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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Политтехнологи спасают Офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит.

    Зачастую новости из Украины – не то, чем они кажутся. Даже если подтверждают всt то, что мы об Украине думаем. 

    По данным украинских СМИ, с начала 2022 года от 40 до 60 процентов сотрудников дипломатических ведомств отказались возвращаться на родину после завершения своих командировок. А может быть еще больше. Покинуть, например, Соединенные Штаты решился только один человек, а требовали этого от двадцати.

    В каждом конкретном случае причины могут быть индивидуальными: от проблем финансового характера до страха перед репрессиями или отправкой на фронт. Но в целом картина выглядит однозначной: украинские дипломаты не верят в будущее государства, интересы которого представляют. А они – люди горадо более информированные, чем обычные обыватели.

    На этом фоне руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко вбросил в информационное пространство скандальную инициативу запретить украинским мужчинам выезд из страны года, как минимум, на три. В противном случае, считает он, украинцы не сохранятся как нация.

    Большинство украинских мужчин невыездные уже сейчас, из-за мобилизации. Но тут речь идет о некоем «мирном будущем». Поэтому предложение вызвало грандиозный скандал: украинцы не только дали понять, что перспектива «спасать нацию» ценой подобных ограничений их не устраивает, но и объявили Денисенко информационную войну. Быстро выяснилось, что его собственный сын все прошедшее с начала СВО время путешествовал по Европе и выкладывал в блог впечатления от посещенных городов.

    Стоит уточнить, что Украинский институт будущего – это организация, занимающаяся политическими технологиями и информационными операциями, а не вопросами образования. Она частная, но близка к действующей власти, что для украинских политтехнологов нынче залог не только успеха, но и выживания.

    Политтехнологов на Украине в принципе много, и еще десять лет назад они активно работали в том числе на российском рынке. Но породил их рынок внутренний - жесткая политическая конкуренция и насыщенная партийная жизнь, которую обслуживали люди типа Денисенко.

    Теперь ситуация немного иная. С одной стороны, под президента Владимира Зеленского выстроили вполне авторитарный режим (что, конечно не отменяет продолжения борьбы за власть и ресурсы «под ковром»). С другой стороны, это режим, его бенефициары и сам Зеленский буквально повернуты на «медийке», «пиаре» и иллюзиях в ущерб реальной политике.

    Поэтому политтехнологи не голодают. И Бондаренко, которого прежде связывали с некогда всесильным, но выдавленным Зеленским из власти экс-главой МВД Арсеном Аваковым, тоже нормально себя чувствует благодаря хорошим отношениям с главой Офиса президента Андреем Ермаком - «серым кардиналом» украинской политики и ключевым человеком в «партии войны».

    Денисенко в информационном пространстве было особенно много, когда украинский главком Валерий Залужный потеснил президента с первых полос мировых СМИ и стал его, так сказать, «затмевать». Тогда Украинский институт будущего очень старался объяснить всем вокруг, что успехи Зеленского несправедливо приписывают Залужному, а провалы Залужного – Зеленскому.

    С тех пор проблема решена: Залужный исчез с радаров. Было множество слухов о том, что он убит или превратился в «овощ» в результате тяжелого ранения (что он потом лично опроверг). Но особенности украинской политики таковы, что изъятие Залужного из новостей из-за ревности Зеленского – это самое правдоподобное объяснение.

    А самое правдоподобное объяснение материалам об исходе украинских дипломатов - атака на главу МИД Дмитрия Кулебу, которому пророчат скорую отставку. Место у него хлебное, претендентов на него много.

    Что же касается вброса о невыездном статусе для украинских мужчин, МВД Украины уже открестилось от этой идеи. Там поспешили высказаться, поскольку Бондаренко ошибочно называют советником главы МВД, очевидно, путая, с другим сооснователем Украинского института будущего - старым врагом России Антоном Геращенко.

    Это было нужно не МВД (МВД, если такая мера и впрямь понадобится, вообще не спросят). Это нужно было Офису президента и лично Ермаку, чтобы забить информационное пространство, дать украинцам повод для возмущения и отвлечь  от провала переговоров в саудовской Джидде.

    Они сразу пошли не по плану Киева, и закончились для украинского руководства неудачно даже с точки зрения лояльных Зеленскому западных СМИ. А Офис президента Украины накачал этот «саммит без России» неоправданными ожиданиями. Только вместо ощущения, будто «страны глобального Юга» готовы принять т.н. «мирный план Зеленского» и настроены против России, у особо патриотичных украинцев создалось ощущение «зрады» – того, что официальный Киев больше не будет требовать вывода российских войск для начала переговоров с Москвой.

    Отвечал за саммит лично Ермак. А Украинский институт будущего в последнее время сконцентрировался на убыли населения и том самом «вымирании нации». Цифры действительно страшные (для Украины). И ранее газета ВЗГЛЯД разбирала эту демографическую катастрофу подробно.

    Да, Украина стареет. Да, рождаемость радикально сократилось. Да, более 8 млн человек покинули страну, причем только половина (по данным того же Денисенко) подразумевает для себя возвращение обратно.

    То есть Денисенко месяцами был погружен в проблему. Но радикальный метод ее решения (который, на самом деле, вряд ли что-либо решит) предложил именно сейчас, когда Ермаку очень нужно было.

    Когда украинцы высказали околовластному политтехнологу все, что о нем думают, а власть как будто «сдала назад», ощущение «зрады» вновь сменилось ощущением «перемоги» (это традиционные для общественного мнения Украины «качели»). Информационная спецоперация состоялась.

    Если же отделить технологии от реальной политики, перспективы у идеи Бондаренко изначально сомнительные. Если бы власти Украины действительно заботила судьба украинской нации, они реализовали бы Минские соглашения или, на крайней случай, не вышли бы из мирных переговоров, которые стартовали вскоре после начала СВО.

    Вместо этого по настоянию Запада был выбран вариант с «разгромом России», то есть с «войной до последнего украинца». Вот вам и вымирание нации.

    Когда-нибудь военная стадия конфликта закончится просто в силу того, что вечной быть не может. Открытым остается вопрос, сколько к тому моменту на Украине останется людей и каковы будут ее границы. Но в то, что Зеленский и Ко доведут страну до такого состояния, что удерживать там жителей придется насильно, как в колония-поселениях, легко поверить уже сейчас.

    Сложно поверить, что украинские элиты, в значительной части тоже состоящие из мужчин, будут усложнять себе возможность к бегству, как и лишать населения объединяющей его мечты о вступлении в Евросоюз. Не всей страной (в это на самом деле верят немногие), а индивидуально. Ногами.     

    Если судить по поведению украинских дипломатов, это осознанный выбор большинства. Реалполитик по-украински.

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