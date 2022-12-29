  • Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
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    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

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    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

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    На Мюнхенском автосалоне представили машины будущего

    В Германии открылся автосалон IAA Mobility 2023. Это одна из крупнейших в мире выставок транспортных средств. На выставке представлено почти 750 экспонентов из 38 стран. Особый акцент сделан на новаторские решения в области создания электромобилей (фото: IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press)

    Концептуальный спорткар немецкой компании Mercedes-Benz Vision One-Eleven. Это футуристический концепт, дизайн которого вдохновлен классическими прототипами. One-Eleven оснащен электродвигателем с осевым магнитным потоком, который, по словам Mercedes, легче и компактнее, чем столь же мощные двигатели с радиальным магнитным потоком, используемые сегодня (фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС)

    Opel Experimental – полностью электрический концепт воплощает в себе аэродинамическую эстетику купе-кроссовера. Машина может похвастаться элегантным интерьером, характеризующимся минималистским дизайном и футуристическими технологическими инновациями (фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press)

    Компания Porsche представила концепт двухместного гиперкара Mission X в честь своего 75-летия. Машина стала духовным наследником таких знаковых спортивных автомобилей Porsche прошлого, как 959, Carrera GT и 918 Spyder (фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press)

    Немецкий автопроизводитель BMW представил электрический концепт-кар Vision Neue Klasse, который представляет собой начало новой эры для компании. Эта платформа станет основой следующего поколения электромобилей бренда. Первые электромобили на базе архитектуры Neue Klasse (нового класса) должны поступить в производство в 2025 году (фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС)

    Китайская компания BYD представила пять полностью электрических автомобилей с новейшими технологиями. Были показаны седан HAN, Atto 3, хэтчбек Dolphin и седан Seal. BYD также представила внедорожник Seal U, который планируется начать выпускать в 2024 году (фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press)

    Компания Akkodis представила концепцию из различных транспортных средств с электрическим приводом, таких как электронные велосипеды, электронные скутеры или электронные автомобили. Но главный акцент был сделан на автомобиле для городского образа жизни, на котором установлена «умная батарея» (фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press)

    Возрожденный британский производитель небольших и доступных родстеров MG представил электрокар Cyberster, разработанный в лондонской студии и доведенный до готовности к производству благодаря финансовому и логистическому влиянию китайской материнской компании SAIC (фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press)

    Испанская компания Cupra представила концепт-кар DarkRebel, который, по ее словам, является не предсказанием будущего бренда, а скорее «провокацией». Это шутинг-брейк, который отличается спортивными пропорциями и футуристическими технологиями, такими как шины с подсветкой, фары, интегрированные в кузов, и многое другое (фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

    Компания Bosch выставила концептуальный автомобиль для демонстрации аппаратных инноваций, которые должны воплотить в реальность полностью беспилотные электрокары (фото: ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС)

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    Интерес России к газовому хабу в Турции ослаб

    Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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