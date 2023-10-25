Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В Японии открылось автошоу Japan Mobility Show
На этой неделе в Токио открылось автошоу Japan Mobility Show 2023. Это произошло впервые за четыре года. Биеннале не состоялось в 2021 году из-за пандемии. В этом году на выставке представлен целый ряд мобильных технологий, включая автономные транспортные средства, мотоциклы, грузовики и даже «летающие автомобили» (фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС)
Компания Mazda представила концепт-кар под названием Iconic SP. Этот шоу-кар демонстрирует уникальную двухроторную электромобильную систему на водороде. Mazda заявляет, что машина создана исключительно для тех, кто любит автомобили и испытывает радость от вождения (фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС)
Toyota представила концепт FT-Se, чья передняя часть сразу бросается в глаза благодаря затемненной решетке радиатора и большим воздухозаборникам, дополненным светодиодными дневными ходовыми огнями. Японский автопроизводитель не предоставил подробностей о трансмиссии концепта, за исключением подтверждения того, что это электромобиль с аккумуляторной батареей (фото: Zuma/ТАСС)
Персональные мобильные транспортные средства, в том числе уникальные роботоподобные творения, входят в число продуктов, привлекающих внимание на выставке Japan Mobility Show (фото: Franck Robichon/EPA/ТАСС)
Компания Subaru представила концепт электрического спортивного автомобиля Sports Mobility, который отличается вертикальным, мускулистым дизайном с выпуклыми колесными арками и блочной передней частью. В Subaru не стали раскрывать технические подробности новинки, но заявили, что концепт приводится в действие электронами и что он «отражает эволюцию ценностей Subaru Sport» (фото: Zuma/ТАСС)
Компания Nissan представила электрический кроссовер Hyper Punk. Машина оборудована бортовыми камерами, способными делать снимки пейзажей вокруг автомобиля. За счет искусственного интеллекта на борту файлы преобразуются в мангу и проецируются в салоне на 3D-дисплей (фото: Zuma/ТАСС)
Представленный компанией Lexus концепт LF-ZC представляет собой роскошный электрический хэтчбек/купе, который поступит в продажу в 2026 году. Полный привод и электронное управление будут стандартными. Аккумуляторные батареи нового поколения Prismatic обещают долгий запас хода без подзарядки. Дизайн LF-ZC основан на новой философии, которую Lexus описывает как «провокационную простоту» (фото: Zuma/ТАСС)