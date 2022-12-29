Станция «Луна-25» сфотографировала Землю с расстояния 310 тыс. километров

  • В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер
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    Польша нацелит американские танки на Брест и Калининград
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
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    США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    21:44Хоккеист клуба «Салават Юлаев» Амиров умер в возрасте 21 года

    Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер на 22-м году жизни, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

    21:32Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом

    Мать бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елена Жукова была замечена на яхте с 92-летним медиамагнатом Рупертом Мердоком, сообщает Daily Mail.

    21:21В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер

    Власти США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    21:09Москва потребовала от Варшавы разъяснений по поводу задержания двух россиян

    Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер», сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

    20:57В США бывшие полицейские признались в издевательствах над чернокожими

    В американском штате Миссисипи шесть экс-сотрудников полиции признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами, совершенных ранее в 2023 году, сообщили СМИ.

    20:48На Украине предложили разрешить порнографию

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    20:39Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

    20:30ЦБ сделал инфляционный прогноз на год

    Годовая инфляция в России по итогам года составит 5–6,5%, говорится в материалах Банка России.

    20:21МИД: Работу торгпредства и культурного центра в Молдавии ограничат

    Деятельность российских торгового представительства и центра науки и культуры в Кишиневе вынужденно приостановят, за это ответственны молдавские власти, сообщил МИД России.

    20:12Red Wings решила направить за пассажирами в Анталью резервный борт

    Авиакомпания Red Wings в ближайшее время планирует отправить в Анталью резервный борт для возвращения застрявших в Анталье туристов, сообщили в Росавиации.

    20:04Камаз дал прогноз резкого роста рынка тяжелых грузовиков в России

    В этом году рынок тяжелых грузовиков (массой 14–40 тонн) в России может резко вырасти минимум до 120 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин кулуарах форума «Армия-2023».

    19:55В МИД указали на последствия для Молдавии после высылки российских дипломатов

    Решение Молдавии о высылке российских дипломатов из страны будет иметь последствия для отношений между Москвой и Кишиневом, сообщили в МИД России.

    19:46Роспотребнадзор заявил о малой вероятности завоза чумы из Китая

    Вероятность привоза чумы с китайской территории на российскую минимальна, санитарный контроль на границе усилен, заявили в Роспотребнадзоре.

    19:38Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей

    Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.

    19:29Администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» оставили под стражей

    Мосгорсуд оставил под стражей администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве, сообщили в суде.

    Станция «Луна-25» сфотографировала Землю с расстояния 310 тыс. километров

    Космический аппарат «Луна-25» передал первые снимки из космоса. На фото видны эмблема миссии и ковш лунного манипулятора (слева). Все системы аппарата работают штатно, связь со станцией устойчивая, энергобаланс положительный (фото: iki.cosmos.ru)

    «Луна-25» впервые в современной истории России отправлена к естественному спутнику Земли. Ей предстоит проанализировать грунт и провести исследования верхнего слоя поверхности Луны в районе Южного полюса (фото: iki.cosmos.ru)

    Экспресс-анализ данных первых научных измерений в космосе показал надежность аппарата «Луна-25». В отличие от советских предшественников, на станции отсутствует гермоотсек и приборы работают в условиях космического пространства (фото: iki.cosmos.ru)

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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

    Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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