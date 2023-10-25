Представленный компанией Lexus концепт LF-ZC представляет собой роскошный электрический хэтчбек/купе, который поступит в продажу в 2026 году. Полный привод и электронное управление будут стандартными. Аккумуляторные батареи нового поколения Prismatic обещают долгий запас хода без подзарядки. Дизайн LF-ZC основан на новой философии, которую Lexus описывает как «провокационную простоту» (фото: Zuma/ТАСС)

Компания Nissan представила электрический кроссовер Hyper Punk. Машина оборудована бортовыми камерами, способными делать снимки пейзажей вокруг автомобиля. За счет искусственного интеллекта на борту файлы преобразуются в мангу и проецируются в салоне на 3D-дисплей (фото: Zuma/ТАСС)

Компания Subaru представила концепт электрического спортивного автомобиля Sports Mobility, который отличается вертикальным, мускулистым дизайном с выпуклыми колесными арками и блочной передней частью. В Subaru не стали раскрывать технические подробности новинки, но заявили, что концепт приводится в действие электронами и что он «отражает эволюцию ценностей Subaru Sport» (фото: Zuma/ТАСС)

Персональные мобильные транспортные средства, в том числе уникальные роботоподобные творения, входят в число продуктов, привлекающих внимание на выставке Japan Mobility Show (фото: Franck Robichon/EPA/ТАСС)

Toyota представила концепт FT-Se, чья передняя часть сразу бросается в глаза благодаря затемненной решетке радиатора и большим воздухозаборникам, дополненным светодиодными дневными ходовыми огнями. Японский автопроизводитель не предоставил подробностей о трансмиссии концепта, за исключением подтверждения того, что это электромобиль с аккумуляторной батареей (фото: Zuma/ТАСС)

Компания Mazda представила концепт-кар под названием Iconic SP. Этот шоу-кар демонстрирует уникальную двухроторную электромобильную систему на водороде. Mazda заявляет, что машина создана исключительно для тех, кто любит автомобили и испытывает радость от вождения (фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС)

На этой неделе в Токио открылось автошоу Japan Mobility Show 2023. Это произошло впервые за четыре года. Биеннале не состоялось в 2021 году из-за пандемии. В этом году на выставке представлен целый ряд мобильных технологий, включая автономные транспортные средства, мотоциклы, грузовики и даже «летающие автомобили» (фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС)

Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

Польша признала победу Газпрома Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности Перейти в раздел

В лотерее американских спикеров проиграл Киев Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности Перейти в раздел

Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности Перейти в раздел

Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел