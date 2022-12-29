Российская станция изучит южный полюс Луны

Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

18:38 В Петербурге задержали участников драки в Пугаревском карьере Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

18:29 МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере Москва выразила поддержку в посреднических усилиях Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые направлены на политико-дипломатическое разрешение кризиса в Нигере, сообщили в МИД России. При этом в ведомстве отметили, что военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране.

18:21 Эксперт: Использующим западные серверы российским компаниям угрожает промышленный шпионаж «Работа VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе риски утечки личной, корпоративной и даже государственной информации», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Илья Массух. Ранее Роскомнадзор рекомендовал компаниям перевести бизнес-процессы на российскую инфраструктуру и отказаться от применения VPN-протоколов с использованием зарубежных серверов.

18:20 Девять человек пострадали на экскурсии в Сочи Девять человек пострадали в ДТП в Сочи, среди них – беременная женщина и ребенок, погибших нет, сообщили в Минздраве региона.

18:12 В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий Удостоверения ветеранов боевых действий вручили 15 подопечным филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, сообщили в пресс-службе организации.

18:03 Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором» На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

17:54 Директора фирмы-арендатора просят арестовать из-за взрыва в Сергиевом Посаде Суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в суде.

17:46 США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России, следует из документов американского Минфина.

17:38 Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.

17:21 Мигрант залез в окно и пытался изнасиловать хозяйку дома в Подмосковье Мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, однако вовремя подоспел ее супруг, сообщили в пресс-службе областного главка СК.

17:12 ЦБ представил сценарии развития экономики России Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый», следует из проекта «Оснoвных направлений единой государственной денежнo-кредитной пoлитики на 2024 год и периода 2025 и 2026 гoдов».

17:03 Лукашенко решил разобраться с приостановкой работы автобусов «МАЗ» в Петербурге Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение разобраться в ситуации с приостановкой властями Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) якобы из-за опасности их возгорания.

16:54 Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

16:46 Курс доллара превысил 99 рублей Курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.