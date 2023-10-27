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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 19:19 • Фоторепортаж

    Регионы России широко отметили День народного единства

    Вся Россия отмечает День народного единства, который в последние годы приобрел новые смыслы и стал намного ближе россиянам. На этот раз праздник совпал с открытием на ВДНХ масштабной выставки-форума «Россия», где представлены достижения всей страны за последние двадцать с лишним лет (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    Во Владивостоке участники исторической реконструкции «Средневековый городок» стали хедлайнерам праздничных мероприятий (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    В Луганске более 200 местных жителей поучаствовали в спортивном мероприятии «Русская пробежка». Эта акция появилась в 2014 году и проводится по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» (фото: Александр Река/ТАСС)

    Один из смыслов Дня народного единства в том, что согласие и солидарность являются ключевой ценностью российского общества (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    Среди участников праздничной программы в Грозном была девичья хоровая капелла ансамбля «Фердаус» Чеченской Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова (фото: Елена Афонина/ТАСС)

    На центральной площади Владивостока прошла реконструкция средневекового сражения времен Смуты (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

    Участники «Русской пробежки» в Луганске собрались у стадиона «Авангард» на улице Оборонной и пробежалась до сквера имени Героев «Молодой гвардии» на улице Советской (фото: Александр Река/ТАСС)

    Представители разных национальностей на «Улице дружбы народов России» во Владивостоке продемонстрировали предметы декоративно-прикладного творчества и традиционные костюмы, знакомили зрителей со своими обычаями, играми и музыкальными инструментами (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    В Новосибирской области главной площадкой для торжеств стал концертный зал имени А.М. Каца в Новосибирске, организаторы сделали все возможное, чтобы показать этническое многообразие России (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)

    После церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади президент России Владимир Путин сфотографировался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

    Владимир Путин не только сфотографировался, но и пообщался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

    В День народного единства на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». В павильоне «Просвещение» начался многодневный марафон «Знание» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Стенд Курильских островов на выставке-форуме «Россия» сделал акцент на богатых морских ресурсах региона (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Один из главных посылов выставки-форума «Россия» заключается в том, что достижения страны в первую очередь направлены на молодежь, которая смотрит в будущее (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Павильон Астраханской области привлекал внимание яркостью и множеством развлечений, в том числе возможностью сфотографироваться с верблюдом (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Посетители стенда Российского географического общества могут узнать об уникальных природных особенностях страны (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Экспозиция Адыгеи представляет собой объемное изображение государственного флага республики, выполненного в традициях Майкопской археологической культуры. Зайдя в центр конструкции, посетители смогут получить предсказание на будущее (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Холдинг РЖД предоставил желающим возможность порулить на симуляторах поездом «Ласточка» и рассортировать грузовые вагоны на станции (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Выставка-форум «Россия» продлится до апреля следующего года, а экспозиции будут обновляться чуть ли не ежедневно (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Экспозиция Минэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в сфере энергетики (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Посетители экспозиций госкорпорации «Ростех» могут собрать свой собственный самолет или полетать на вертолете (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Чечня представила на выставке-форуме «Россия» модель багги «Чаборз», который собирается на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Дизайн и технические характеристики спецтехники разработаны при личном участии главы республики Рамзана Кадырова (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Почти все регионы стараются показать на выставке свои передовые достижения в самых различных сферах (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Движение Первых совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» запустило проект «Первые в России – стране возможностей». Интерактивная экспозиция разделена на несколько тематических зон, связанных между собой ключевым смыслом: «мечта – начало любого открытия» – себя изобретений, общества, страны, будущего (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

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    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Как обучить детей мигрантов русскому языку

    В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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