Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Регионы России широко отметили День народного единства
Вся Россия отмечает День народного единства, который в последние годы приобрел новые смыслы и стал намного ближе россиянам. На этот раз праздник совпал с открытием на ВДНХ масштабной выставки-форума «Россия», где представлены достижения всей страны за последние двадцать с лишним лет (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
Во Владивостоке участники исторической реконструкции «Средневековый городок» стали хедлайнерам праздничных мероприятий (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
В Луганске более 200 местных жителей поучаствовали в спортивном мероприятии «Русская пробежка». Эта акция появилась в 2014 году и проводится по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» (фото: Александр Река/ТАСС)
Один из смыслов Дня народного единства в том, что согласие и солидарность являются ключевой ценностью российского общества (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
Среди участников праздничной программы в Грозном была девичья хоровая капелла ансамбля «Фердаус» Чеченской Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова (фото: Елена Афонина/ТАСС)
На центральной площади Владивостока прошла реконструкция средневекового сражения времен Смуты (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)
Участники «Русской пробежки» в Луганске собрались у стадиона «Авангард» на улице Оборонной и пробежалась до сквера имени Героев «Молодой гвардии» на улице Советской (фото: Александр Река/ТАСС)
Представители разных национальностей на «Улице дружбы народов России» во Владивостоке продемонстрировали предметы декоративно-прикладного творчества и традиционные костюмы, знакомили зрителей со своими обычаями, играми и музыкальными инструментами (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
В Новосибирской области главной площадкой для торжеств стал концертный зал имени А.М. Каца в Новосибирске, организаторы сделали все возможное, чтобы показать этническое многообразие России (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
После церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади президент России Владимир Путин сфотографировался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
Владимир Путин не только сфотографировался, но и пообщался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
В День народного единства на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». В павильоне «Просвещение» начался многодневный марафон «Знание» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Стенд Курильских островов на выставке-форуме «Россия» сделал акцент на богатых морских ресурсах региона (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Один из главных посылов выставки-форума «Россия» заключается в том, что достижения страны в первую очередь направлены на молодежь, которая смотрит в будущее (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Павильон Астраханской области привлекал внимание яркостью и множеством развлечений, в том числе возможностью сфотографироваться с верблюдом (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Посетители стенда Российского географического общества могут узнать об уникальных природных особенностях страны (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Экспозиция Адыгеи представляет собой объемное изображение государственного флага республики, выполненного в традициях Майкопской археологической культуры. Зайдя в центр конструкции, посетители смогут получить предсказание на будущее (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Холдинг РЖД предоставил желающим возможность порулить на симуляторах поездом «Ласточка» и рассортировать грузовые вагоны на станции (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Выставка-форум «Россия» продлится до апреля следующего года, а экспозиции будут обновляться чуть ли не ежедневно (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Экспозиция Минэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в сфере энергетики (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Посетители экспозиций госкорпорации «Ростех» могут собрать свой собственный самолет или полетать на вертолете (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Чечня представила на выставке-форуме «Россия» модель багги «Чаборз», который собирается на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Дизайн и технические характеристики спецтехники разработаны при личном участии главы республики Рамзана Кадырова (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Почти все регионы стараются показать на выставке свои передовые достижения в самых различных сферах (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Движение Первых совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» запустило проект «Первые в России – стране возможностей». Интерактивная экспозиция разделена на несколько тематических зон, связанных между собой ключевым смыслом: «мечта – начало любого открытия» – себя изобретений, общества, страны, будущего (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)