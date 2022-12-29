Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Российская станция изучит южный полюс Луны
С космодрома Восточный была успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая вывела автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» на суборбитальную траекторию (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
Разгонный блок «Фрегат» отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней – предварительно, 20 августа – ему предстоит посадка в районе Южного полюса Луны, около кратера Богуславский (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
В этом месте еще никто успешно не прилунялся. Российский посадочный модуль должен стать первым в истории. С «Луной-25» будут держать связь в Центре космической связи «Медвежьи озера» около Щелково (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Эксперты отмечают, что одна из основных задач запуска «Луны-25» – восстановление технологий и навыков, которыми располагал СССР еще в середине прошлого века (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Приборы «Луны-25» оценят, хватит ли воды будущим первым поселенцам для питания и добычи кислорода (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
На Южном полюсе Луны российский телескоп ЛЕНД, установленный в рамках программы сотрудничества Роскосмоса и NASA на американском аппарате LRO, обнаружил в 2009 году много воды и разнообразие геологических пород (фото: Максим Блинов/РИА Новости)