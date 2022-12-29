Станция «Луна-25» сфотографировала Землю с расстояния 310 тыс. километров

Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

21:44 Хоккеист клуба «Салават Юлаев» Амиров умер в возрасте 21 года Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер на 22-м году жизни, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

21:32 Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом Мать бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елена Жукова была замечена на яхте с 92-летним медиамагнатом Рупертом Мердоком, сообщает Daily Mail.

21:21 В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер Власти США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

21:09 Москва потребовала от Варшавы разъяснений по поводу задержания двух россиян Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер», сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

20:57 В США бывшие полицейские признались в издевательствах над чернокожими В американском штате Миссисипи шесть экс-сотрудников полиции признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами, совершенных ранее в 2023 году, сообщили СМИ.

20:48 На Украине предложили разрешить порнографию Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

20:39 Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

20:30 ЦБ сделал инфляционный прогноз на год Годовая инфляция в России по итогам года составит 5–6,5%, говорится в материалах Банка России.

20:21 МИД: Работу торгпредства и культурного центра в Молдавии ограничат Деятельность российских торгового представительства и центра науки и культуры в Кишиневе вынужденно приостановят, за это ответственны молдавские власти, сообщил МИД России.

20:12 Red Wings решила направить за пассажирами в Анталью резервный борт Авиакомпания Red Wings в ближайшее время планирует отправить в Анталью резервный борт для возвращения застрявших в Анталье туристов, сообщили в Росавиации.

20:04 Камаз дал прогноз резкого роста рынка тяжелых грузовиков в России В этом году рынок тяжелых грузовиков (массой 14–40 тонн) в России может резко вырасти минимум до 120 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин кулуарах форума «Армия-2023».

19:55 В МИД указали на последствия для Молдавии после высылки российских дипломатов Решение Молдавии о высылке российских дипломатов из страны будет иметь последствия для отношений между Москвой и Кишиневом, сообщили в МИД России.

19:46 Роспотребнадзор заявил о малой вероятности завоза чумы из Китая Вероятность привоза чумы с китайской территории на российскую минимальна, санитарный контроль на границе усилен, заявили в Роспотребнадзоре.

19:38 Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.