Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Превышений нормативов по загрязнению воздуха в Сергиевом Посаде после взрыва не было, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области (фото: Стрингер/ТАСС)

Версия прилета дрона как причины взрыва не подтверждается, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. На месте работают следователи и криминалисты (фото: Евгения Гура/ТАСС)

Склад арендовала сторонняя компания – «Пиро-Росс», которой Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение. Причиной детонации стало нарушение технологических процессов. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Погибших при ЧП нет, пострадали 52 человека, шестеро из них – в реанимации. «Четверо тяжелых, а за жизни еще двоих врачи борются. Еще восемь лежат в стационаре – там либо ожоги, либо переломы. Их жизням ничего не угрожает», – пояснил Воробьев (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

В первые секунды после взрыва в небо взметнулся столб дыма высотой несколько десятков метров, он был виден по всему городу. Ударной волной в близлежащих домах и офисах выбило стекла. Частично поврежден спорткомплекс «Луч» (фото: Михаил Никитин/ТАСС)

Утром 9 августа на складе пиротехники на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. На территории завода полностью уничтожен швейный цех и сам ангар. Также произошли возгорания на общей площади 400 кв. м. (фото: Валерия Кузнецова/ТАСС)

Власти Тверского региона завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, чей объем превысил 615 млн рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Цены на газ в Европе начали расти быстрее, рост ускорен до 22%, стоимость газа сейчас составляет 430 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Попрощаться с народной артисткой СССР Верой Васильевой можно будет в субботу, 12 августа, мероприятие пройдет в Театре Сатиры.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его возглавил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. Такие наборы получили уже 55 тыс. детей, сообщила пресс-служба «Единой России».

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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