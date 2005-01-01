Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров) (фото: oceancoyacht.com)

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