          Чаще всего клиторэктомию называют именно «женским обрезанием», но такое определение некорректно. ВОЗ и ООН, где осуждающую клиторэктомию резолюцию приняли в 2012-м, используют другие – «калечащие операции на женских половых органах» (FGM от female genital mutilation) или «повреждение женских гениталий».

          По данным президента центра «Кавказ. Мир. Развитие» Саиды Сиражудиновой и авторов прогремевшего в 2016 году доклада правозащитной организации «Правовая инициатива», в России такого рода операции проводятся в высокогорных районах Дагестана среди некоторых аварских и андо-цезских народов. Делаются они, как правило, неофициально, на дому. При этом опрошенные журналистами «хирурги» и «пациенты» заявляли, что это необходимо, чтобы «девочка стала мусульманкой».

          Действительно, FGM часто ассоциируют с исламом, хотя к исламу такие операции прямого отношения не имеют. В Коране они не упоминаются, зато существуют исламские фетвы, прямо осуждающие FGM. Судя по всему, речь идет еще о доисламских практиках некоторых народов Африки, сохранившихся до наших дней. Также они существовали у индейцев Латинской Америки, но были искоренены европейскими колонизаторами.

          Другое дело, что ряд исламских богословов находят в FGM свои плюсы. Два года назад председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заявил следующее:

          «Ислам не предписывает обрезание женщин. Но необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. А это не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше».

          Не менее активными сторонниками «женского обрезания» являются богословы ИГИЛ* с теми же примерно мотивами. Собственно, для того, чтобы женщины не испытывали удовольствие от секса (а испытывали, например, боль), и проводится клиторэктомия. По оценке ВОЗ, общее число пострадавших по всему миру – порядка 130 миллионов человек. В основном это население Египта, Эфиопии, Эритреи, Йемена, Сомали, Судана, Мали, Чад, ЦАР, ряда других африканских стран.

          Но где Чад и кенийское племя кампа – а где высокогорный Дагестан с андо-цезскими народами. Откуда там подобные практики, тем более что в других российских республиках с мусульманским населением они не отмечены?

          Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что клиторэктомия является в Дагестане древней традицией. Судя по всему, проникновение этой дикости в нашу страну произошло уже после падения железного занавеса и провозглашения свободы совести. Тогда в Россию зачастили разнообразные миссионеры из-за рубежа.

          Вероятно, что в Дагестан «женское обрезание» «завезли» проповедники из Египта, которых было особенно много. Эта страна известна на весь мир как наибольшим количеством операций подобного рода, так и своими богословскими учебными заведениями. В итоге калечащие практики укоренились в труднодоступных районах Дагестана, менее всего соприкасающихся с цивилизацией и традиционным для республики взглядом на ислам. А теперь, как свидетельствует пример московской клиники, получили дальнейшее распространение.

          В Египте, а также в Эритрее, Йемене и ряде других стран, где проблема FGM стоит наиболее остро, «женское обрезание» запрещено. В России Госдума поднимала этот вопрос в 2016 году, однако безрезультатно. Впрочем, и без нового закона, согласно Семейному кодексу, лишение родительских прав предусмотрено в таких случаях, как «осуществление физического или психического насилия над детьми», «покушение на половую неприкосновенность детей», «умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей». 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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