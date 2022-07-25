ФСБ вынудила разведку Украины раскрыть ценные секреты

Федеральная служба безопасности сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону самолетов российских ВКС. Это позволило нашей контрразведке заполучить данные о расположении средств ПВО Украины, схемы аэродромов и карты высот. На что рассчитывала украинская разведка, пытаясь подкупить российских летчиков, какова роль в этой авантюре британской MI6, и как спецслужбам удалось сорвать операцию противника?

В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Планировалось угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Сообщается, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что украинская разведка сама раскрыла перед Россией расположение средств ПВО и аэродромов Украины. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».

Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Помимо этого, выяснилось, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки.

В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», - добавил он.

В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани. «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.

Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т.д.)», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого – члены семьи военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.

В то же время военные эксперты обращают внимание на профессионализм российских контрразведчиков во время оперативной игры с украинскими разведчиками, которых курировали специалисты из стран НАТО. С другой стороны, представители ГУР МО Украины и НАТО допустили несколько примитивных ошибок еще на этапе подготовке операции.

«Похоже, в минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.

«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.

При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру. «Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – полагает Попов.

В то же время президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров убежден, что «диверсионные атаки ГУР МО Украины не прекратятся до тех пор, пока Вооруженные силы России не завершат специальную военную операцию».

«Украинской разведке было важно, чтобы эти самолеты пилотировались летчиками, которые умеют ими управлять. Поэтому процесс вербовки был длительным, в нем было задействовано много участников. Все это говорит о развертывании внутри России диверсионной работы и агентурной сети разведывательного управления минобороны Украины», – рассказал эксперт.

«С февраля на территорию нашей страны въехали свыше 3 млн украинцев и это, конечно, не только беженцы – среди них могли успешно прятаться диверсанты и лазутчики», – полагает собеседник. «Операция ФСБ успешно состоялась благодаря должной подготовке сотрудников и их высочайшему профессионализму. Наша контрразведка, без преувеличения, предотвращает большие трагедии», – убежден он.

«На текущий момент мы не видели ни одного прокола российских органов безопасности во время проведения специальной военной операции на Украине. За этим стоит ответственная работа всей службы. Также есть все основания полагать, что у ФСБ достаточно сильный аппарат и широкая сеть своей агентуры на Украине», – отметил Гончаров. «Но сильно хвалиться пока рано. Время сейчас крайне сложное и операция на Украине все еще продолжается. Думаю, по ее завершению можно будет дать более точную оценку работе наших спецслужб», – добавил он.

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«Очевидно, что ГУР МО Украины в этой истории выступало исключительно в роли исполнителя. Главными же игроками были западные спецслужбы. Они пытались провернуть операцию по примеру тех, которые проводились в годы холодной войны», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам собеседника, «противник хотел получить с этого некие пропагандистские выгоды». «Нам удалось не только пресечь попытку угона российских самолетов ВКС, но и путем оперативной игры проникнуть в ее замыслы и получить от противника крайне ценные сведения. Это позволяет ВС России наносить более точные удары по позициям ВСУ», – заметил он.

«Эта операция получила еще и большой медийный эффект. Уже сейчас наносятся своего рода удары по иностранным лицам, которые оказались «замазаны» в этой истории», – добавил эксперт, имея в виду болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

«Думаю, противник и дальше будет прибегать к подобным провокациям, будет и дальше гнуть пропагандистскую линию. Но мы видим, что ситуация прекрасно отслеживается нашими спецслужбами, никто не недооценивает противника. Борьба разведок и контрразведок продолжится на разных уровнях», – резюмировал Рожин.

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