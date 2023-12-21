Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.3 комментария
Погромщики в Белграде попытались устроить майдан
Сторонники прозападных сил в Сербии пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Пришлось задействовать полицию в разгоне протестов, есть пострадавшие среди силовиков. По данным властей страны, о готовящейся провокации ранее сообщили российские спецслужбы (фото: REUTERS/Marko Djurica)
Особо радикальные митингующие били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками (фото: Aleksandar Djorovic/ТАСС)
Во время беспорядков перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько отделались легкими травмами. Были задержаны свыше 30 протестующих (фото: Александр Дзюба/ТАСС)
Силовикам пришлось блокировать дверной проем Скупщины щитами (фото: REUTERS/Zorana Jevtic)
Официальной причиной протестов стали итоги парламентских выборов в стране, где победу одержала партия действующего президента Вучича. Сторонники прозападной «Сербии против насилия» не согласилась с итогами голосования (фото: IMAGO/Global Look Press)
По словам президента Сербии, в протестах принимали участие порядка 2,5 тыс. человек. Вучич подчеркнул, что при помощи беспорядков недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия (фото: IMAGO/Global Look Press)
В итоге силовикам удалось разогнать митингующих. Власти Сербии назвали произошедшее майданизацией. Мэр Белграда также отметил, что российские спецслужбы предупредили руководство страны о готовящейся провокации (фото: IMAGO/Global Look Press)