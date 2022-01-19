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19 января, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия. Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Как Южная Осетия сбежала в Россию из Грузии

Независимость республики Южная Осетия досталась с большим трудом Александр Вильф/РИА Новости
Ровно 30 лет назад, 19 января 1992 года, в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона – и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Как объяснить этот парадокс – и почему референдум проходил в режиме спецоперации? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Порошенко еще раз унизил Зеленского

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко. Подробности...

Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза. Подробности...
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Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Подробности...
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    Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом
    		   19 января 2022, 11:00
    Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого?

    19 января в Россию с двухдневным визитом прибывает новый президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси. Это его третий визит за рубеж с момента вступления во власть (до этого он побывал в Таджикистане и Туркменистане), а также первый визит иранского президента в нашу страну с 2017 года.

    Иранские СМИ, конечно, пишут о том, что визит осуществляется в максимально дружелюбной атмосфере. «Иран и Россия близки, как никогда ранее», – гласит заголовок издания Tehran Times. И в статье говорится, что основные цели визита – экономические.

    «Как страна, которая всегда поддерживала Иран перед лицом жестоких и односторонних санкций, Россия имеет огромный потенциал для того, чтобы стать близким союзником Ирана в экономической отрасли (близким, но не ближайшим – после заключения пакета инвестиционных соглашений на сотни миллиардов долларов это место застолбил за собой Китай – прим. ВЗГЛЯД). Политические отношения между странами всегда были на высоком уровне, однако экономическое и торговое сотрудничество в таких отраслях, как передовые технологии и аэрокосмическая промышленность, не соответствуют масштабным возможностям двух стран, и ситуацию надо исправлять», – продолжает издание.

    Поэтому президент Раиси везет в Россию проект соглашения о стратегическом партнерстве сроком на 20 лет. Которое, конечно, будет обсуждать с российской стороной. А помимо этого – решать, каким образом продвигать экономическое сотрудничество в условиях, когда российские бизнесмены опасаются работать в Иране из-за санкций и специфики местного законодательства.

    Удобный предлог

    Однако не соглашением единым ценен визит.

    «Иран позиционирует новое соглашение как главный элемент визита Раиси в Россию и продолжение того тренда, который был начат с вхождением Ирана в ШОС в самом начале правления его администрации, – пишет Фардин Эфтехари из Тегеранского университета. – Однако Раиси вряд ли едет в Россию лишь для переговоров об этом соглашении. Соглашение скорее является удобным предлогом для обсуждения более широкого круга вопросов и координации позиций по различным двусторонним и международным темам. Среди них процесс реконструкции в Сирии, национальное примирение в Афганистане, а также хрупкость системы безопасности на Южном Кавказе».

    И если сирийский вопрос, очевидно, долгоиграющий, то афганский и кавказский требуют немедленного внимания президентов и координации позиций. Все три конструктивные внешние державы, заинтересованные в стабилизации ситуации в Афганистане, то есть Россия, Китай и Иран, сейчас ведут переговоры с «Талибаном» об условиях его признания.

    Иран как страна, имеющая из всей троицы самые сложные отношения с талибами, не хочет остаться в процессе признания за бортом – то есть желает синхронизировать свою политику с Россией и Китаем. Не только в процессе признания, но и в принципе по вопросу превращения Афганистана в не создающего проблем соседа. И тут Тегеран, конечно, встретит полное понимание Москвы – Кремль, судя по всему, не против координации. У России и без Афганистана достаточно проблем, требующих пристального внимания.

    С Южным Кавказом будет сложнее. Под «хрупкостью системы безопасности» на Южном Кавказе иранцы понимают резкое усиление турецкого влияния в регионе. Это влияние угрожает не просто внешнеполитическим интересам Исламской Республики, но и ее территориальной целостности (спонсируемый турками азербайджанско-тюркский национализм мутит воду в населенных азербайджанцами северных провинциях Ирана).

