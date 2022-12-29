Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.3 комментария
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Утром 9 августа на складе пиротехники на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. На территории завода полностью уничтожен швейный цех и сам ангар. Также произошли возгорания на общей площади 400 кв. м. (фото: Валерия Кузнецова/ТАСС)
В первые секунды после взрыва в небо взметнулся столб дыма высотой несколько десятков метров, он был виден по всему городу. Ударной волной в близлежащих домах и офисах выбило стекла. Частично поврежден спорткомплекс «Луч» (фото: Михаил Никитин/ТАСС)
Погибших при ЧП нет, пострадали 52 человека, шестеро из них – в реанимации. «Четверо тяжелых, а за жизни еще двоих врачи борются. Еще восемь лежат в стационаре – там либо ожоги, либо переломы. Их жизням ничего не угрожает», – пояснил Воробьев (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Склад арендовала сторонняя компания – «Пиро-Росс», которой Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Версия прилета дрона как причины взрыва не подтверждается, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. На месте работают следователи и криминалисты (фото: Евгения Гура/ТАСС)
Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде после взрыва не было, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области (фото: Стрингер/ТАСС)