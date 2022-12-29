То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Станция «Луна-25» сфотографировала Землю с расстояния 310 тыс. километров
Космический аппарат «Луна-25» передал первые снимки из космоса. На фото видны эмблема миссии и ковш лунного манипулятора (слева). Все системы аппарата работают штатно, связь со станцией устойчивая, энергобаланс положительный (фото: iki.cosmos.ru)
«Луна-25» впервые в современной истории России отправлена к естественному спутнику Земли. Ей предстоит проанализировать грунт и провести исследования верхнего слоя поверхности Луны в районе Южного полюса (фото: iki.cosmos.ru)
Экспресс-анализ данных первых научных измерений в космосе показал надежность аппарата «Луна-25». В отличие от советских предшественников, на станции отсутствует гермоотсек и приборы работают в условиях космического пространства (фото: iki.cosmos.ru)