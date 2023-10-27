Регионы России широко отметили День народного единства

Вся Россия отмечает День народного единства, который в последние годы приобрел новые смыслы и стал намного ближе россиянам. На этот раз праздник совпал с открытием на ВДНХ масштабной выставки-форума «Россия», где представлены достижения всей страны за последние двадцать с лишним лет (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Во Владивостоке участники исторической реконструкции «Средневековый городок» стали хедлайнерам праздничных мероприятий (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

В Луганске более 200 местных жителей поучаствовали в спортивном мероприятии «Русская пробежка». Эта акция появилась в 2014 году и проводится по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» (фото: Александр Река/ТАСС)

Один из смыслов Дня народного единства в том, что согласие и солидарность являются ключевой ценностью российского общества (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Среди участников праздничной программы в Грозном была девичья хоровая капелла ансамбля «Фердаус» Чеченской Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова (фото: Елена Афонина/ТАСС)

На центральной площади Владивостока прошла реконструкция средневекового сражения времен Смуты (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

Участники «Русской пробежки» в Луганске собрались у стадиона «Авангард» на улице Оборонной и пробежалась до сквера имени Героев «Молодой гвардии» на улице Советской (фото: Александр Река/ТАСС)

Представители разных национальностей на «Улице дружбы народов России» во Владивостоке продемонстрировали предметы декоративно-прикладного творчества и традиционные костюмы, знакомили зрителей со своими обычаями, играми и музыкальными инструментами (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

В Новосибирской области главной площадкой для торжеств стал концертный зал имени А.М. Каца в Новосибирске, организаторы сделали все возможное, чтобы показать этническое многообразие России (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)

После церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади президент России Владимир Путин сфотографировался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Владимир Путин не только сфотографировался, но и пообщался с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

В День народного единства на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». В павильоне «Просвещение» начался многодневный марафон «Знание» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Стенд Курильских островов на выставке-форуме «Россия» сделал акцент на богатых морских ресурсах региона (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Один из главных посылов выставки-форума «Россия» заключается в том, что достижения страны в первую очередь направлены на молодежь, которая смотрит в будущее (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Павильон Астраханской области привлекал внимание яркостью и множеством развлечений, в том числе возможностью сфотографироваться с верблюдом (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Посетители стенда Российского географического общества могут узнать об уникальных природных особенностях страны (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Экспозиция Адыгеи представляет собой объемное изображение государственного флага республики, выполненного в традициях Майкопской археологической культуры. Зайдя в центр конструкции, посетители смогут получить предсказание на будущее (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Холдинг РЖД предоставил желающим возможность порулить на симуляторах поездом «Ласточка» и рассортировать грузовые вагоны на станции (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Выставка-форум «Россия» продлится до апреля следующего года, а экспозиции будут обновляться чуть ли не ежедневно (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Экспозиция Минэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в сфере энергетики (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Посетители экспозиций госкорпорации «Ростех» могут собрать свой собственный самолет или полетать на вертолете (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

Чечня представила на выставке-форуме «Россия» модель багги «Чаборз», который собирается на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Дизайн и технические характеристики спецтехники разработаны при личном участии главы республики Рамзана Кадырова (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Почти все регионы стараются показать на выставке свои передовые достижения в самых различных сферах (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)