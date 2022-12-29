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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    46 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    9 комментариев

    Канада борется с крупнейшими лесными пожарами за последние годы

    Лесные пожары, бушующие в Британской Колумбии в Канаде, заставили покинуть свои дома более 35 тыс. человек. Многие районы напоминают апокалиптические разрушения. В этом году в стране произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Официальные лица говорят, что пожарные добились определенного прогресса в тушении пожаров благодаря более прохладной погоде, но «битва еще не окончена» (фото: Zuma/ТАСС)

    Местные власти ограничили проезд в места, где бушуют пожары (фото: Zuma/ТАСС)

    В ходе пожаров пострадали многие частные дома и имущество, в том числе исторический курорт на озере Оканаган (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Похолодание и дожди в начале недели позволили пожарным эффективнее справляться с очагами возгорания (фото: Chuck Stoody/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Канадцы признаются, что с ужасом наблюдают за картинами апокалиптических разрушений и пожаров (фото: Richard Lam/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Правительство провинции ввело чрезвычайное положение и призвало людей не выезжать по несущественным причинам в центральные и юго-восточные районы страны (фото: REUTERS/Dan Riedlhuber)

    Местные волонтеры участвуют в раздаче бесплатной питьевой воды и топлива пострадавшим от пожаров (фото: REUTERS/Pat Kane)

    В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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    Отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой

    Германия сменила зависимость от российского газа на зависимость от российских удобрений. Экспорт удобрений из России в ЕС вырос в пять раз. При этом немецкие чиновники винят Россию вместо признания собственных ошибок как в геополитике, так и в энергетике. Цена их ошибок налицо – из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. Подробности

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    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

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    Как выиграть кибервойну с Западом

    Виртуальное пространство давно стало частью кибервойны, развернутой Западом против России. Однако эта отрасль несет в себе не только риски, но и массу преимуществ, потому что современные военные конфликты все больше похоже на сценарии из популярных игр. Какие конкретно навыки геймеры могут развивать через такие игры, и главное – почему России стоит развивать собственную игровую индустрию? Подробности

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    На Украине создают общество доносителей

    Каждый украинский гражданин получит шанс заработать на борьбе с коррупцией, причем в высокотехнологической форме. По крайней мере, именно так выглядит озвученная представителями киевского режима идея открыть специальный электронный ресурс для доносов, а доноситель сможет получать процент от раскрытой им взятки. Выглядит благопристойно, но на самом деле является лишь формой усиления зависимости Украины от Запада. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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