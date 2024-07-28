  • Новость часаВо Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук
    Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС
    Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
    Россия осудила ракетный удар по детям на Голанских высотах
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    55 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    23 комментария
    28 июля 2024, 18:40 • Фоторепортаж

    В России с размахом отметили День ВМФ

    По всей стране прошли морские парады, приуроченные к 328-й годовщине основания ВМФ России. Главное мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. На нем по традиции присутствовал и президент РФ Владимир Путин (фото: Михаил Киреев)

    О готовности к началу парада президенту доложил главнокомандующий флотом адмирал Александр Моисеев. Всего в мероприятии приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, а также более двух с половиной тысяч военнослужащих (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

    Для показа в акватории Невы были расставлены пять кораблей современных проектов и четыре парусника: линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск», шхуна «Ольга», куттер «Лукулл» и шхуна «Юный Балтиец» (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

    Кроме того, во время парада были зажжены факелы Ростральных колонн. При этом они будут продолжать гореть вплоть до вечера (фото: Михаил Киреев/РИА Новости)

    В параде приняли участие и иностранные суда. ВМС Алжира были представлены учебным кораблем «Суммам», Китая – эсминцем с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо», а Индии – фрегатом «Табар» (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Кроме того, гостями мероприятия стали командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин и его китайский коллега Ху Чжунмин (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)

    В акватории Калининградского морского канала также развернулись масштабные праздничные события. Парадную линию составили семь кораблей: флагман флота эскадренный миноносец «Настойчивый», судно связи «Федор Головин», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Пассат», ракетный катер «Чувашия» (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

    Кроме того, представители командования Балтийского флота, органов власти области и ветеранских организаций возложили венки к памятнику Петру I. Празднования продолжились большим количеством мероприятий на суше (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

    Празднования состоялись и на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Здесь прошел масштабный парад кораблей, а также военно-морское шоу (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

    Утром воскресенья катер связи «Ураган» с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

    На причале состоялось торжественное построение, в котором также приняли участие моряки из Вьетнама и КНР (фото: Мария Смитюк/ТАСС)

    Иностранные гости прибыли во Владивосток с деловым заходом на этой неделе (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

    Затем на водной станции ТОФ для зрителей было организовано зрелищное военно-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

    Зрители также увидели показательные выступления морских пехотинцев и познакомились с ансамблем «Морпехи России» (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

    Во время шоу береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Финальным аккордом стала высадка морского спецназа (фото: Мария Смитюк/ТАСС)

    Праздничные мероприятия привлекли внимание многих горожан, где проходили морские парады. В Петербурге набережная Невы стала заполняться уже с восьми утра (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

    Зрители сообщали о том, что мероприятие, по их оценке, прошло на высоком уровне. Тысячи горожан получили положительные эмоции от увиденного (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

    Помимо парадов, по всей стране проводилось большое количество мероприятий, посвященных Дню ВМФ. Каждое из них привлекало колоссальное внимание со стороны местных жителей (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

    Главное
    Медведев: Россия будет давать жесткий отпор Трампу или любому другому лидеру США
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    От удара молнии в подмосковном парке «Патриот» погиб человек
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок
    Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года, закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............