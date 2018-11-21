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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
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Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мираФото: Станислав Красильников/ТАСС
Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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          Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

          Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мира   18 декабря 2018, 14:52
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями.

          Во вторник в Минобороны назвали «конспирологическим бредом» утверждения о том, что в 2016 году тогдашний начальник ГРУ Игорь Сергун не умер своей смертью в России, а погиб в Ливане. Как заявили в оборонном ведомстве, «Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о смерти Сергуна в Ливане рассказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в ходе допроса в ФБР в январе 2017 года. Эти показания были опубликованы только сейчас.

          Согласно официальной версии, Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха. В мае 2016 года стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил Сергуну звание Героя России за успешные действия ГРУ в Сирии и реорганизацию военной разведки. Вместо Сергуна ГРУ возглавил генерал-лейтенант Игорь Коробов, который умер в ноябре 2018 года. Новым начальником ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, внезапная смерть Сергуна озадачила Запад. Впервые ливанская версия всплыла сразу после известия о кончине начальника ГРУ. Американская исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», сообщила об убийстве Сергуна 1 января 2016 года во время выполнения секретной миссии в ближневосточной стране. Такая же версия излагалась в прессе соседнего государства – Израиля, ближайшего союзника США в регионе.

          Член сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который в свое время вместе с Сергуном получал орден из рук президента, назвал происходящее попыткой дискредитировать Россию.

          «Игорь Сергун болел. Я хорошо знал его. У него были проблемы. Это очень достойный человек. То, что сегодня пытаются сказать – даже логики их не понимаю.

          Если так было, то зачем это скрывать? Но случилось то, что случилось, и над светлой памятью очень достойного человека не очень правильно ерничать и заниматься неблаговидными вещами, тем более это очень известный и прославленный российский разведчик», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

          Он добавил, что если господам на Западе неймется, то «пускай дальше занимаются какими-то конспирологическими вещами». «Все равно свой упадок они нарисовали сами. Я вижу агонию в их поступках, действиях – во всем. Сегодня в попытке русофобии, безоглядной ненависти и желания дискредитировать Россию они переходят мыслимые и немыслимые пределы. Они уже потеряли человеческий облик, лицо, здравый смысл и чувство такта», – подчеркнул сенатор.

          Сама специфика работы Сергуна не может не порождать разного рода предположения относительно обстоятельств его смерти. 

          Эксперты отмечают, что Сергун – это человек, который знал многие секреты, именно поэтому его уход озадачил зарубежные разведки. Историк спецслужб и генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный напомнил, что изначально было две версии смерти начальника ГРУ.

          «Другая версия, помимо официальной, была озвучена именно израильской разведкой «Моссад» через СМИ о том, что Сергун был ранен в ночь на 1 января 2016 года в Ливане, а уже потом перевезен в спецбольницу ФСБ России в Подмосковье, где и скончался», – сказал Малеваный газете ВЗГЛЯД.

          Малеваный особо подчеркнул, что начальник ГРУ России – это очень высокий уровень спецслужб РФ, «поэтому на тот и на сегодняшний момент существует только две версии о месте смерти Сергуна: в Ливане и в Подмосковье».

          «Официально было озвучено, что Сергун умер от излишнего темпа работы, сердце не выдержало и наступил инфаркт. А израильская разведка изначально озвучила версию покушения на Сергуна в Ливане в связи с его работой. По израильской версии, это произошло с 31 декабря на 1 января. Все-таки, как и израильские ребята говорят, эта версия может быть и бытовой», – отметил эксперт, подчеркнув, что до сих пор информация о том, что на самом деле произошло в ту ночь, «является секретом».

          Что касается достоверности обеих версий, то Малеваный назвал «Моссад» одной из лучших разведок в мире. У профессионалов из «Моссада», видимо, есть в Ливане серьезные контакты в местной еврейской общине, предположил собеседник. «Это внутренняя агентурная разведсеть, которая, вполне возможно, и доложила руководству «Моссада» о том, что произошло с Сергуном. В любом случае, человек такого уровня всегда является секретоносителем», – отметил Малеваный.

          Сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета Саймон Ципис не стал спекулировать на версиях смерти Сергуна. Он отметил, что если смерть действительно произошла в Ливане, то единственное, что мог там делать Сергун, – сотрудничать либо консультировать группировку «Хезболла», чья штаб-квартира находится в Бейруте. Там же, по его словам, в подземельях скрывается глава группировки Хасан Насрулла.

          «Группировка «Хезболла» принимает активное участие в боях и в военных действиях российской армии на земле внутри Сирии. Фактически это серьезный союзник сегодняшней политики России в Сирии... Поскольку «Хезболла» – шиитская группировка, она на стороне Асада (президент Сирии Башар Асад) и воюет с его врагами», – сказал Ципис газете ВЗГЛЯД.

          Насколько глубоким могло быть сотрудничество России с «Хезболлой», «можно судить по тому, что человек такого высокого ранга находится в Ливане, если он там находился». Эксперт предположил, что Сергун мог вести переговоры непосредственно с Насруллой.

          «Если все это было так, то для Израиля это негативный знак, потому что Израиль считает «Хезболлу» соперником номер два после Ирана. Эта организация – фактически военизированное образование, которое, как «Исламское государство*», имеет свою артиллерию, тяжелые вооружения, танки и т.д. Для нас это стратегическая угроза, в то время как, например, ХАМАС – это просто тактическая угроза», – пояснил Ципис.

          Эксперт добавил, что Израиль знает о помощи России «Хезболле» в виде оружия, военного инструктажа и консультирования. «Для нас не новость, что Россия помогает нашим врагам. Россия на протяжении многих лет, еще со времен Советского Союза, помогает и ХАМАСу, и «Хезболле». Это так называемая Realpolitik, то есть политика, которую мы принимаем такой, какая она есть», – подытожил Саймон Ципис.

          Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов подчеркнул, что Сергун выполнял серьезные государственные задачи и мог оказаться в любой точке земного шара.

          «Что такого странного, что человек мог оказаться в Ливане? Он мог оказаться где угодно. У него работа такая. Какие вопросы он решал – не нам судить об этом, он выполняет поручения президента РФ, поэтому строить здесь домыслы бессмысленно», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

          Он считает неслучайным то, что американцы именно сейчас решили поднять эту тему. По его словам, США «постоянно пытаются создать турбулентность вокруг всяких событий, которые уже произошли». «Когда у них не хватает поводов для очередной «сенсации», то из шкафа вытаскиваются скелеты и начинается имитация каких-то действий... Любую жизненную ситуацию у нас американцы пытаются использовать как загадку, как некое свидетельство какой-либо особой позиции РФ. Это очередная попытка США вернуть Россию на информационное поле. Попрыгать на костях умерших людей им тоже доставляет удовольствие», – подытожил Михайлов.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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