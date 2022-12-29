Российская станция изучит южный полюс Луны

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    Зачем украинские военные хвалят Российскую армию
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    Стало известно о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена
    Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    15 комментариев
    Новости
    18:38В Петербурге задержали участников драки в Пугаревском карьере

    Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

    18:29МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере

    Москва выразила поддержку в посреднических усилиях Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые направлены на политико-дипломатическое разрешение кризиса в Нигере, сообщили в МИД России. При этом в ведомстве отметили, что военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране.

    18:21Эксперт: Использующим западные серверы российским компаниям угрожает промышленный шпионаж

    «Работа VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе риски утечки личной, корпоративной и даже государственной информации», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Илья Массух. Ранее Роскомнадзор рекомендовал компаниям перевести бизнес-процессы на российскую инфраструктуру и отказаться от применения VPN-протоколов с использованием зарубежных серверов.

    18:20Девять человек пострадали на экскурсии в Сочи

    Девять человек пострадали в ДТП в Сочи, среди них – беременная женщина и ребенок, погибших нет, сообщили в Минздраве региона.

    18:12В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

    Удостоверения ветеранов боевых действий вручили 15 подопечным филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, сообщили в пресс-службе организации.

    18:03Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    17:54Директора фирмы-арендатора просят арестовать из-за взрыва в Сергиевом Посаде

    Суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в суде.

    17:46США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена

    США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России, следует из документов американского Минфина.

    17:38Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

    Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.

    17:21Мигрант залез в окно и пытался изнасиловать хозяйку дома в Подмосковье

    Мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, однако вовремя подоспел ее супруг, сообщили в пресс-службе областного главка СК.

    17:12ЦБ представил сценарии развития экономики России

    Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый», следует из проекта «Оснoвных направлений единой государственной денежнo-кредитной пoлитики на 2024 год и периода 2025 и 2026 гoдов».

    17:03Лукашенко решил разобраться с приостановкой работы автобусов «МАЗ» в Петербурге

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение разобраться в ситуации с приостановкой властями Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) якобы из-за опасности их возгорания.

    16:54Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия

    Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

    16:46Курс доллара превысил 99 рублей

    Курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

    16:38ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля

    Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    Российская станция изучит южный полюс Луны

    С космодрома Восточный была успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая вывела автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» на суборбитальную траекторию (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Разгонный блок «Фрегат» отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней – предварительно, 20 августа – ему предстоит посадка в районе Южного полюса Луны, около кратера Богуславский (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    В этом месте еще никто успешно не прилунялся. Российский посадочный модуль должен стать первым в истории. С «Луной-25» будут держать связь в Центре космической связи «Медвежьи озера» около Щелково (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Эксперты отмечают, что одна из основных задач запуска «Луны-25» – восстановление технологий и навыков, которыми располагал СССР еще в середине прошлого века (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)

    Приборы «Луны-25» оценят, хватит ли воды будущим первым поселенцам для питания и добычи кислорода (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    На Южном полюсе Луны российский телескоп ЛЕНД, установленный в рамках программы сотрудничества Роскосмоса и NASA на американском аппарате LRO, обнаружил в 2009 году много воды и разнообразие геологических пород (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Главное
    Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия
    Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность
    ЦБ представил сценарии развития экономики России
    Украинцев пообещали научить пилотировать F-16 к лету 2024 года
    Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников
    Бой Маска с Цукербергом пообещали показать в соцсетях бизнесменов
    Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

    Поднимать российский флот поручили банкирам

    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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