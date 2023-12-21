Погромщики в Белграде попытались устроить майдан

По словам президента Сербии, в протестах принимали участие порядка 2,5 тыс. человек. Вучич подчеркнул, что при помощи беспорядков недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия (фото: IMAGO/Global Look Press)

Во время беспорядков перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько отделались легкими травмами. Были задержаны свыше 30 протестующих (фото: Александр Дзюба/ТАСС)

Сторонники прозападных сил в Сербии пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Пришлось задействовать полицию в разгоне протестов, есть пострадавшие среди силовиков. По данным властей страны, о готовящейся провокации ранее сообщили российские спецслужбы (фото: REUTERS/Marko Djurica)

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