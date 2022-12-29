Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».19 комментариев
«Луна-25» сделала снимок обратной стороны спутника Земли
Российская станция «Луна-25», совершающая полет по орбите Луны, сфотографировала ее обратную сторону. На снимке – южный полярный кратер Зееман. Также «Луна-25» измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, идущих от поверхности Луны, и получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы (фото: t.me/roscosmos_gk)