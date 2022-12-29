Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Канада борется с крупнейшими лесными пожарами за последние годы
Лесные пожары, бушующие в Британской Колумбии в Канаде, заставили покинуть свои дома более 35 тыс. человек. Многие районы напоминают апокалиптические разрушения. В этом году в стране произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Официальные лица говорят, что пожарные добились определенного прогресса в тушении пожаров благодаря более прохладной погоде, но «битва еще не окончена» (фото: Zuma/ТАСС)
Местные власти ограничили проезд в места, где бушуют пожары (фото: Zuma/ТАСС)
В ходе пожаров пострадали многие частные дома и имущество, в том числе исторический курорт на озере Оканаган (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Похолодание и дожди в начале недели позволили пожарным эффективнее справляться с очагами возгорания (фото: Chuck Stoody/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Канадцы признаются, что с ужасом наблюдают за картинами апокалиптических разрушений и пожаров (фото: Richard Lam/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Правительство провинции ввело чрезвычайное положение и призвало людей не выезжать по несущественным причинам в центральные и юго-восточные районы страны (фото: REUTERS/Dan Riedlhuber)
Местные волонтеры участвуют в раздаче бесплатной питьевой воды и топлива пострадавшим от пожаров (фото: REUTERS/Pat Kane)
В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)