В России с размахом отметили День ВМФ

По всей стране прошли морские парады, приуроченные к 328-й годовщине основания ВМФ России. Главное мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. На нем по традиции присутствовал и президент РФ Владимир Путин (фото: Михаил Киреев)

О готовности к началу парада президенту доложил главнокомандующий флотом адмирал Александр Моисеев. Всего в мероприятии приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, а также более двух с половиной тысяч военнослужащих (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

Для показа в акватории Невы были расставлены пять кораблей современных проектов и четыре парусника: линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск», шхуна «Ольга», куттер «Лукулл» и шхуна «Юный Балтиец» (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Кроме того, во время парада были зажжены факелы Ростральных колонн. При этом они будут продолжать гореть вплоть до вечера (фото: Михаил Киреев/РИА Новости)

В параде приняли участие и иностранные суда. ВМС Алжира были представлены учебным кораблем «Суммам», Китая – эсминцем с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо», а Индии – фрегатом «Табар» (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Кроме того, гостями мероприятия стали командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин и его китайский коллега Ху Чжунмин (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)

В акватории Калининградского морского канала также развернулись масштабные праздничные события. Парадную линию составили семь кораблей: флагман флота эскадренный миноносец «Настойчивый», судно связи «Федор Головин», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Пассат», ракетный катер «Чувашия» (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

Кроме того, представители командования Балтийского флота, органов власти области и ветеранских организаций возложили венки к памятнику Петру I. Празднования продолжились большим количеством мероприятий на суше (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

Празднования состоялись и на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Здесь прошел масштабный парад кораблей, а также военно-морское шоу (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

Утром воскресенья катер связи «Ураган» с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

На причале состоялось торжественное построение, в котором также приняли участие моряки из Вьетнама и КНР (фото: Мария Смитюк/ТАСС)

Иностранные гости прибыли во Владивосток с деловым заходом на этой неделе (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

Затем на водной станции ТОФ для зрителей было организовано зрелищное военно-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

Зрители также увидели показательные выступления морских пехотинцев и познакомились с ансамблем «Морпехи России» (фото: Татьяна Меель/РИА Новости)

Во время шоу береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Финальным аккордом стала высадка морского спецназа (фото: Мария Смитюк/ТАСС)

Праздничные мероприятия привлекли внимание многих горожан, где проходили морские парады. В Петербурге набережная Невы стала заполняться уже с восьми утра (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)

Зрители сообщали о том, что мероприятие, по их оценке, прошло на высоком уровне. Тысячи горожан получили положительные эмоции от увиденного (фото: Анатолий Медведь/РИА Новости)