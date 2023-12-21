  • Новость часаПолитолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией
    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»
    В США признали Байдена главным неудачником года
    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде
    Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках
    Россия опередила Запад по производству вооружений
    Глава ЦБ России назвала основные проблемы от санкций
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    16 комментариев
    25 декабря 2023, 12:56 • Фоторепортаж

    Погромщики в Белграде попытались устроить майдан

    Сторонники прозападных сил в Сербии пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Пришлось задействовать полицию в разгоне протестов, есть пострадавшие среди силовиков. По данным властей страны, о готовящейся провокации ранее сообщили российские спецслужбы (фото: REUTERS/Marko Djurica)

    Особо радикальные митингующие били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками (фото: Aleksandar Djorovic/ТАСС)

    Во время беспорядков перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько отделались легкими травмами. Были задержаны свыше 30 протестующих (фото: Александр Дзюба/ТАСС)

    Силовикам пришлось блокировать дверной проем Скупщины щитами (фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

    Официальной причиной протестов стали итоги парламентских выборов в стране, где победу одержала партия действующего президента Вучича. Сторонники прозападной «Сербии против насилия» не согласилась с итогами голосования (фото: IMAGO/Global Look Press)

    По словам президента Сербии, в протестах принимали участие порядка 2,5 тыс. человек. Вучич подчеркнул, что при помощи беспорядков недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия (фото: IMAGO/Global Look Press)

    В итоге силовикам удалось разогнать митингующих. Власти Сербии назвали произошедшее майданизацией. Мэр Белграда также отметил, что российские спецслужбы предупредили руководство страны о готовящейся провокации (фото: IMAGO/Global Look Press)

    Главное
    МИД заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии
    Суд повторно заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова
    В России продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии и с Украины
    В Аджарии заявили о массовом оттоке россиян
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
    Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве эстонских школьниц

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика опередила Советский Союз в тоталитаризме

    Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе. Подавление нацменьшинств, как ни странно, не самый яркий тому пример. От всех граждан, даже титульных этносов, в Прибалтике теперь требуют таких образцов подчинения, которые были немыслимы даже для тоталитаризма времен СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............