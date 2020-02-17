Ближний Восток готов доверить свои интересы только Москве

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 00:38  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              В день, когда в Москве начались переговоры России и Турции, прошла и конференция клуба «Валдай» по Ближнему Востоку. Она собрала политиков и политологов всего арабского мира. Пока дипломаты пытались снять напряженность, возникшую между Москвой и Анкарой, политологи обсуждали новый тренд – растущий спрос на помощь со стороны России, которая стала в регионе наиболее успешной миротворческой силой.

              Ливийцы будут сопротивляться внешней агрессии, в том числе турецкой, всеми силами и средствами, пригрозил в понедельник глава МИД временного кабинета министров Ливии Абдельхади аль-Хвейдж. Он выступил в Москве на полях конференции «Ближний Восток в эпоху перемен – к архитектуре новой стабильности», созванной международным дискуссионным клубом «Валдай».

              По словам министра, высадка турецких военных на ливийской земле – это безусловно не вмешательство, а агрессия. «Это попытка нового завоевания Ливии турками», – возмутился аль-Хвейдж. Он напомнил, что Ливия и другие арабские страны много веков входили в состав Османской империи, поэтому отстали в развитии. «Мы будем противостоять турецкой попытке завоевания Ливии, равно как и любой другой внешней попытке нас подчинить», – цитировал ТАСС министра.

              Напомним, аль-Хвейдж входит в правительство, которое действует в Тобруке на востоке Ливии. На стороне этого правительства – и против Правительства национального согласия, заседающего в Триполи – воюет армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

              Глава «тобрукского» МИДа противопоставил действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана («когда мы говорим о мире, Эрдогана совершенно не имеем в виду») и усилия российского лидера Владимира Путина по примирению враждующих сторон. «Поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского кризиса. Мы приветствуем и благодарим президента Путина», – сказал министр.

              «Мы надеемся, что Россия поможет найти и решение ливийского вопроса.

              Она играет незаменимую роль в примирении сторон ливийского конфликта», – вторил ему в интервью газете ВЗГЛЯД бывший генсек Лиги арабских государств, экс-министр иностранных дел Египта Амр Муса, который также принял участие в конференции «Валдая». Собеседник, который возглавляет «Коллегию мудрецов» Африканского союза ранее назвал важным и самоочевидным приглашение представителей Москвы на саммит Афросоюза по Ливии, который прошел в конце января.

              «Вовлечение Турции в конфликт, которое мы наблюдали совсем недавно, сыграло резко негативную роль. Недопустимо и присутствие нерегулярных формирований на ливийской территории», – добавил Муса, имея в виду переброску в Ливию боевиков из протурецких группировок, воевавших ранее в сирийской провинции Идлиб.

              Участники конференции, прибывшие из США, призвали к решению проблемы с боевиками в Идлибе каким-то особым, очевидно не военным способом. Напомним, что в понедельник президент Сирии Башар Асад объявил, что наступление на Идлиб продолжится.

              «Весь мир обеспокоен ситуацией в Сирии. Необходимо найти решение по скоплению в Идлибе 40-50 тысяч боевиков. Это решение пока не придумали, но оно точно должно быть», – сказал газете ВЗГЛЯД директор программы конфликтного регулирования в Центре Картера Хрэр Бальян.

              Политолог призывает Вашингтон признать новую реальность и сменить свое отношение к Дамаску. «Мы не можем все больше и больше ужесточать санкции в отношении Сирии. Это не решение проблемы. Это лишь разрушает и уже разрушило будущее страны. С другой стороны, нужно разговаривать об изменениях нашего взаимодействия с Дамаском. Эта ситуация должна обсуждаться в атмосфере, где все могут разговаривать друг с другом, а не наперекор друг другу», – отметил американский эксперт.

              Судьба Идлиба решается на Смоленской площади

              Участники конференции отмечали, что конфликты в Ливии и Сирии в последнее время сплелись в один общий узел – причем в обеих странах интересы Москвы и Анкары оказались прямо противоположными. Поэтому эксперты «Валдая» не скрывали, что внимательно следят за российско-турецкими переговорами по Идлибу, в тот же день открывшимися в Москве.

              Пока ничего конкретного о своих беседах дипломаты не сообщали, однако в самой Сирии российские и турецкие военные в понедельник возобновили совместное патрулирование в районе города Рас-эль-Айна и населенного пункта Абу-Расин. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Наблюдатели не исключают, что это первые результаты встречи в Москве. Во вторник переговоры должны продолжиться.

              «Поступает информация о том, что Турция начала предпринимать первые активные, реальные шаги для вытеснения джихадистских группировок из некоторых районов Идлиба на запад, в сторону турецкой границы. Это касается и столицы провинции – города Идлиб, и некоторых других районов», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

              Судя по сообщениям с переговоров, стороны договорились о необходимости быстрого снижения напряженности на местах, а также предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Идлибе. По оценке Быстрицкого, Москве пока удается сохранять уникальную посредническую роль в сирийском конфликте. «Мы учитываем интересы Турции, естественно, учитываем интересы и Сирии, а также интересы других государств в регионе, которые иногда трудно совместить. Но это возможно», – подчеркнул собеседник.

              Старший советник главы МИД Ирана, бывший иранский посол в Москве доктор Мехди Санаи призвал Анкару выполнять Сочинские договоренности, которые, в частности, подразумевают очистку Идлиба от джихадистов. «Иран позитивно оценивает совместную работу трех стран – России, Ирана и Турции. Мы надеемся на развитие соглашений в Сочи, что этот темп в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии продолжится», – сказал доктор Санаи газете ВЗГЛЯД в кулуарах конференции.

              Дипломат подчеркнул: в обострении ситуации на Ближнем Востоке виновны внешние игроки, которые без всяких на то оснований вмешались в дела стран региона.

              Выступивший на конференции и замглавы МИД России Игорь Моргулов также обвинил в разжигании конфликтов, которые сотрясают страны арабского мира и Ближнего Востока, внешнего игрока – а именно Запад. «Мы наблюдаем катастрофические последствия геополитической инженерии Запада, с которыми приходится иметь дело не только странам региона, но и всему миру», – констатировал он.

              Распространение террористических групп, «прошедших обкатку в этом регионе мира», «расползание радикальной идеологии», беспрецедентный рост потоков беженцев, незаконный оборот оружия – все это представляет непосредственную угрозу международной безопасности и непосредственно затрагивает интересы России, подчеркнул замглавы МИД.

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