Канада борется с крупнейшими лесными пожарами за последние годы

В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Правительство провинции ввело чрезвычайное положение и призвало людей не выезжать по несущественным причинам в центральные и юго-восточные районы страны (фото: REUTERS/Dan Riedlhuber)

В ходе пожаров пострадали многие частные дома и имущество, в том числе исторический курорт на озере Оканаган (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Официальные лица говорят, что пожарные добились определенного прогресса в тушении пожаров благодаря более прохладной погоде, но «битва еще не окончена» (фото: Zuma/ТАСС)

Лесные пожары, бушующие в Британской Колумбии в Канаде, заставили покинуть свои дома более 35 тыс. человек. Многие районы напоминают апокалиптические разрушения. В этом году в стране произошло рекордное количество лесных пожаров, которые также вызвали удушающий дым в некоторых частях США (фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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