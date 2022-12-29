Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

  • Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
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    Россия вернула себе фондовый рынок
    Появилось видео взрыва в Сергиевом Посаде с камеры видеорегистратора
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
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    Курс доллара превысил 98 рублей
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

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    Новости
    17:25Китай упросил получение виз для российских туристов

    Российские туристы освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года, сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

    17:19Путин разрешил исполнять в рублях валютные госгарантии

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте.

    17:10Курс доллара превысил 98 рублей

    Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных валютных торгов.

    17:02Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    16:54Наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу» получили 55 тыс. детей

    Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. Такие наборы получили уже 55 тыс. детей, сообщила пресс-служба «Единой России».

    16:45Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    16:38Вайно возглавил оргкомитет по празднованию 80-й годовщины Победы

    Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его возглавил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

    16:30Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».

    16:23Российская ПВО за сутки уничтожила 35 беспилотников ВСУ

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила более трех десятков украинских беспилотников в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    16:15Названо место прощания с народной артисткой СССР Васильевой

    Попрощаться с народной артисткой СССР Верой Васильевой можно будет в субботу, 12 августа, мероприятие пройдет в Театре Сатиры.

    16:07На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных

    На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    15:59Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

    Расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве, сообщил Минкульт Украины.

    15:52Цена на газ в Европе достигла 430 долларов

    Цены на газ в Европе начали расти быстрее, рост ускорен до 22%, стоимость газа сейчас составляет 430 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    15:44Путин выразил соболезнования родным Веры Васильевой

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки.

    15:37В Тверской области заявили о выплате мобилизованным более 615 млн рублей

    Власти Тверского региона завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, чей объем превысил 615 млн рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя.

    Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

    Утром 9 августа на складе пиротехники на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. На территории завода полностью уничтожен швейный цех и сам ангар. Также произошли возгорания на общей площади 400 кв. м. (фото: Валерия Кузнецова/ТАСС)

    В первые секунды после взрыва в небо взметнулся столб дыма высотой несколько десятков метров, он был виден по всему городу. Ударной волной в близлежащих домах и офисах выбило стекла. Частично поврежден спорткомплекс «Луч» (фото: Михаил Никитин/ТАСС)

    Погибших при ЧП нет, пострадали 52 человека, шестеро из них – в реанимации. «Четверо тяжелых, а за жизни еще двоих врачи борются. Еще восемь лежат в стационаре – там либо ожоги, либо переломы. Их жизням ничего не угрожает», – пояснил Воробьев (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Склад арендовала сторонняя компания – «Пиро-Росс», которой Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Версия прилета дрона как причины взрыва не подтверждается, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. На месте работают следователи и криминалисты (фото: Евгения Гура/ТАСС)

    Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде после взрыва не было, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области (фото: Стрингер/ТАСС)

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    Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском

    Впервые за много лет в России открыт предзаказ на полностью созданный в нашей стране легковой автомобиль, да еще электрический. Электромобиль «Атом» уже называют и русской «Теслой», но напрашиваются и аналогии с провальным проектом «Ё-мобиля» миллиардера Прохорова. Какая судьба в итоге ждет первый исконно российский современный автомобиль? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники. Подробности

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    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации

    Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. К чему может привести такая тактика, что вынудило противника к ней обратиться и как это повлияет на планы ВС России лишить противника возможности запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow с Су-24? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

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