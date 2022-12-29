«Луна-25» сделала снимок обратной стороны спутника Земли

Российская станция «Луна-25», совершающая полет по орбите Луны, сфотографировала ее обратную сторону. На снимке – южный полярный кратер Зееман. Также «Луна-25» измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, идущих от поверхности Луны, и получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы (фото: t.me/roscosmos_gk)

План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

Как Запад вредит росту китайской экономики Китай оказался на пороге выбора: или вторая экономика мира идет в направлении мирового лидерства и двигает США, или Китай становится второй Японией, которая в 1990-х годах ушла в стагнацию и не могла выйти из нее десятилетиями. Какой выбор сделает Пекин? И что надо для того, чтобы пойти вверх, а не упасть вниз? Подробности Перейти в раздел

Империя Сороса меняет направление для удара Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности Перейти в раздел

Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски Парламент Крыма предложил штрафовать пользователей на сумму до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео с военными объектами. В то же время в Совфеде предложили ввести до трех лет лишения свободы за схожие действия. Чем вызваны подобные инициативы, в чем их схожесть с украинским опытом и главное – насколько они могут быть эффективными в текущей ситуации? Подробности Перейти в раздел

США нанесли удар по имперским амбициям Франции Новая война в Африке, похоже, откладывается. Несмотря на явное желание Франции осуществить силовое вмешательство в Нигере, своей бывшей колонии, Парижу придется отказаться от этого. Макрону дал по рукам не кто-нибудь, а ближайший союзник, Соединенные Штаты. Зачем Вашингтон окоротил французский империализм? Подробности Перейти в раздел