    Вот уже много месяцев иранцы зондируют почву на предмет совместного с Российской Федерацией сдерживания Турции – и не получают того ответа, на который рассчитывают. Некоторые эксперты, конечно, говорят о недооценке российской стороной турецкой угрозы – но другие указывают и на трезвую оценку иранских возможностей как партнера в политике сдерживания.

    Иран ведь пытается усидеть на двух стульях

    – с одной стороны, сдержать Турцию, но, с другой стороны, не предпринимать никаких публичных действий в этом направлении, дабы не вызывать антиправительственных выступлений в тех самых населенных азербайджанцами регионах. То есть он готов помогать России, но втихаря и за кулисами – а Москва быть наконечником копья не собирается.

    Еще одной важной политической темой будет, конечно, судьба ядерной сделки с Западом. С момента прихода Джо Байдена к власти Штаты пытаются реанимировать сделку и вернуть в нее Иран, однако Тегеран занял очень грамотную и юридически безупречную позицию. Иранцы хотят, чтобы сначала США сняли незаконно введенные санкции, затем Иран «какое-то время» понаблюдает и убедится в их снятии, а уж затем возвратится к сделке.

    Штаты такой «прыжок веры» совершать не хотят – просто потому, что не доверяют Тегерану. Технически, конечно, этот «прыжок» проблем не доставит – США сняли санкции, увидели нежелание Ирана возвращаться к сделке и вернули санкции обратно. Однако в политическом плане это будет позиционироваться как слабость президента Байдена, которую демократы не могут себе позволить в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Именно поэтому тут нужен посредник, в качестве которого может выступить Россия.

    Баланс и деньги

    Помимо политических вопросов стороны обсудят и военные. Появились сообщения, будто бы ожидается подписание оборонных контрактов аж на 10 млрд долларов – включая ремонт и модернизацию иранских МиГ-25 и Су-24МК, а также поставку истребителей Су-35 и систем С-400.

    И если с «сушками» вопросов, скорее всего, не будет (они уже готовы – это, по слухам, та партия, которая должна была быть поставлена Египту и от которой Каир отказался под американским давлением), то продажа С-400 находится под вопросом. По мнению некоторых экспертов, она может противоречить основам российской внешней политики.

    Дело в том, что Российская Федерация придерживается четкого правила: она сотрудничает со всеми, кто готов сотрудничать с ней, и не сотрудничает с одними лояльными ей державами против других лояльных. Именно поэтому, например, Москва активно взаимодействует с Тегераном на сирийском пространстве, но не участвует во внутрирегиональных разборках Ирана с Израилем и Саудовской Аравией – другими партнерами России.

    И не участвует в сделках, которые меняют военно-политический баланс сил между этими игроками. Почему, собственно, и было достигнуто уникальное взаимопонимание с Израилем о том, что Тель-Авив не трогает новейшее российское оружие, передаваемое сирийской армии, но может атаковать его в том случае, если сирийцы передают его «Хезболле» или иранцам.

    Между тем поставка С-400 Ирану способна кардинально поменять этот самый баланс сил. Российская система ПВО обнуляет хоть не слишком высокие, но все-таки реалистичные шансы Израиля нанести ракетно-бомбовый удар по объектам иранской ядерной инфраструктуры (если вдруг Тегеран с Вашингтоном не придут к соглашению о возвращении Ирана и США в ядерную сделку).

    У оборонной сделки есть и еще один спорный момент – вопрос оплаты. У иранцев нет «живых» денег, и они хотят провести оплату за счет предоставления российским компаниям доступа к иранским газовым месторождениям на Каспии, в частности к недавно открытому Чалусу. Однако эксперты сомневаются в том, что Москву такой вариант устроит.

    «Иранский газ нам не нужен. Непонятно, как использовать и как его получать. Газопровод через Каспий в Россию строить нельзя. Мы сами против подобного проекта из Туркмении в Азербайджан», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

    По всей видимости, и этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита. Важного, нужного, интересного – но очень непростого. Главное, чтобы сторонам хватило этих двух дней. 


     
     
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