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18 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:45  |  vz.ru
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

Запорожская АЭС получит новую защиту от ВСУ кадр из видео
На Запорожской атомной электростанции стали возводиться специальные сооружения для защиты ряда ее критических объектов от украинских обстрелов. Какие именно части станции наиболее уязвимы, чем именно они будут прикрыты и почему эти меры в итоге позволят прекратить идущий от Украины ядерный шантаж? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев
    		   18 декабря 2022, 20:42
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника?

    Украинские власти предприняли попытку убить начальника российского Генштаба, замминистра обороны, генерала армии Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий. С таким утверждением в субботу выступило авторитетное американское издание The New York Times (NYT).

    Источники газеты сообщили, что американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова. Но Киеву якобы все равно стало известно о планах главы Генштаба, и украинские силовики решили действовать самостоятельно. Тогда США пошли на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией – однако в ответ Киев заявил, что атака уже началась, и в итоге покушение оказалось неудачным, говорится в публикации NYT.

    При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, отмечает ТАСС. Вслед за появлением статьи The New York Times советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с утверждением, что покушение планировалось весной, когда Герасимов находился с поездкой на позиции ВС России в Изюме (Харьковская область). ВСУ якобы атаковали точку, где мог находиться начальник российского Генштаба, но он успел уехать чуть раньше, заявил Арестович.

    Как показали события с начала СВО, заявления советника офиса Зеленского Арестовича нельзя считать заслуживающими доверия. Иное дело – какова причина появления основного материала в американском издании, которое, как считается, выражает точку зрения вашингтонского истеблишмента.

    «The New York Times дала развернутый материал, в целом посвященный негативному описанию «провалов и ошибок» армии России – как эту тему понимают и Пентагон, и большая часть американского политического класса», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. В этом контексте и была преподнесено сообщение о стремлении США предотвратить атаку на Герасимова.

    Любопытно то, что New York Times говорит о некой рассогласованности действий Вашингтона и Киева, и о своеволии последнего. При этом сами же западные СМИ признавали, что важные для Украины операции и диверсионные атаки проводится в тесной координации с США. Так, в мае Би-Би-Си сообщала о том, что США поставляли Украине разведданные, которые помогли ВСУ при атаке на ракетный крейсер «Москва». О том, что разведка США передавала Киеву сведения о местонахождении корабля, сообщал и телеканал CNN.

    За несколько месяцев до теракта на Крымском мосту, летом этого года в акватории Черного моря, близкой к Керченскому проливу, фиксировали пролеты британского стратегического самолета-разведчика RC-135W. В минувшую пятницу источник RT сообщил, что «США и Польша помогали Украине с дронами, которые Киев использовал для нанесения ударов по Крыму». Чуть ранее лондонская The Times опубликовала статью, из которой следовало – США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России.

    «В своей поддержке Украины американцы подошли к той точке, за которой для них становится непонятно – когда именно, после какого шага Россия им заявит: «Вы перешли последнюю красную линию», – рассуждает военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, сама по себе версия о том, что американцы в последний момент остановили украинцев, «не стоит выеденного яйца». Но важно понять, зачем они преподнесли эту историю таким образом.  

    «Дело в том, что параллельно этой публикации появились сообщения о том, что американцы и британцы пытаются найти точки соприкосновения с Россией через наш Генеральный штаб», – указывает Леонков. Действительно, практически синхронно с появлением статьи NYT начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимовым. Леонков указывает:

    «Для того, чтобы намерение выглядело убедительно, и идет информация о том, что США не дали украинцам уничтожить нашего начальника Генштаба во время инспекции».

    Попытки наладить контакты на уровне Генштабов двух стран объясняются тем, что еще до начала СВО все остальные каналы связи Москвы и Вашингтона были разорваны, полагает Леонков. С его точки зрения, политическое руководство США уже не может доверять данным американских разведслужб и аналитиков об оборонных возможностях России. «Их разведка ошибается. Они считали, что у нас скоро должен был иссякнуть запас ракет, но они не заканчиваются. Считалось, что экономические санкции должны были лишить нас элементной базы для вооружений – но и это не подтверждается», – указал Леонков.

