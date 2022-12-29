Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.25 комментариев
Индийский модуль «Викрам» сделал первое фото с поверхности Луны
Индия показала первое фото Луны, полученное с модуля «Викрам». На нем видно место посадки межпланетной станции «Чандраяна-3» и ее нога. Индийский аппарат первым в мире совершил посадку на Южном полюсе Луны (фото: ISRO)