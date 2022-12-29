На Мюнхенском автосалоне представили машины будущего

В Германии открылся автосалон IAA Mobility 2023. Это одна из крупнейших в мире выставок транспортных средств. На выставке представлено почти 750 экспонентов из 38 стран. Особый акцент сделан на новаторские решения в области создания электромобилей (фото: IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press)

Концептуальный спорткар немецкой компании Mercedes-Benz Vision One-Eleven. Это футуристический концепт, дизайн которого вдохновлен классическими прототипами. One-Eleven оснащен электродвигателем с осевым магнитным потоком, который, по словам Mercedes, легче и компактнее, чем столь же мощные двигатели с радиальным магнитным потоком, используемые сегодня (фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС)

Opel Experimental – полностью электрический концепт воплощает в себе аэродинамическую эстетику купе-кроссовера. Машина может похвастаться элегантным интерьером, характеризующимся минималистским дизайном и футуристическими технологическими инновациями (фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press)

Компания Porsche представила концепт двухместного гиперкара Mission X в честь своего 75-летия. Машина стала духовным наследником таких знаковых спортивных автомобилей Porsche прошлого, как 959, Carrera GT и 918 Spyder (фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press)

Немецкий автопроизводитель BMW представил электрический концепт-кар Vision Neue Klasse, который представляет собой начало новой эры для компании. Эта платформа станет основой следующего поколения электромобилей бренда. Первые электромобили на базе архитектуры Neue Klasse (нового класса) должны поступить в производство в 2025 году (фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС)

Китайская компания BYD представила пять полностью электрических автомобилей с новейшими технологиями. Были показаны седан HAN, Atto 3, хэтчбек Dolphin и седан Seal. BYD также представила внедорожник Seal U, который планируется начать выпускать в 2024 году (фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press)

Компания Akkodis представила концепцию из различных транспортных средств с электрическим приводом, таких как электронные велосипеды, электронные скутеры или электронные автомобили. Но главный акцент был сделан на автомобиле для городского образа жизни, на котором установлена «умная батарея» (фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press)

Возрожденный британский производитель небольших и доступных родстеров MG представил электрокар Cyberster, разработанный в лондонской студии и доведенный до готовности к производству благодаря финансовому и логистическому влиянию китайской материнской компании SAIC (фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press)

Испанская компания Cupra представила концепт-кар DarkRebel, который, по ее словам, является не предсказанием будущего бренда, а скорее «провокацией». Это шутинг-брейк, который отличается спортивными пропорциями и футуристическими технологиями, такими как шины с подсветкой, фары, интегрированные в кузов, и многое другое (фото: REUTERS/Angelika Warmuth)