    Вполне возможно, что в Вашингтоне извлекли урок из поездки в Москву главы ЦРУ Уильяма Бернса и встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве в ноябре 2021 года, полагает Леонков. «Это было совещание, которое запросили американцы по своей инициативе – где мы им объяснили наше отношение к международной безопасности. Встреча, кстати, повлияла на американскую сторону. В Вашингтоне сменили риторику касательно ядерного оружия», – заметил эксперт. Очевидно, что сейчас, в условиях продолжающейся СВО, подобные прямой диалог руководства американской спецслужбы с российскими силовиками невозможны.

    Но есть и опыт взаимодействия по линии Генеральных штабов – точнее, между начальником российского ГШ Герасимовым и Объединенным комитетом начальников штабов США  во время сирийской кампании, заметил Леонков. Тогда предметом обсуждения было – не допустить инцидентов в сирийском небе в момент нахождения там ВКС России и авиации коалиции НАТО, напомнил эксперт. «Американцы решили вновь использовать такую линию контактов, поскольку, обрубив все связи, они лишили себя понимания – каковы наши реальные возможности и намерения», – сформулировал свою версию военный эксперт.

    Американист Малек Дудаков видит ситуацию несколько иначе. Он допускает, что американцы действительно могут удерживать киевских подопечных от шагов, опасных для США (и для мира в целом). Вне зависимости от степени достоверности информации NYT, она укладывается в линию поведения Соединенных Штатов в украинском конфликте, полагает Дудаков.

    «Из сообщения следует, что США проявляли определенную сдержанность, полагая, что если они позволят Украине совершить покушение на представителя высшего военного руководства России, то это приведет к значительной эскалации конфликта. Россия этого, со всей очевидностью, не простит – и реальнее становится опасность применения ядерного оружия», – отметил эксперт.

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    Как в свою очередь указывает Леонков, у США нет всей полноты картины возможностей России в ядерной сфере – и это также не может не беспокоить Вашингтон. «Мы отказали американцам в инспекциях наших военных объектов в рамках договора СНВ-3 по ядерной триаде, – напомнил военный эксперт. – Причина приостановки инспекций была логичной – поставки американских вооружений Украине. При этом Россия производит перевооружение полка РВСН на межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым планирующим комплексом «Авангард». На боевое дежурство встают ПГРК (подвижные грунтовые ракетные комплексы) «Ярс».

    «Американцы видят, что мы наращиваем свою ядерную мощь, но не понимают, когда и при каких условиях мы можем по ним ударить. Поэтому и идут на все возможные контакты, которые позволили бы прояснить эту ситуацию. Похоже, что в Вашингтоне наблюдается некий кризис принятия решений», – подчеркивает Леонков.

    Американцев, конечно, нельзя считать силой, которая направляет действия Киева в мирное русло, отмечает Дудаков. «США продолжают поставлять оружие, продолжают политически поддерживать Киев», – указал политолог. Но при этом Вашингтон определенно не заинтересован, чтобы происходящее вышло за рамки локального конфликта.

    «В рамках ограниченного конфликта американцы продолжают стремиться к цели, которая была поставлена ими еще весной – добиться стратегического ослабления России, – напомнил Дудаков. – Но у них нет желания того, чтобы этот конфликт перерос в масштабное столкновение России и НАТО. Они, конечно, будут всячески пытаться сделать так, чтобы этого не случилось – но конфликт продолжился в вялотекущем формате как можно дольше». Именно поэтому они не готовы пойти на какие-либо переговоры с Россией, о чем неоднократно говорили представители администрации Джо Байдена, заметил эксперт-американист.

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