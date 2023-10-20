В Мексике прошел парад скелетов ко Дню мертвых

Десятки тысяч мексиканцев и туристов в Мехико стали в минувшее воскресенье свидетелями «Мегапроцессии Катрин» – парада скелетов, который служит прелюдией к Дню мертвых, особенному празднику латиноамериканской страны (фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press)

День мертвых – временное возвращение на Землю умерших родственников и близких, которые пересекают Миктлан – загробный мир в мифологии ацтеков. Праздник с более чем 500-летней историей берет начало в традициях доиспанской культуры и католицизма (фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press)

День Мертвых делится на две части. 1 ноября посвящен умершим детям, а 2 ноября – умершим взрослым. Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками – Днем всех святых и Днем всех душ (фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Большую часть октября и первую половину ноября в музеях, университетах и домах культуры Мексики проходит множество мероприятий. Помимо подношений и парадов проводятся тематические экскурсии, ночные забеги, велопрогулки, выставки (фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Проводятся постановочные похоронные процессии со сделанными самими участниками фигурками «Катрины» – скелета женщины, одетого в яркие богатые одежды, с украшениями на черепе. «Катрина» – форма женского рода испанского слова catrin, что означает «франт» (фото: Ginnette Riquelme/AP/ТАСС)

«Катрина» призвана показать, что богатые и модные, несмотря на их претензию на важность, так же смертны, как и все остальные. Персонаж был создан иллюстратором Хосе Гуадалупе Посада в начале прошлого века (фото: Zuma/ТАСС)

Улицы заполняются группами, исполняющими духовную музыку коренных народов Мексики, и людьми, собирающими подношения для алтарей. В фестивалях принимают участие сказители мифов, в том числе – о Ла Йороне (персонаж легенд о «Плакальщице») (фото: Isaac Esquivel/EPA/ТАСС)

Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание домашних алтарей в честь покойного («офрендас»), куда кладут черепа из сахара («калавера»), вербену, любимые продукты и напитки умершего (фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Также родственники посещают могилы близких с этими подарками. Они украшают могилы едой, конфетти и цветами, зажигают свечи, чтобы осветить умершим путь домой (фото: Isaac Esquivel/EPA/ТАСС)

По всей стране в эти дни готовят тамале – в кукурузные или банановые листья заворачивают кукурузное тесто, смешанное с салом или бульоном, и готовят на пару. Внутрь кладут курицу или свинину с картофелем, кукурузой, перцем или морковью, а также сыр, сухофрукты и оливки (фото: Ginnette Riquelme/AP/ТАСС)

Торжества завершатся 4 ноября в Мехико грандиозным костюмированным 4,5-часовым шествием по центру города. На заключительные дни праздника в местных отелях рассчитывают принять 225 тыс. туристов, что на 15% больше, чем в прошлом году (фото: Zuma/ТАСС)